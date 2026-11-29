ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై విపక్షాల వినతిని తోసిపుచ్చిన స్టాలిన్
చెన్నైలో గంటసేపు జరిగిన ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకించాలన్న విజ్ఞప్తిని డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ తిరస్కరించారు. తమిళనాడు ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు.
డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై విపక్షాల వినతిని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ తిరస్కరించారు. ఆదివారం చెన్నైలో ఇండియా కూటమి నేతలతో గంటసేపు జరిగిన చర్చల్లో ఎలాంటి ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ, నిష్పక్షపాత డీలిమిటేషన్పై పార్టీ వైఖరి పటిష్ఠంగా ఉందని డీఎంకే ఐటీ విభాగం పునరుద్ఘాటించింది.
గతంలో 1967 డీలిమిటేషన్ సమయంలో తమిళనాడు లోక్సభ స్థానాలు 41 నుంచి 39కి తగ్గాయని, ఈసారి సీట్లు పెరుగుతున్నాయని విపక్ష నేతలకు స్టాలిన్ వివరించారు. డీలిమిటేషన్ అంశంపై తమిళనాడు ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేసి ప్రతి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆదివారం ఉదయం డీఎంకే ప్రకటించింది.
కట్టబొమ్మన్, ఎట్టప్పన్పై స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలు
సమావేశానికి ముందు 'ఎక్స్' వేదికగా స్టాలిన్ స్పందించారు. రాజ్యాంగం, రాష్ట్రాల హక్కుల పరిరక్షణలో డీఎంకే చారిత్రక పాత్రను గుర్తించినందుకు రాహుల్ గాంధీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "తమిళనాడు, తమిళ ప్రజల ప్రయోజనాలనే ఎప్పుడూ మొదటి ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని ప్రతి నిర్ణయం చేశాం. ఈ మార్గంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. చరిత్ర మమ్మల్ని ఎట్టప్పన్లుగా కాకుండా కట్టబొమ్మన్లుగానే చూస్తుందని నమ్మకంగా ఉన్నాను" అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.
బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన తమిళనాడు స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్, బ్రిటిష్ వారితో కుమ్మక్కై కట్టబొమ్మన్కు ద్రోహం చేసినట్లు చరిత్రలో నిలిచిన ఎట్టప్పన్ వైరుధ్యాన్ని ఈ వ్యాఖ్యల్లో స్టాలిన్ ప్రస్తావించారు.
కూటమిలో భిన్నాభిప్రాయాలు, తదుపరి భేటీలు
పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల సందర్భంగా కేంద్రం తీసుకురానున్న డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు డీఎంకే మద్దతు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందం, ఇతర ఇండియా కూటమి నేతలు స్టాలిన్తో సమావేశమయ్యారు. బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే డీలిమిటేషన్ సంబంధిత రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, ముంబైలో నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (శరద్ పవార్) అధినేత శరద్ పవార్తోనూ విపక్ష నేతలు భేటీ కానున్నారు.
|అంశం / నేత
|వైఖరి / ప్రకటన
|ఎంకే స్టాలిన్ (డీఎంకే)
|డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకించాలన్న వినతి తిరస్కరణ; తమిళనాడు సీట్లు పెరుగుతున్నాయని వెల్లడి
|డీఎంకే ఐటీ విభాగం
|నిష్పక్షపాత డీలిమిటేషన్పై పార్టీ వైఖరి స్థిరమని స్పష్టీకరణ; మద్దతు కారణాల వెల్లడి
|ఉదయనిధి స్టాలిన్
|రాష్ట్ర హక్కులపై రాజీలేదని స్పష్టీకరణ; తుది నిర్ణయం స్టాలిన్దేనని వెల్లడి
|ఇండియా కూటమి
|డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా విపక్షాల మద్దతు సమీకరణకు ప్రయత్నాలు
ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్పందన
రాష్ట్ర హక్కుల విషయంలో రాజీపడేది లేదని సీనియర్ డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా అంతకుముందు స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతల రాక గురించి ప్రశ్నించగా, మొదట తనకు ఆ విషయం తెలియదని పీటీఐ వార్తా సంస్థకు చెప్పారు. కేంద్ర డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు విషయంలో డీఎంకే పునరాలోచిస్తుందా అని అడగ్గా, నిర్ణయం పూర్తిగా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ చేతిలోనే ఉంటుందని తెలిపారు. కనిమొళి, ఏ రాజా, తంగం తెన్నరసు సహా సీనియర్ నేతలు, స్టాలిన్ తమ వైఖరికి గల కారణాలను ఇప్పటికే వివరించారని ఉదయనిధి పేర్కొన్నారు.