ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ ఈవీ లాంచ్.. ధర, రేంజ్ వివరాలివే
జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లోకి 'హెక్టార్ టోమాహాక్ ఈవీ'తో పాటు దేశంలోనే తొలి ప్లాగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ 'పీహెచ్ఈవీ' మోడళ్లను ఆవిష్కరించింది. బాస్ (BaaS) ఆఫర్తో రూ. 13.99 లక్షల ప్రారంభ ధరకే ఈ ఎస్యూవీని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా మరో కీలక ఘట్టానికి తెరలేపింది. భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త 'ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ ఈవీ'తో పాటు దేశంలోనే తొలి ట్రూ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీగా నిలిచే 'హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్ఈవీ' మోడళ్లను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
ప్రారంభ ఆఫర్ కింద 'బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్' (BaaS) విధానంలో ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ ఈవీ రూ. 13.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి అదనంగా కిలోమీటరుకు రూ. 4.9 చొప్పున బ్యాటరీ రెంటల్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నేరుగా పూర్తి కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే దీని ప్రారంభ ఎక్స్షోరూమ్ ధర రూ. 19.49 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
వేరియంట్లు.. ధరల వివరాలు
ఈ ఎస్యూవీ 5-సీటర్, 7-సీటర్ లేఅవుట్లలో లభిస్తుంది. 5-సీటర్ వర్షన్ కేవలం 'ఎసెన్స్' ట్రిమ్లో మాత్రమే రూ. 22.99 లక్షల (ఎక్స్షోరూమ్) ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఇక 7-సీటర్ వర్షన్ ఎక్సైట్, ఎక్స్క్లూజివ్, ఎసెన్స్ అనే మూడు ట్రిమ్లలో లభిస్తుంది. ఎక్సైట్ ధర రూ. 19.49 లక్షలు, ఎక్స్క్లూజివ్ ధర రూ. 21.99 లక్షలు, ఎసెన్స్ ధర రూ. 23.49 లక్షలుగా ఉన్నాయి.
మరోవైపు, హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్ఈవీ (PHEV) మోడల్ బాస్ (BaaS) విధానంలో ప్రారంభ ధర రూ. 21.79 లక్షల నుంచి లభిస్తుంది. ఇందులో కిలోమీటరుకు రూ. 3.2 బ్యాటరీ రెంటల్ ఉంటుంది. నేరుగా కొనుగోలు చేస్తే 7-సీటర్ ఎక్స్క్లూజివ్ వేరియంట్ ధర రూ. 25.69 లక్షలు, ఎసెన్స్ వేరియంట్ ధర రూ. 27.79 లక్షలుగా ఎమ్జీ ప్రకటించింది.
చైనాకు చెందిన 'వూలింగ్ స్టార్లైట్ 560' రీబ్యాడ్జ్ వర్షన్గా ఈ మోడల్ రూపుదిద్దుకుంది. ఎంజీ సంస్థ రూపొందించిన సరికొత్త అడాప్ట్ (ADAPT) ప్లాట్ఫామ్పై తయారైన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఇది. మార్కెట్లో మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్, టాటా హారియర్ ఈవీ వంటి మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
బుకింగ్స్, డెలివరీల వివరాలు
ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ ఈవీ బుకింగ్లను కంపెనీ ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనానికి సంబంధించి టెస్ట్ డ్రైవ్లు, డెలివరీలు 2026 సెప్టెంబర్ నెల నుంచి మొదలవుతాయి. దీనికి 3 ఏళ్ల అన్లిమిటెడ్ కిలోమీటర్ల వారంటీ, 3 ఏళ్ల రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్, 2 లేబర్-ఫ్రీ సర్వీసులను సంస్థ అందిస్తోంది.
అలాగే పీహెచ్ఈవీ వర్షన్కు సంబంధించి కూడా బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మోడల్ టెస్ట్ డ్రైవ్లు, డెలివరీలు 2026 నవంబర్ నుంచి షురూ కానున్నాయి. పీహెచ్ఈవీకి 3 ఏళ్ల అన్లిమిటెడ్ వారంటీ, 3 ఏళ్ల రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్, 3 లేబర్-ఫ్రీ సర్వీసులను ఎమ్జీ కంపెనీ ఇస్తోంది.
యుద్ధ విమానం స్ఫూర్తితో ఆకర్షణీయ డిజైన్
రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలం నాటి ప్రసిద్ధ 'కర్టిస్ పీ-40బీ టోమాహాక్' యుద్ధ విమానం స్ఫూర్తితో ఈ కారు రూపకల్పన సాగింది. ముందరి భాగంలో క్లోజ్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, 'H' ఆకారపు ఎల్ఈడీ డిజైన్ డిఆర్ఎల్లు, స్లీక్ హెడ్లాంప్లతో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. పీహెచ్ఈవీ మోడల్లో ఇంజిన్ గాలి కోసం ప్రత్యేకమైన గ్రిల్ను అమర్చారు.
18 అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్, వెనుక భాగంలో స్ప్లిట్ టైల్గేట్, ఎల్ఈడీ టైల్లైట్లు, సిల్వర్ ఫినిషింగ్ బంపర్ కారుకు రగ్గడ్ లుక్ని ఇస్తాయి. ఈ ఎస్యూవీ పొడవు 4,745 మిమీ, వెడల్పు 1,850 మిమీ, ఎత్తు 1,770 మిమీతో పాటు 2,810 మిమీ వీల్బేస్ను కలిగి ఉంది. 5-సీటర్ మోడల్లో 610 లీటర్ల బూట్ స్పేస్, 7-సీటర్ మోడల్లో 528 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది.
ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇంటీరియర్స్, అత్యాధునిక సెక్యూరిటీ
క్యాబిన్ లోపల డ్యూయల్ టోన్ థీమ్, లెథరెట్ డ్యాష్బోర్డ్తో విలాసవంతమైన వాతావరణం కనిపిస్తుంది. 22.35 సెం.మీ (8.8 అంగుళాల) డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, భారీ 39.62 సెం.మీ (15.6 అంగుళాల) టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అందించారు. క్లైమేట్ కంట్రోల్, సీట్ వెంటిలేషన్ వంటి ఆప్షన్లను టచ్స్క్రీన్లోనే మిళితం చేశారు.
వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే, 10-స్పీకర్ల ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 256 కలర్ అంబియంట్ లైటింగ్, ఐస్మార్ట్ 3.0 (30కి పైగా హింగ్లీష్ కమాండ్స్), నాప్, క్యాంప్, ప్రొ పెట్ వంటి ఇంటెలిజెంట్ క్యాబిన్ మోడ్లు ఉన్నాయి. పీహెచ్ఈవీ వేరియంట్లో మొరాకన్ బ్రౌన్ అండ్ కార్బన్ థీమ్ ఇంటీరియర్ ఇచ్చారు. రక్షణ పరంగా 360-డిగ్రీల హెచ్డీ కెమెరా (ట్రాన్స్పరెంట్ వీల్ అండ్ ఛాసిస్ వ్యూ), ఈఎస్పీ, ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్తో పాటు లెవెల్-2 అడాస్ (ADAS) సేఫ్టీ సూట్ను పొందుపరిచారు.
బ్యాటరీ, మోటార్, రేంజ్ వివరాలు
ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ ఈవీలో 69.2 kWh సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది ఒకే పూర్తి ఛార్జింగ్పై 517 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని ఎంజీ ధ్రువీకరించింది. ఇది 90 kW డిసి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 150 kW పవర్, 310 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వీహెచ్2వోమ్ (V2H - Vehicle to Home) సాంకేతికత కూడా ఇందులో ఉంది.
మరోవైపు పీహెచ్ఈవీ మోడల్లో 1.5 లీటర్ ఇంజిన్తో పాటు 20.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందించారు. ఈ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఒకసారి పూర్తి ఫ్యూయల్, ఛార్జింగ్తో ఏకంగా 1,100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు. కేవలం ప్యూర్ ఈవీ మోడ్లోనే 115 కిమీకి పైగా నడుస్తుంది. లీటరుకు 22 నుంచి 25 కిమీ మైలేజ్ ఇస్తుందని సంస్థ పేర్కొంది. ఇది 0 నుంచి 100 కిమీ వేగాన్ని కేవలం 9 సెకన్లలో అందుకుంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More