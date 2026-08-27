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మ్యూచువల్ ఫండ్స్: మిడ్ క్యాప్ vs స్మాల్ క్యాప్.. 'ఆల్ఫా' చెప్పే అసలు నిజాలు

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల సత్తాను అంచనా వేయడంలో 'ఆల్ఫా' కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలలో ఏ ఫండ్లు బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించాయి, ఏవి వెనుకబడ్డాయో వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ డేటా ఆధారంగా విశ్లేషణ.

Published on: Aug 27, 2026, 11:38:10 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలామంది నేరుగా రాబడులు (Returns) మాత్రమే చూస్తుంటారు. కానీ ఒక ఫండ్ మార్కెట్ రిస్క్‌ను తట్టుకుని ఎంతవరకు అదనపు రాబడిని అందించిందో తెలుసుకోవడానికి 'ఆల్ఫా' (Alpha) ను పరిశీలించడం ఎంతో ముఖ్యం.

మ్యూచువల్ ఫండ్స్: మిడ్ క్యాప్ vs స్మాల్ క్యాప్.. 'ఆల్ఫా' చెప్పే అసలు నిజాలు ( (AI-generated image))
మ్యూచువల్ ఫండ్స్: మిడ్ క్యాప్ vs స్మాల్ క్యాప్.. 'ఆల్ఫా' చెప్పే అసలు నిజాలు ( (AI-generated image))

మార్కెట్ కంట్రోలర్ సెబీ (SEBI) కేటగిరీ నిబంధనల ప్రకారం.. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు తమ వద్ద ఉన్న మొత్తం నిధుల్లో కనీసం 65 శాతాన్ని మిడ్ క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు కూడా తమ నిధుల్లో కనీసం 65 శాతాన్ని స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్‌కు కేటాయించాలి. సాధారణంగా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలతో పోలిస్తే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో హెచ్చుతగ్గులు (Volatality) కొంత తక్కువగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు వేగంగా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ రిస్క్ పరిమాణం కూడా ఎక్కువే.

ఏఎంఎఫ్ఐ (AMFI) జులై 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం.. దేశీయంగా ప్రస్తుతం 33 మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు, 36 స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఆల్ఫా అంటే ఏమిటి? దానిని ఎలా లెక్కిస్తారు?

ఒక ఫండ్ తన బెంచ్‌మార్క్ సూచీ కంటే ఎంత ఎక్కువ లేదా తక్కువ రాబడిని సాధించిందో తెలిపే కొలమానమే ఆల్ఫా.

పాజిటివ్ ఆల్ఫా: ఫండ్ తన బెంచ్‌మార్క్ సూచీ కంటే మెరుగైన రాబడిని సాధించిందని అర్థం.

జీరో ఆల్ఫా: ఫండ్ పనితీరు బెంచ్‌మార్క్ రాబడికి సమానంగా ఉందని అర్థం.

నెగెటివ్ ఆల్ఫా: ఫండ్ తన బెంచ్‌మార్క్ సూచీ కంటే తక్కువ రాబడిని ఇచ్చిందని అర్థం.

ఉదాహరణకు.. ఒక మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ బెంచ్‌మార్క్ సూచీ 20 శాతం రాబడి ఇస్తే, సదరు ఫండ్ 14.62 శాతం మాత్రమే రాబడి సాధించిందనుకుందాం. అప్పుడు ఆ ఫండ్ ఆల్ఫా -5.38 అవుతుంది. అంటే మార్కెట్ రిస్క్‌ను మినహాయించిన తర్వాత ఫండ్ తన బెంచ్‌మార్క్ కంటే 5.38 శాతం పాయింట్ల తక్కువ రాబడిని నమోదు చేసింది.

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లలో అత్యంత తక్కువ ఆల్ఫా ఇవే

వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ డేటా ప్రకారం.. మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీలో మూడు ఫండ్లు అత్యంత ప్రతికూల (నెగెటివ్) ఆల్ఫాను నమోదు చేశాయి:

టారస్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (Taurus Mid Cap Fund): ఈ కేటగిరీలోనే అత్యంత తక్కువగా -5.38 ఆల్ఫాతో చివరి స్థానంలో నిలిచింది.

యూటీఐ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (UTI Mid Cap Fund): -3.33 ఆల్ఫాను నమోదు చేసింది.

పీజీఐఎం ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ (PGIM India Midcap Opportunities Fund): -3.24 ఆల్ఫాతో మూడో స్థానంలో ఉంది.

నెగెటివ్ ఆల్ఫా ఉందంటే సదరు ఫండ్ నష్టాల్లో ఉందని అర్థం కాదని, బెంచ్‌మార్క్ సూచీ ఇచ్చిన రాబడితో పోలిస్తే వెనుకబడిందని మాత్రమే గ్రహించాలి.

స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ల పనితీరు ఎలా ఉంది?

స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలోనూ కొన్ని ఫండ్లు నెగెటివ్ ఆల్ఫాను నమోదు చేసినప్పటికీ, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లతో పోలిస్తే ఇవి మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి.

టాటా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Tata Small Cap Fund): -1.70 ఆల్ఫాతో ఈ కేటగిరీలో తక్కువ ఆల్ఫా నమోదు చేసింది.

ఎస్‌బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (SBI Small Cap Fund): -1.20 ఆల్ఫాను నమోదు చేసింది.

కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Kotak Small Cap Fund): -0.72 ఆల్ఫాతో తర్వాతి స్థానంలో ఉంది.

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ల నెగెటివ్ ఆల్ఫా గణాంకాలతో పోలిస్తే స్మాల్ క్యాప్‌లో ఈ లోటు చాలా తక్కువగా ఉంది. అంటే ఇవి బెంచ్‌మార్క్ సూచీల కంటే స్వల్పంగా మాత్రమే వెనుకబడ్డాయి.

కేటగిరీ సగటు ఏం చెబుతోంది?

వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ గణాంకాల ప్రకారం.. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ల కేటగిరీ సగటు ఆల్ఫా 1.15 శాతంగా ఉండగా, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ల కేటగిరీ సగటు ఆల్ఫా 2.89 శాతంగా నమోదైంది.

దీనిబట్టి సమీక్షించిన కాలంలో మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లతో పోలిస్తే స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లే తమ బెంచ్‌మార్క్ సూచీలపై అధిగమించి (Excess Returns) మెరుగైన ఆల్ఫాను అందించాయని స్పష్టమవుతోంది. అయితే, కేటగిరీ సగటు ఆధారంగానే కాకుండా ప్రతి ఫండ్ వ్యక్తిగత పనితీరును కూడా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం.

(గమనిక (Disclaimer): ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీనిని ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీలో నమోదైన ఆర్థిక నిపుణులను (SEBI Registered Advisor) సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/మ్యూచువల్ ఫండ్స్: మిడ్ క్యాప్ Vs స్మాల్ క్యాప్.. 'ఆల్ఫా' చెప్పే అసలు నిజాలు
Home/News/మ్యూచువల్ ఫండ్స్: మిడ్ క్యాప్ Vs స్మాల్ క్యాప్.. 'ఆల్ఫా' చెప్పే అసలు నిజాలు
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