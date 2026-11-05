ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026: గత 10 ఏళ్లలో నిఫ్టీ రికార్డు ఇదే
దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నవంబర్ 8న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో ప్రత్యేక ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ జరగనుంది. గత పదేళ్లలో 8 సార్లు లాభాల్లో ముగిసిన నిఫ్టీ చరిత్ర, సంవత్ 2083లో విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్న మార్కెట్ దిశానిర్దేశంపై సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా దలాల్ స్ట్రీట్ ఇన్వెస్టర్లు కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ నిర్వహించే సాంప్రదాయ 'ముహూరత్ ట్రేడింగ్'కు వేళైంది. నవంబర్ 8, ఆదివారం సాయంత్రం 2:20 గంటల నుంచి 3:30 గంటల వరకు బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) ఒక గంట పాటు ఈ ప్రత్యేక ఈవినింగ్ సెషన్ను నిర్వహించనున్నాయి. ఆ రోజు సాధారణ మార్కెట్ లావాదేవీలకు విరామం ఉన్నప్పటికీ, శుభ ముహూర్తంలో సంపద, సమృద్ధిని కాంక్షిస్తూ ఇన్వెస్టర్లు టోకెన్ ప్రాతిపదికన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎక్స్ఛేంజీలు ఈ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
గత పదేళ్లలో నిఫ్టీ ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సమయంలో లావాదేవీల పరిమాణం (ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్) సాధారణ రోజుల కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు అత్యంత సానుకూల దృక్పథంతో కొనుగోళ్లు జరుపుతారు. చారిత్రక గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, గత 10 ఏళ్లలో ఏకంగా 8 సార్లు నిఫ్టీ సానుకూల ఫలితాలతోనే (గ్రీన్లో) ముగిసింది.
అయితే లాభాల్లో ముగిసినప్పటికీ, గడిచిన పదేళ్లలో నిఫ్టీ సూచీ ఎన్నడూ 1 శాతానికి మించి పెరగకపోవడం గమనార్హం. 2022లో నమోదైన 0.88 శాతం ర్యాలీనే గత పదేళ్లలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా నిలిచింది. 2025లో అక్టోబర్ 21న జరిగిన ముహూరత్ ట్రేడింగ్లోనూ సూచీలు స్వల్ప లాభాలతోనే ముగిశాయి. ఇక చరిత్రలోనే అత్యంత గుర్తుండిపోయే ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సెషన్ 2008 అక్టోబర్ 28న జరిగింది. నాటి ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం కాలంలోనూ బెంచ్ మార్క్ సూచీలు ఏకంగా 6 శాతం మేర ఎగబాకి రికార్డు సృష్టించాయి.
హిందూ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభాన్ని సూచించే ఈ పవిత్ర సమయంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల రాబోయే సంబత్ సంవత్సరంలో మంచి లాభాలు వస్తాయని దలాల్ స్ట్రీట్ వర్గాలు గట్టిగా నమ్ముతాయి.
సవాళ్లను ఎదుర్కొన్న సంవత్ 2082
ముగిసిన 'సంవత్ 2082' భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లకు అత్యంత కఠినమైన సంవత్సరాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. యుఎస్-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు 110 డాలర్లు దాటడంతో మార్చి నెలలోనే నిఫ్టీ 11.3 శాతం పతనమైంది. దానికి తోడు అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్లు పెరగడం, డాలరుతో రూపాయి మారకం విలువ 96 స్థాయికి పడిపోవడం మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చింది.
ద్రవ్యోల్బణం పెరగడంతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కూడా తన విధానాన్ని మార్చుకుని రెపో రేటును 5.50 శాతానికి పెంచింది. ఈ పరిణామాలతో విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్పీఐలు) ఏకంగా రూ.3.3 లక్షల కోట్ల (సుమారు 35 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నారు. కానీ, దేశీయ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (డీఐఐలు) రూ.8.8 లక్షల కోట్లను (సుమారు 94 బిలియన్ డాలర్లు) మార్కెట్లలోకి పంప్ చేసి విదేశీ నిధుల తరలింపును బలంగా అడ్డుకున్నారు. ఒక్క మార్చి నెలలోనే డీఐఐలు రికార్డు స్థాయిలో రూ.1.43 లక్షల కోట్లు భారతీయ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయగా, నెలవారీ ఎస్ఐపీ (SIP) ప్రవాహం ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠంగా రూ. 32,490 కోట్లకు చేరిందని ఆక్సిస్ డైరెక్ట్ నివేదిక వెల్లడించింది.
సంవత్ 2083పై నిపుణుల అంచనాలు ఇవే
నూతన 'సంవత్ 2083'లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ మార్కెట్ విశ్లేషక సంస్థలు సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.8 శాతంగా నమోదు కావడంతో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉందనడానికి స్పష్టమైన నిరూపణ అని యాక్సిస్ డైరెక్ట్ పేర్కొంది. షేర్ల వ్యాల్యుయేషన్లు కూడా పి/ఇ (P/E) ప్రాతిపదికన చారిత్రక సగటు కంటే తక్కువగా 16.5 రెట్లకు దిగిరావడం కలసివచ్చే అంశం. రాబోయే త్రైమాసికాల్లో కంపెనీల ఆదాయాలు దండిగా పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో సంవత్ 2083లో మార్కెట్లు మరింత బలంగా పుంజుకుంటాయని భావిస్తోంది.
మరో దిగ్గజ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో మౌలిక వసతుల కోసం కేటాయించిన రూ.12.2 లక్షల కోట్ల క్యాపెక్స్ (మూలధన వ్యయం), గతంలో అందించిన పన్ను, జీఎస్టీ ఊరట చర్యలు దేశీయ వినియోగాన్ని పెంచుతాయని అంచనా వేసింది. దీనికి తోడు ప్రతి నెలా పెరుగుతున్న ఎస్ఐపీ నిధులు విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాలను సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటున్నాయని తెలిపింది.
ఐపీఓ (IPO) ప్రైమరీ మార్కెట్ కూడా రికార్డు స్థాయి నిధుల సమీకరణతో జోరుగా సాగుతోంది. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ రికార్డు స్థాయి ఐపీఓ, త్వరలో రానున్న ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓలతో పాటు సుమారు 225కి పైగా కంపెనీలు ఐపీఓకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
అయితే రాబోయే సంవత్సరంలో ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, క్రూడాయిల్ ధరలు, విదేశీ నిధుల ప్రవాహం, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఒప్పందాలు, కార్పొరేట్ కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాలు మార్కెట్ దిశానిర్దేశం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
(గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు, అంచనాలు కేవలం బ్రోకరేజ్ సంస్థలు, విశ్లేషకుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More