'ఆ గుంపు రాక్షసుల్లా ప్రవర్తించింది.. మృతదేహాన్ని కిలోమీటరు దూరం ఈడ్చుకెళ్లారు': దీపు దాస్ హత్యపై ప్రత్యక్ష సాక్షి
బంగ్లాదేశ్లో మైమెన్సింగ్ నగరంలో ఒక వస్త్ర పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న దీపు చంద్ర దాస్ (27) అనే హిందూ యువకుడిపై 'దైవదూషణ' (Blasphemy) చేశారనే ఆరోపణలతో మూకదాడి చంపేసింది. అయితే, అతను ఎటువంటి దైవదూషణకు పాల్పడలేదని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
బంగ్లాదేశ్లోని మైమెన్సింగ్ (Mymensingh) నగరంలో ఒక వస్త్ర పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న దీపు చంద్ర దాస్ (27) అనే హిందూ యువకుడిపై 'దైవదూషణ' (Blasphemy) చేశారనే ఆరోపణలతో మూకదాడి జరిగింది. అయితే, ప్రాథమిక విచారణలో అతను ఎటువంటి దైవదూషణకు పాల్పడలేదని బంగ్లాదేశ్ అధికారులు ధృవీకరించారు.
సాక్షి వెల్లడించిన భయంకరమైన వివరాలు:
ప్రాణ భయంతో తన పేరును వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని ఒక సహోద్యోగి (ప్రత్యక్ష సాక్షి) ఆ రోజు ఏం జరిగిందో వివరిస్తూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
కుట్రపూరిత రాజీనామా: ఫ్యాక్టరీలోని కొందరు అధికారులు దీపు దాస్ను బలవంతంగా రాజీనామా చేయించి, ఫ్యాక్టరీ గేటు బయట వేచి ఉన్న ఉగ్ర మూకకు అప్పగించారు.
క్రూరమైన దాడి: గేటు బయట ఉన్న వందలాది మంది అతని ముఖం, ఛాతీపై కర్రలతో విచక్షణారహితంగా కొట్టారు. అతను తీవ్ర రక్తస్రావంతో పడిపోయినా కనికరించలేదు.
అమానవీయ ప్రవర్తన: చనిపోయిన తర్వాత కూడా అతని మృతదేహాన్ని దాదాపు ఒక కిలోమీటరు దూరం రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లారు.
దహనం: అంతటితో ఆగకుండా, అతని మృతదేహాన్ని ఒక చెట్టుకు వేలాడదీసి, బహిరంగంగా నిప్పంటించారు. "వారు మనుషుల్లా కాదు, రాక్షసుల్లా ప్రవర్తించారు" అని ఆ సాక్షి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
హత్య వెనుక అసలు కారణం: అసూయ, ఉద్యోగ కక్ష
దీపు దాస్ తండ్రి, సాక్షుల ప్రకారం, ఈ హత్యకు మతం ఒక సాకు మాత్రమే. అసలు కారణం వృత్తిపరమైన అసూయ. దీపు దాస్ కష్టపడి పనిచేసేవాడు. అతనికి త్వరలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
డ్రా ఆఫ్ లాట్స్ (Draw of lots) ద్వారా అతనికి ఉద్యోగం రావడాన్ని ఓర్వలేని కొందరు, అతనిపై కక్ష పెంచుకున్నారు. గతంలో కూడా అతన్ని ఉద్యోగం వదలమని బెదిరించారు. కుదరకపోవడంతో 'దైవదూషణ' అనే అబద్ధపు ప్రచారాన్ని అస్త్రంగా వాడుకుని మూకను రెచ్చగొట్టారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితి, అంతర్జాతీయ స్పందన:
అరెస్టులు: ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఫ్యాక్టరీ సిబ్బందితో కలిపి సుమారు 12 నుండి 15 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
భారత స్పందన: భారత్ ఈ ఘటనను "అత్యంత క్రూరమైనది" గా అభివర్ణించింది. మైనారిటీల రక్షణపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ బంగ్లాదేశ్ రాయబారిని పిలిచి నిరసన తెలిపింది.
అమెరికా స్పందన: అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రో ఖన్నా ఈ హత్యను ఖండిస్తూ, ద్వేషపూరిత చర్యలపై ప్రపంచం గళమెత్తాలని పిలుపునిచ్చారు.
బంగ్లాదేశ్లో ప్రస్తుతం ఉన్న అస్థిర పరిస్థితుల మధ్య, ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న ఎన్నికల వరకు శాంతిభద్రతలను కాపాడటం అక్కడి మధ్యంతర ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా మారింది.