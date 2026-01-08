17 ఏళ్ల మైనర్ షూటర్పై లైంగిక దాడి.. నేషనల్ కోచ్పై పోక్సో కేసు
17 ఏళ్ల మైనర్ షూటర్పై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు నేషనల్ షూటింగ్ కోచ్ అంకుష్ భరద్వాజ్పై ఫరీదాబాద్లో కేసు నమోదైంది. నిందితుడిని విధుల నుంచి తొలగించగా, పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
దేశానికి పతకాలు తీసుకురావాల్సిన క్రీడాకారులకు రక్షణగా ఉండాల్సిన కోచ్.. కీచకుడిలా ప్రవర్తించాడు. ఒక మైనర్ షూటర్పై లైంగిక దాడికి పాల్పడి క్రీడా ప్రపంచం తలదించుకునేలా చేశాడు. నేషనల్ షూటింగ్ కోచ్ అంకుష్ భరద్వాజ్పై హర్యానా పోలీసులు అత్యాచారం, బెదిరింపుల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
'పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ' అని పిలిచి ఘాతుకం
న్యూఢిల్లీలోని డాక్టర్ కర్ణి సింగ్ షూటింగ్ రేంజ్లో జాతీయ స్థాయి షూటింగ్ పోటీలు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ అమానుషం చోటుచేసుకుంది. బాధితురాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నీ ఆటతీరు (Performance) ఎలా ఉందో చర్చిద్దాం అని నమ్మబలికిన కోచ్ అంకుష్ భరద్వాజ్, ఆమెను ఫరీదాబాద్లోని ఒక హోటల్ గదికి పిలిపించాడు. అక్కడ ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ చిన్నారి ఎంత ప్రతిఘటించినా వదలకుండా కిరాతకంగా వ్యవహరించాడు.
బెదిరింపులు.. భయం గుప్పిట్లో బాధితురాలు
ఈ ఘోరం గురించి ఎవరికైనా చెబితే నీ కెరీర్ నాశనం చేస్తానని, నీ కుటుంబాన్ని అంతం చేస్తానని నిందితుడు ఆమెను తీవ్రంగా బెదిరించాడు. దీంతో బాధితురాలు కొంతకాలం భయం గుప్పిట్లోనే ఉండిపోయింది. అయితే, ధైర్యం చేసి జరిగిన విషయాన్ని బయటపెట్టడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసుల యాక్షన్.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సేకరణ
బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో ఫరీదాబాద్ నిట్ (NIT) మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. "ఈ కేసు తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఘటన జరిగిన రోజుకు సంబంధించిన హోటల్ సీసీటీవీ ఫుటేజీని తక్షణమే అందజేయాలని హోటల్ యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించాం" అని ఫరీదాబాద్ పోలీస్ పీఆర్వో యశ్పాల్ యాదవ్ తెలిపారు. నిందితుడిపై పోక్సో (POCSO) చట్టంలోని సెక్షన్ 6తో పాటు భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 351(2) కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు
లైంగిక దాడి ఆరోపణలు రావడంతో అంకుష్ భరద్వాజ్ను ఇప్పటికే అన్ని విధులనుంచి సస్పెండ్ చేశారు. కాగా, ఈ కోచ్ మరో మహిళా షూటర్పై కూడా గతంలో ఇలాగే అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. పోలీసులు ఆ దిశగా కూడా ఆరా తీస్తున్నారు.
బాధితులు సహాయం కోసం ఎవరిని సంప్రదించాలి?
లైంగిక వేధింపులు లేదా దాడులకు గురైన వారు భయపడకుండా కింది మార్గాల ద్వారా తక్షణ సహాయం పొందవచ్చు:
పోలీస్ ఎమర్జెన్సీ: తక్షణ రక్షణ కోసం '100' కి డయల్ చేయండి.
మహిళా హెల్ప్లైన్: ఆపదలో ఉన్న మహిళలు '1091' నంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు.
చిన్నారుల కోసం (Childline): 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల రక్షణ కోసం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే ఉచిత హెల్ప్లైన్ నంబర్ '1098'.
జాతీయ మహిళా కమిషన్ (NCW): చట్టపరమైన సాయం కోసం 011-26942369 నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు.