బోల్డ్గా ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్! ఇంకొన్ని రోజుల్లో లాంచ్..
ఎంజీ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ టీజర్ని సంస్థ విడుదల చేసింది. డిసెంబర్ 15న ఈ మోడల్ని లాంచ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. హెక్టర్ ఎస్యూవీకి ఇది రెండొవ ఫేస్లిఫ్ట్! ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్యూవీ డిజైన్, ఇంటీరియర్లలో మార్పులు, ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తమ సోషల్ మీడియా పేజీల్లో హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఎంజీ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ డిసెంబర్ 15న ఇండియాలో లాంచ్ అవుతుందని కూడా సంస్థ ధృవీకరించింది. 2019లో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి, ఈ ఎస్యూవీకి ఇది రెండొవ ఫేస్లిఫ్ట్!
ఎంజీ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఎక్స్టీరియర్ మార్పులు..
ఎంజీ హెక్టార్ డిజైన్ పరంగా పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. అయితే, ఈ ఎస్యూవీకి మరింత ప్రీమియం, ఆకర్షణీయమైన, బోల్డ్ లుక్ ఇవ్వడానికి బ్రాండ్ ఫ్రెంట్ గ్రిల్ను మార్చవచ్చు. టీజర్ల ప్రకారం, గ్రిల్ హనీకాంబ్ డిజైన్ను పోలి ఉంది. దీనికి క్రోమ్ ఫినిషింగ్ ఉంది. ఎంజీ లోగో మధ్యలో ఉంటుంది. కానీ బంపర్లో చిన్న మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఎస్యూవీలో స్ల్పిట్ హెడ్ల్యాంప్ డిజైన్ అలాగే కొనసాగుతుంది. డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్ (డీఆర్ఎల్) ఫాగ్ ల్యాంప్స్కు పైన ఉంటుంది. మెయిన్ హెడ్ల్యాంప్స్ బంపర్లో కింద భాగంలో ఉంటాయి.
సైడ్స్లో, మెషిన్డ్ ఫినిషింగ్తో కూడిన కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ సెట్ను ఆశించవచ్చు. మందపాటి ప్లాస్టిక్ క్లాడింగ్, రూఫ్ రైల్స్ పాతవాటిలాగే ఉంటాయి.
వెనుక భాగంలో, బంపర్కు- లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్కు కొన్ని చిన్న మార్పులు ఉండవచ్చు. లైట్ బార్ ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్నట్టే ఉండొచ్చు.
ఎంజీ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంటీరియర్ మార్పులు..
హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఇంటీరియర్ స్థూలంగా అలాగే ఉంటుందని అంచనా. అయితే, డాష్బోర్డ్, సీట్లకు కొన్ని కొత్త అప్హోల్స్ట్రీ, రంగులను జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా అందించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ పనితీరును బ్రాండ్ మెరుగుపరుస్తుందని మార్కెట్లో అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇది కొన్నిసార్లు ల్యాగ్ అవుతుంటుంది.
డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఇతర ఫీచర్లు కొనసాగుతాయి.
ఎంజీ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..
ఎంజీ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంజిన్ ఆప్షన్స్లో కంపెనీ ఎటువంటి మార్పులు చేయడం లేదు! ఇది 2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్తో కొనసాగుతుంది. ఇది 168 బీహెచ్పీ పవర్ని, 350 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా ఉంది. ఇది 141 బీహెచ్పీ పీక్ పవర్ని, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.పెట్రోల్ ఇంజిన్పై సీవీటీ ఆటోమేటిక్ యూనిట్, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ యూనిట్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎంజీ మెజెస్టర్ ఎస్యూవీ..
మరోవైపు, భారత్లో కొత్త ఎస్యూవీని తీసుకొచ్చేందుకు జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ప్లాన్ చేస్తోంది. ఆ కారు పేరు మెజెస్టర్! 2025లో జరిగిన భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఆటో ఎక్స్పోలో సంస్థ దీనిని తొలుత ప్రదర్శించింది. వాస్తవానికి ఇది ఈ ఏడాది లాంచ్ అవ్వాలి. కానీ లాంచ్పై సంస్థ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ఈ మోడల్ని సంస్థ చాలా రోజులుగా భారత రోడ్లపై టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తోంది. లాంచ్ అయిన తర్వాత, ఈ ఎంజీ మెజెస్టర్ టయోటా ఫార్చ్యునర్ వంటి మోడల్స్కి గట్టి పోటీని ఇస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.