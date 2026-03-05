ఇరాన్ తదుపరి అత్యున్నత నేతగా మొజ్తబా ఖమేనీ? వ్యక్తిగత జీవితంపై వికీలీక్స్ సంచలన కథనం
ఇరాన్ దివంగత నేత అలీ ఖమేనీ వారసుడిగా మొజ్తబా ఖమేనీ పేరు వినిపిస్తోంది. ఈ తరుణంలో ఆయన గతంలో సంతానం కోసం లండన్లో చికిత్స పొందినట్లు వికీలీక్స్ పత్రాలు వెల్లడించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
టెహ్రాన్/లండన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సైనిక దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించడంతో, ఆ దేశ తదుపరి అత్యున్నత నేత ఎవరన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. ఖమేనీ కుమారుడు 56 ఏళ్ల మొజ్తబా ఖమేనీ ఈ రేసులో ముందంజలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇదే సమయంలో మొజ్తబా వ్యక్తిగత జీవితం, ఆయన ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన కొన్ని సంచలన విషయాలను ‘వికీలీక్స్’ బయటపెట్టింది.
లండన్లో చికిత్స.. వికీలీక్స్ వెల్లడి
వికీలీక్స్ వ్యవస్థాపకుడు జూలియన్ అసాంజే విడుదల చేసిన పాత దౌత్య పత్రాల ప్రకారం.. మొజ్తబా ఖమేనీ గతంలో సంతానలేమి (Impotency) సమస్యతో బాధపడ్డారు. దీనికోసం ఆయన బ్రిటన్లోని లండన్లో ఉన్న వెల్లింగ్టన్, క్రామ్వెల్ ఆసుపత్రుల్లో పలుమార్లు చికిత్స పొందారు. 2008లో అమెరికా విదేశాంగ శాఖ లండన్లోని తమ ఎంబసీకి పంపిన ఒక రహస్య నివేదికలో ఈ వివరాలు ఉన్నాయి.
తమ వారసుల కోసం ఖమేనీ కుటుంబం మొజ్తబాపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చిందని, ఈ క్రమంలో ఆయన నాలుగు సార్లు లండన్ వెళ్లి చికిత్స పొందాల్సి వచ్చిందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది. చివరగా రెండు నెలల పాటు అక్కడే ఉండి చికిత్స తీసుకున్న తర్వాత ఆయన భార్య గర్భం దాల్చారు. అనంతరం ఇరాన్లో వారికి మగబిడ్డ జన్మించగా, తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం ఆ బాలుడికి ‘అలీ’ అని నామకరణం చేశారు.
వ్యక్తిగత జీవితం - విషాదం
మొజ్తబా ఖమేనీ 2004లో మాజీ మజ్లిస్ స్పీకర్ హదాద్ ఆదెల్ కుమార్తె జహ్రాను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, ఇటీవలే ఇరాన్పై జరిగిన దాడుల్లో మొజ్తబా భార్య జహ్రా, కుమారుడు అలీ ఇద్దరూ మరణించినట్లు నిఘా వర్గాల సమాచారం. ఆ భీకర దాడుల్లో మరణించిన 49 మందిలో వీరు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
వారసుడి ఎంపికపై ఉత్కంఠ
ఇరాన్ అత్యున్నత నేతను ఎన్నుకునే ‘అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్’ (మతగురువుల మండలి) త్వరలోనే సమావేశం కానుంది. వీలైనంత త్వరగా ఓటింగ్ నిర్వహించి కొత్త సుప్రీం లీడర్ను ప్రకటిస్తామని మండలి సభ్యుడు అహ్మద్ ఖతామీ వెల్లడించారు. మొజ్తబాతో పాటు మరికొందరు ప్రముఖులు కూడా ఈ రేసులో ఉన్నారు:
- అలీరెజా అరాఫీ: ప్రస్తుతం దేశాన్ని నడుపుతున్న మధ్యంతర మండలి సభ్యుడు.
- మొహ్సెన్ అరాకీ: కఠినవాద మతగురువుగా గుర్తింపు.
- హసన్ ఖొమేనీ: ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ వ్యవస్థాపకుడు అయతుల్లా ఖొమేనీ మనుమడు.
యుద్ధం ముదురుతున్న తరుణంలో ఇరాన్ పగ్గాలు ఎవరు చేపడతారనేది పశ్చిమాసియా రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
మొజ్తబా ఖమేనీ ఎవరు?
ఈయన ఇరాన్ దివంగత అత్యున్నత నేత అలీ ఖమేనీ కుమారుడు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ తదుపరి సుప్రీం లీడర్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రధాన వ్యక్తి.
వికీలీక్స్ ఏం వెల్లడించింది?
మొజ్తబా గతంలో సంతానం కోసం లండన్ వెళ్లారని, అక్కడ సుమారు రెండు నెలల పాటు చికిత్స పొందిన తర్వాతే ఆయనకు కుమారుడు జన్మించాడని వికీలీక్స్ పత్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఇరాన్ తదుపరి నేతను ఎవరు ఎన్నుకుంటారు?
ఇరాన్లోని ‘అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్’ అనే అత్యున్నత మతగురువుల మండలి ఓటింగ్ ద్వారా సుప్రీం లీడర్ను ఎన్నుకుంటుంది.
ప్రస్తుతం ఇరాన్ పరిస్థితి ఏమిటి?
అలీ ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ నాయకత్వ సంక్షోభంలో ఉంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో దేశం యుద్ధ స్థితిలో ఉంది.