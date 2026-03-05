ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిగ్గజం మోర్గాన్ స్టాన్లీలో లేఆఫ్స్: 2,500 మంది ఉద్యోగులపై వేటు.. అసలు కారణం ఏంటి?
ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సంస్థ మోర్గాన్ స్టాన్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2,500 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తోంది. ఇది మొత్తం సిబ్బందిలో 3 శాతానికి సమానం. ఈ భారీ లేఆఫ్స్ వెనుక కారణాలు, ఏయే విభాగాలపై ప్రభావం పడనుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక రంగంలో మళ్ళీ కుదుపు మొదలైంది. ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం 'మోర్గాన్ స్టాన్లీ' (Morgan Stanley) పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగుల తొలగింపునకు సిద్ధమైంది. తన అంతర్జాతీయ శ్రేణిలో సుమారు 3 శాతం మందిని, అంటే దాదాపు 2,500 మంది ఉద్యోగులను ఇంటికి పంపాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామానికి సంబంధించి 'వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' బుధవారం ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది.
ఎవరిపై ఈ ప్రభావం ఉండనుంది?
మోర్గాన్ స్టాన్లీలోని మూడు ప్రధాన విభాగాలు — ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెక్యూరిటీస్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లలో ఈ కోతలు ఉండనున్నాయి. అయితే, సంస్థలోని ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లకు మాత్రం ఈ లేఆఫ్స్ నుండి మినహాయింపు లభించినట్లు సమాచారం.
ఈ తొలగింపుల ప్రభావం కేవలం ఆఫీస్ పనులు చేసే వారిపైనే కాకుండా, నేరుగా ఆదాయాన్ని ఆర్జించే ఫ్రంట్-ఆఫీస్ విభాగాలపై కూడా ఉంటుందని 'బిజినెస్ ఇన్సైడర్' నివేదించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ కార్యాలయాల్లో ఈ ప్రక్రియ చేపడుతున్నప్పటికీ, ఏయే దేశాల్లో ఎక్కువ మందిని తొలగిస్తారనే దానిపై బ్యాంక్ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
రికార్డు ఆదాయం ఉన్నా.. ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఆర్థికంగా మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ సంస్థ 70.6 బిలియన్ డాలర్ల రికార్డు స్థాయి వార్షిక ఆదాయాన్ని సాధించింది. ముఖ్యంగా గతేడాది చివరి త్రైమాసికంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ ఆదాయం ఏకంగా 47 శాతం పెరిగింది.
సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా కంపెనీలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కారణంగా ఉద్యోగులను తగ్గిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, జాక్ డోర్సేకి చెందిన 'బ్లాక్' సంస్థ ఏఐ వల్ల పని సులువు కావడంతో 4,000 మందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కానీ, మోర్గాన్ స్టాన్లీ విషయంలో మాత్రం ఇది ఏఐకి సంబంధించింది కాదని అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వ్యాపార ప్రాధాన్యతల్లో మార్పులు, గ్లోబల్ లొకేషన్ స్ట్రాటజీని పునర్వ్యవస్థీకరించడం, ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత పనితీరు (Performance) ఆధారంగానే ఈ కోతలు విధిస్తున్నట్లు సమాచారం. గత ఏడాది వసంత కాలంలో కూడా ఈ సంస్థ సుమారు 2,000 మందిని తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఎప్పటి నుండి అమలులోకి వస్తుంది?
ఈ లేఆఫ్స్ ప్రక్రియ మార్చి మొదటి వారంలోనే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. 2025 డిసెంబర్ 31 నాటికి మోర్గాన్ స్టాన్లీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 82,992 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, 40కి పైగా దేశాల్లో ఈ సంస్థ తన కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మోర్గాన్ స్టాన్లీలో ఎంతమందిని తొలగిస్తున్నారు?
మొత్తం 2,500 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నారు. ఇది సంస్థ మొత్తం సిబ్బందిలో 3 శాతానికి సమానం.
2. ఈ లేఆఫ్స్ కు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కారణమా?
కాదు. మోర్గాన్ స్టాన్లీ నిర్ణయం ఏఐతో సంబంధం లేదని, ఇది వ్యాపార వ్యూహాలు మరియు పనితీరు ఆధారంగా తీసుకున్న నిర్ణయమని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
3. ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ల ఉద్యోగాలు పోతాయా?
లేదండి. ప్రస్తుతానికి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లకు ఈ తొలగింపుల నుండి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
4. ఏయే విభాగాలపై ప్రభావం ఉంటుంది?
ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెక్యూరిటీస్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాల్లో కోతలు ఉండనున్నాయి.