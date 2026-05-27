ఫార్చ్యూనర్కు గట్టి పోటీ.. MG మెజెస్టర్ (Majestor) లాంచ్: ధర ₹40.99 లక్షలు
బ్రిటీష్ కార్ల తయారీ సంస్థ MG మోటార్స్ ఇండియాలో తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ 'మెజెస్టర్'ను విడుదల చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న ఎంజీ గ్లోస్టర్ (Gloster) స్థానాన్ని ఇది భర్తీ చేయనుంది. టెక్నాలజీ, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యం, లగ్జరీ కలబోతగా వచ్చిన ఈ కారు నేరుగా టొయోటా ఫార్చ్యూనర్తో తలపడనుంది.
MG మెజస్టర్, ధర పరంగా, పరిమాణం పరంగా ఈ సెగ్మెంట్లో అతిపెద్ద ఎస్యూవీగా నిలిచింది. దీని ప్రారంభ ధర ₹40.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు.
శక్తివంతమైన ఇంజిన్ - ఆఫ్ రోడ్ సామర్థ్యం
మెజెస్టర్ కేవలం విలాసవంతమైన కారు మాత్రమే కాదు, మొండి ఘటాలను కూడా ఎదురించగలదు.
ఇంజిన్: ఇందులో 2.0 లీటర్ ట్విన్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 212.55 bhp శక్తిని, 478.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ఆఫ్ రోడ్: ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ (4WD), త్రీ డిఫరెన్షియల్ లాక్స్, లో-రేంజ్ ట్రాన్స్ఫర్ కేస్ దీని సొంతం.
వాటర్ వేడింగ్: 810 mm లోతు నీటిలో కూడా ఇది సులభంగా ప్రయాణించగలదు. ఇది ఫార్చ్యూనర్ కంటే మెరుగైనది.
భారీ పరిమాణం.. ఆకర్షణీయమైన లుక్
మెజస్టర్ పొడవు 5,046 mm, వెడల్పు 2,016 mm ఉండటంతో రోడ్డుపై దీని ఉనికి ఎంతో గంభీరంగా ఉంటుంది.
ముందు భాగం: భారీ రెక్టాంగులర్ గ్రిల్, 'ట్రై బీమ్' ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి కొత్త రూపునిచ్చాయి.
సైడ్ & రియర్: 19-అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్, కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, ట్విన్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ దీని స్పెషాలిటీ.
ఫీచర్ల ఖజానా
ఎంజీ కార్లంటేనే టెక్నాలజీకి మారుపేరు. మెజెస్టర్ లోపల లగ్జరీ నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉంది.
సీట్లు: మసాజ్ మోడ్స్ ఉన్న ఫ్రంట్ సీట్లు, వెంటిలేటెడ్ సౌకర్యం.
సౌండ్, డిస్ప్లే: 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 12-స్పీకర్ల JBL సౌండ్ సిస్టమ్.
అదనపు ఫీచర్లు: పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, 75కి పైగా కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు.
భద్రతలో మేటి: లెవల్ 2 ADAS
మెజెస్టర్లో ప్రయాణించే వారి భద్రత కోసం MG అత్యాధునిక టెక్నాలజీని వాడింది.
ADAS: ఇందులో 13 రకాల ఫీచర్లు ఉన్న లెవల్ 2 ఏడాస్ (ADAS) ఉంది. అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.
సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్, 360-డిగ్రీల కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి ఫీచర్లు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. MG మెజెస్టర్ ఏ కారు స్థానాన్ని భర్తీ చేసింది?
ఇది ఎంజీ గ్లోస్టర్ (Gloster) స్థానాన్ని భర్తీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది MG మోటార్స్ నుండి వస్తున్న అత్యంత ఖరీదైన, లగ్జరీ ఎస్యూవీ.
2. దీని ప్రధాన పోటీదారులు ఎవరు?
దీనికి ప్రధాన పోటీదారు టొయోటా ఫార్చ్యూనర్ (Toyota Fortuner). అలాగే జీప్ మెరిడియన్, స్కోడా కొడియాక్ వంటి కార్లతో కూడా ఇది పోటీ పడుతుంది.
3. ఇందులో పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ ఉందా?
ప్రస్తుతానికి లాంచ్ అయిన వాహనం వివరాల ప్రకారం ఇది కేవలం 2.0 లీటర్ ట్విన్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More