    వాతావరణ అప్‌డేట్: కేరళను తాకని రుతుపవనాలు.. ఉత్తరాదిలో నిప్పుల కొలిమిలా వడగాలులు

    భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, కేరళలో నైరుతి రుతుపవనాల రాక ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మరోవైపు, దేశంలోని వాయువ్య, మధ్య ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. మే 29 నుంచి మాత్రమే ఉష్ణోగ్రతల నుంచి కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.

    Published on: May 27, 2026 3:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    నైరుతి రుతుపవనాలు మే 26 నాటికి కేరళను తాకుతాయని ఐఎండీ (IMD) మే 15న అంచనా వేసింది. అయితే, కేరళలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, రుతుపవనాల రాకను అధికారికంగా ప్రకటించడానికి అవసరమైన నిర్దేశిత ప్రమాణాలు ఇంకా నెరవేరలేదని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

    వాతావరణ అప్‌డేట్: కేరళను తాకని రుతుపవనాలు.. ఉత్తరాదిలో నిప్పుల కొలిమిలా వడగాలులు

    రుతుపవనాల రాకలో జాప్యం: కారణాలివే..

    రుతుపవనాల రాకను ప్రకటించాలంటే కేరళలోని 14 కేంద్రాల్లో వరుసగా రెండు రోజుల పాటు 2.5 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావాలి. దాంతో పాటు పశ్చిమ గాలుల వేగం, మేఘావృత స్థితి (OLR) నిలకడగా ఉండాలి.

    ప్రస్తుత స్థితి: కేరళ తీరం నుంచి మేఘాలు పక్కకు మళ్లాయి. దక్షిణ మధ్య అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తుపాను తరహా ప్రసరణ (Cyclonic Circulation) తేమను తనవైపుకు లాక్కుంటోంది.

    నిపుణుల అంచనా: "వచ్చే నాలుగు రోజుల్లో రుతుపవనాల రాక (Onset) ఉండకపోవచ్చు. వర్షాలు మళ్లీ పుంజుకున్న తర్వాతే ఇది సాధ్యమవుతుంది" అని స్కైమెట్ వెదర్ ఉపాధ్యక్షుడు మహేష్ పలావత్ తెలిపారు.

    భవిష్యత్తు అంచనా: మే 28 నుంచి జూన్ 4 మధ్య పశ్చిమ తీరంలోని దక్షిణ ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తన పొడిగించిన వాతావరణ అంచనాలో పేర్కొంది.

    కొనసాగుతున్న ‘నిప్పుల వర్షం’

    దేశంలోని వాయువ్య, మధ్య భారతం వడగాల్పుల గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ మరియు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43°C నుంచి 47.6°C మధ్య నమోదవుతున్నాయి.

    రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాందా, మహారాష్ట్రలోని బ్రహ్మపురిలో అత్యధికంగా 47.6°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.

    వడగాలుల తీవ్రత: పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో గురువారం వరకు వడగాల్పుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ‘తీవ్రమైన వడగాల్పులు’ (Severe Heatwave) వీస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

    ఉపశమనం ఎప్పుడు?: మే 29 నుంచి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని, అప్పటి నుంచి వడగాల్పుల తీవ్రత తగ్గుతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కేరళలో వర్షాలు కురుస్తున్నా రుతుపవనాల రాకను ఎందుకు ప్రకటించలేదు?

    కేవలం వర్షం కురిస్తే సరిపోదు. ఐఎండీ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత 14 కేంద్రాల్లో 60 శాతం చోట్ల వరుసగా రెండు రోజుల పాటు 2.5 మి.మీ వర్షం పడాలి. అలాగే గాలుల దిశ, మేఘావృత స్థితి వంటి సాంకేతిక ప్రమాణాలు కూడా నెరవేరాలి.

    2. వడగాల్పులు ఎక్కడ తీవ్రంగా ఉన్నాయి?

    ప్రస్తుతం పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. బాందా (యూపీ) లో అత్యధికంగా 47.6°C నమోదైంది.

    3. రాబోయే 2-3 రోజుల్లో వర్షాలు ఎక్కడ కురవవచ్చు?

    తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశంతో పాటు కేరళ, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చే 2-3 రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/వాతావరణ అప్‌డేట్: కేరళను తాకని రుతుపవనాలు.. ఉత్తరాదిలో నిప్పుల కొలిమిలా వడగాలులు
