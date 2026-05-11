Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Electric car discounts : ఎలక్ట్రిక్​ కారుకు స్విఛ్​ అవుతున్నారా? ఈ ఎంజీ ఈవీలపై అదిరే ఆఫర్లు!

    MG Windsor EV : జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎమ్‌జీ మోటార్ ఇండియా తన విండ్సర్ ఈవీ, జెడ్ఎస్ ఈవీ కొనుగోలుదారుల కోసం అద్భుతమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఏడాది పాటు ఉచిత పబ్లిక్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు భారీ క్యాష్ బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: May 11, 2026 12:23 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Electric cars discounts in May 2026 : భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (ఈవీ) పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన కస్టమర్ల కోసం బంపర్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. బెస్ట్​ సెల్లింగ్ ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ, జెడ్ఎస్ ఈవీ మోడళ్లను కొనుగోలు చేసే వారికి ఏడాది పాటు ఉచిత పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది. దీనితో పాటు భారీ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    ఈ ఎంజీ ఈవీలపై అదిరే ఆఫర్లు!
    ఈ ఎంజీ ఈవీలపై అదిరే ఆఫర్లు!

    ఎంజీ కార్లపై ఆఫర్లు- మోడళ్ల వారీగా బెనిఫిట్స్..

    ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీ : ఈ కారుపై ఏకంగా రూ. 2.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ : దీనిపై రూ. 35,000 వరకు బెనిఫిట్స్ అందుకోవచ్చు.

    అయితే ఈ ఆఫర్లు అన్నీ మే 20వ తేదీ వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ: ఫీచర్లు, ధర..

    విండ్సర్ ఈవీ 100 కేడబ్ల్యూ 136 హెచ్​పీ పవర్​ని , 200 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే శక్తిమంతమైన మోటార్‌తో వస్తుంది. ఇందులో రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి:

    38 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ: 332 కి.మీ రేంజ్ (సింగిల్ ఛార్జ్‌పై).

    52.9 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ (ప్రో వేరియంట్): 449 కి.మీ రేంజ్.

    ఎంజీ ఈ కారును ‘బ్యాటరీ-యాస్-ఏ-సర్వీస్’ (బీఏఏఎస్) మోడల్‌లో కూడా అందిస్తోంది. ఈ పద్ధతిలో కారు ప్రారంభ ధర రూ. 9.99 లక్షలకే లభిస్తుంది. అయితే, బ్యాటరీ వినియోగానికి కిలోమీటరుకు రూ. 3.9 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    సాధారణ పద్ధతిలో (కారుతో పాటు బ్యాటరీ కొనుగోలు) అయితే, 38 కేడబ్ల్యూహెచ్ వెర్షన్ ధర రూ. 14 లక్షల నుంచి, 52.9 కేడబ్ల్యూహెచ్ వెర్షన్ ధర రూ. 18.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

    అదనపు ప్రయోజనాలు:

    తొలి యజమానికి బ్యాటరీపై లైఫ్ టైమ్ వారంటీ, 3-60 అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్లాన్ వంటి ఆకర్షణీయమైన సౌకర్యాలను ఎంజీ అందిస్తోంది.

    ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీ: స్పెసిఫికేషన్స్..

    ప్రీమియం ఈవీ విభాగంలో ఉన్న జెడ్ఎస్ ఈవీ ధరలు రూ. 17.99 లక్షల నుంచి రూ. 20.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉన్నాయి.

    బ్యాటరీ: 50.3 కేడబ్ల్యూహెచ్ సామర్థ్యం.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 461 కి.మీ ప్రయాణించవచ్చు.

    ఛార్జింగ్: ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 60 నిమిషాల్లో 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.

    ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా ఛార్జింగ్ ఖర్చుల గురించి ఆందోళన చెందేవారికి ఈ ‘ఉచిత పబ్లిక్ ఛార్జింగ్’ ఆఫర్ ఒక గొప్ప అవకాశం.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. ఏడాది పాటు లభించే ‘ఉచిత పబ్లిక్ ఛార్జింగ్’ ఆఫర్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది?

    ఈ ఆఫర్ మే 20వ తేదీలోపు ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ లేదా జెడ్ఎస్ ఈవీని బుక్ చేసుకున్న వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

    దీని ద్వారా ఎంజీ వారి ‘eHUB’ యాప్ ఉపయోగించి ఒక సంవత్సరం పాటు ఎంచుకున్న పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లలో ఉచితంగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు.

    2. విండ్సర్ ఈవీలో ‘లైఫ్ టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీ’ కి ఉన్న ప్రధాన నిబంధన ఏంటి?

    ఈ లైఫ్ టైమ్ వారంటీ కేవలం కారును కొనుగోలు చేసిన మొదటి యజమానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ కారును సెకండ్ హ్యాండ్‌లో వేరే వారికి విక్రయిస్తే, ఆ బ్యాటరీ వారంటీ ఆటోమేటిక్‌గా 8 ఏళ్లు లేదా 1,60,000 కిలోమీటర్లకు (ఏది ముందైతే అది) తగ్గిపోతుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Electric Car Discounts : ఎలక్ట్రిక్​ కారుకు స్విఛ్​ అవుతున్నారా? ఈ ఎంజీ ఈవీలపై అదిరే ఆఫర్లు!
    News/News/Electric Car Discounts : ఎలక్ట్రిక్​ కారుకు స్విఛ్​ అవుతున్నారా? ఈ ఎంజీ ఈవీలపై అదిరే ఆఫర్లు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes