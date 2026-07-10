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    Mutual Fund investing mistakes: మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఫండ్ సెలెక్షన్ కంటే ఈ 3 తప్పులే ఎక్కువ నష్టం చేస్తాయి

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో సరైన ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడమే కాదు, పెట్టుబడి పెట్టాక తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా అంతే ముఖ్యం. దీర్ఘకాలిక లాభాలను దెబ్బతీసే మూడు ప్రధాన పొరపాట్ల గురించి మార్కెట్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో చూడండి.

    Published on: Jul 10, 2026, 11:47:48 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా సంపదను సృష్టించుకోవడానికి చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు గత రిటర్న్స్, ఫండ్ మేనేజర్ల ట్రాక్ రికార్డ్, ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియోలను బాగా పోల్చి చూస్తుంటారు. అయితే, దీర్ఘకాలిక లాభాలను దెబ్బతీసే అతిపెద్ద ముప్పు ఫండ్ ఎంపికలో కాదు, పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఇన్వెస్టర్లు తీసుకునే తొందరపాటు నిర్ణయాల్లోనే ఉందని వెల్త్ మేనేజర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఫండ్ సెలెక్షన్ కంటే ఈ 3 తప్పులే ఎక్కువ నష్టం చేస్తాయి
    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఫండ్ సెలెక్షన్ కంటే ఈ 3 తప్పులే ఎక్కువ నష్టం చేస్తాయి

    "ఒక మోస్తరు ఫండ్ వల్ల ఏడాదికి ఒకటి రెండు శాతం రిటర్న్స్ తగ్గొచ్చు. కానీ మార్కెట్లో తప్పుడు టైమింగ్ వల్ల చక్రవడ్డీ (Compounding) ద్వారా వచ్చే అసలు లాభాలనే పూర్తిగా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది" అని ది వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ అండ్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ భాలచంద్ర జోషి పేర్కొన్నారు.

    ఇన్వెస్టర్లు ప్రధానంగా దూరంగా ఉండాల్సిన ఆ మూడు భారీ పొరపాట్లు ఇవే:

    1. మార్కెట్ పతనాల్లో భయపడి అమ్మేయడం

    మార్కెట్లు స్వల్పంగా పడిపోగానే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలవుతుంది. వెంటనే తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటారు (Redeem చేస్తారు). ఇలా చేయడం వల్లే దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి గండి పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    "మార్కెట్ పతనం కాకముందు కంటే, పడిపోయిన తర్వాతే ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు మా పరిశీలనలో తేలింది. ఇన్వెస్టర్ల భయం మార్కెట్ గురించి కాదు, తమ పోర్ట్‌ఫోలియో వరుసగా రెడ్ కలర్‌లో కనిపించడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటారు" అని భాలచంద్ర జోషి వివరించారు. 2020 నాటి మార్కెట్ పతనంలో చాలామంది ఇలాగే నష్టానికి అమ్ముకుని, మార్కెట్లు మళ్లీ భారీగా పెరిగిన తర్వాత తిరిగి వచ్చారని ఆయన గుర్తు చేశారు.

    ఆనంద్ రాఠీ వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆదిల్ చాకో కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడులను మధ్యలోనే ఉపసంహరించుకోవడం వల్ల చక్రవడ్డీ ప్రక్రియ ఆగిపోతుందని, మార్కెట్ రికవరీ ద్వారా వచ్చే బలమైన లాభాలను ఇన్వెస్టర్లు పూర్తిగా మిస్ అవుతారని ఆయన చెప్పారు.

    మార్చి 2020 నాటి మార్కెట్ క్రాష్‌ను గమనిస్తే, నిఫ్టీ 50 కేవలం ఒకే నెలలో 23% పడిపోయింది. ఆ సమయంలో స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్స్‌లోకి వచ్చే పెట్టుబడులు (Inflows) 89% తగ్గిపోయాయి. నిజానికి తక్కువ వాల్యుయేషన్ల వద్ద పెట్టుబడి పెట్టడానికి అది మంచి అవకాశం. ఆ సమయంలో భయపడకుండా ఎస్‌ఐపీలను (SIP) కొనసాగించిన వారికి తర్వాత మార్కెట్ రికవరీలో భారీ లాభాలు వచ్చాయి. మార్చి 2020 నుంచి డిసెంబర్ 2021 మధ్య నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 250 ఇండెక్స్ ఏకంగా 105% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.

    2. బాగా పెరిగిన ఫండ్స్ వెనుక పరుగెత్తడం

    ఇటీవలి కాలంలో ఏ ఫండ్ అయితే భారీ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో, కేవలం దానిని చూసి పెట్టుబడి పెట్టడం ఇన్వెస్టర్లు చేసే మరో పెద్ద పొరపాటు. భావోద్వేగాలతో పెట్టుబడులు పెట్టడం, కేవలం ఇటీవలి ట్రెండ్‌ను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం (Recency bias) వల్లే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇచ్చే అసలైన లాభాలను ఇన్వెస్టర్లు అందుకోలేకపోతున్నారని ఆదిల్ చాకో అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఏదైనా ఒక సెక్టార్ లేదా కేటగిరీ చార్ట్ టాప్‌లో నిలిచే వరకు ఇన్వెస్టర్లు వేచి చూస్తారు. ఆ తర్వాతే అందులో పెట్టుబడి పెడతారు. కానీ, అప్పటికే ఆ ఫండ్ పెరగాల్సినంత పెరిగిపోతుంది.

    ఉదాహరణకు, ఫార్మా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏప్రిల్ 2022తో ముగిసిన మూడేళ్ల కాలంలో దాదాపు 23% వార్షిక రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. కానీ సగటు ఇన్వెస్టర్ సంపాదించింది కేవలం 17% మాత్రమే. కరోనా సమయంలో ఫార్మా రాలీ ముగిసిన తర్వాతే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు అందులో డబ్బులు పెట్టడమే ఇందుకు కారణం.

    గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌ల (Gold ETFs) విషయంలోనూ ఇదే ట్రెండ్ కనిపించింది. మార్చి 2024 నుంచి మార్చి 2026 మధ్య బంగారం ధరలు దాదాపు 117% పెరిగాయి. అయితే, ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వచ్చిన పెట్టుబడులలో 75 శాతం.. బంగారం ధరలు అప్పటికే 72% పెరిగిన తర్వాతే వచ్చాయి. దీనివల్ల చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు పూర్తిస్థాయి లాభాలను అందుకోలేకపోయారు.

    3. మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు SIPలు ఆపేయడం

    మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్వెస్టర్లలో క్రమశిక్షణను అలరింపజేయడమే ఎస్‌ఐపీల ప్రధాన ఉద్దేశం. కానీ మార్కెట్లు పడిపోతున్నప్పుడు చాలామంది ఎస్‌ఐపీలను రద్దు చేయడం లేదా నిలిపివేయడం చేస్తుంటారు. ఇది ఎస్‌ఐపీల ప్రాథమిక సూత్రానికే విరుద్ధం.

    "లంప్‌సమ్ (ఏకమొత్తం) ఇన్వెస్టర్లతో పోలిస్తే ఎస్‌ఐపీ ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ అస్థిరతను బాగా తట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే వారు ప్రతి నెలా కొత్తగా నిర్ణయం తీసుకోరు, పెట్టుబడి ప్రారంభంలోనే ఒకేసారి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అయినా సరే, మార్కెట్లు ఒడుదొడుకులకు లోనైనప్పుడు ఎస్‌ఐపీలను రద్దు చేసుకునే వారి సంఖ్య కూడా తక్కువేం కాదు" అని జోషి పేర్కొన్నారు.

    చారిత్రక డేటాన్ని పరిశీలిస్తే, మార్కెట్ పతనాల్లోనూ పెట్టుబడులను కొనసాగించిన వారికే భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వచ్చాయని ఆదిల్ చాకో స్పష్టం చేశారు. ఆర్థిక సంవత్సరం 2005 (FY05) నుంచి 2026 (FY26) మధ్య నిఫ్టీ 50 ఎస్‌ఐపీ డేటాను ఆనంద్ రాఠీ వెల్త్ విశ్లేషించింది. దీని ప్రకారం.. ఎస్‌ఐపీ ప్రారంభించిన మొదటి ఏడాది నెగటివ్ రిటర్న్స్ చూసినప్పటికీ, పెట్టుబడిని ఆపకుండా కొనసాగించిన ఇన్వెస్టర్లు ఆ తర్వాతి నాలుగేళ్లలో సగటున 12 నుంచి 13% ఎస్‌ఐపీ ఎక్స్ఐఆర్ఆర్ (XIRR) లాభాలను పొందగలిగారు.

    మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను చూసి భయపడకుండా, ముందే దానికి మానసికంగా సిద్ధం కావాలని ఫండ్స్ ఇండియా సీఈఓ రిషభ్ గార్గ్ సూచిస్తున్నారు. "మార్కెట్ పతనాల్లోనే రిడెంప్షన్లు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. నిజానికి అప్పుడు అలా చేయకూడదు. మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు ఫండ్స్ అమ్మేయడం వల్ల పేపర్ పై ఉన్న తాత్కాలిక నష్టాన్ని శాశ్వత నష్టంగా మార్చుకున్నట్లు అవుతుంది. దీనివల్ల మార్కెట్ మళ్లీ వేగంగా కోలుకున్నప్పుడు వచ్చే లాభాలను ఇన్వెస్టర్లు నష్టపోతారు" అని ఆయన వివరించారు.

    ఇన్వెస్టర్లు కనీసం ఏడేళ్ల కాలపరిమితితో పెట్టుబడి ప్రణాళికను కలిగి ఉండాలని, మార్కెట్ పతనాల్లోనూ ఎస్‌ఐపీలను కొనసాగిస్తూ, ప్రతి ఏటా ఎస్‌ఐపీ మొత్తాన్ని 10% పెంచాలని (Top-up) ఆయన సిఫార్సు చేశారు. మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకుంటూ క్రమశిక్షణతో కొనసాగడం కూడా అంతే ముఖ్యమని నిపుణుల విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Mutual Fund Investing Mistakes: మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఫండ్ సెలెక్షన్ కంటే ఈ 3 తప్పులే ఎక్కువ నష్టం చేస్తాయి
    Home/News/Mutual Fund Investing Mistakes: మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఫండ్ సెలెక్షన్ కంటే ఈ 3 తప్పులే ఎక్కువ నష్టం చేస్తాయి
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