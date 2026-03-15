    Hyundai Tucson : ఇండియాలో డిస్కంటిన్యూ- అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లోకి కొత్తగా​- ఈ​ ఎస్​యూవీ ఎలా ఉండబోతోంది?

    హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన ప్రీమియం ఎస్‌యూవీ 'టక్సన్'ను భారత వెబ్‌సైట్ నుంచి నిశ్శబ్దంగా తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా ఈ మోడల్​కి సంబంధించిన సరికొత్త వర్షెన్​ని సంస్థ రెడీ చేస్తోంది. ఆ వివరాలు..

    Published on: Mar 15, 2026 3:30 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియా రోడ్లపై కనిపంచే బడా ఎస్​యూవీల్లో హ్యుందాయ్​ టక్సన్​ ఒకటి. కానీ ఈ 5 సీటర్​ని హ్యుందాయ్​ సంస్థ గతేడాది నవంబర్​లో ఇండియాలో డిస్కంటిన్యూ చేసింది. సైలెంట్​గా తన వెబ్​సైట్​ నుంచి ఈ మోడల్​ని దింపేసింది. ఆ తర్వాత కొత్త బుకింగ్​లను సైతం ఆపేసింది. 2022లో భారత్‌లో విడుదలైన నాలుగో తరం టక్సన్, అప్పట్లో హ్యుందాయ్​కి చెందిన అత్యంత అధునాతన సాంకేతికత ఫీచర్లతో కూడిన ఎస్‌యూవీగా పేరుగాంచింది. ప్రస్తుతం ఈ మోడల్ స్థానంలో ఏ కారు వస్తుంది లేదా ఎప్పుడు మళ్లీ విడుదల అవుతుందనే దానిపై కంపెనీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

    కొత్త హ్యుందాయ్​ టక్సన్​..
    అయితే, నెక్ట్స్​ జనరేషన్​ టక్సన్​కి సంబంధించిన వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. చూస్తుంటే, ఈ మోడల్​కి సంస్థ భారీ మార్పులే చేసి, రీ-లాంచ్​ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని అనిపిస్తోంది.

    నెక్ట్స్​ జెన్​ హ్యుందాయ్​ టక్సన్ పనులు ప్రారంభం..!

    భారత్‌లో నిలిపివేసినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా హ్యుందాయ్ ఇప్పటికే తదుపరి తరం టక్సన్ పనుల్లో నిమగ్నమైంది. అమెరికా వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 2027 నాటికి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ కొత్త ఎస్‌యూవీకి సంబంధించి తుది మెరుగులు దిద్దే పనిలో కంపెనీ ఉంది.

    డిజైన్ ఎలా ఉండబోతోంది? (అంచనా)

    ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో డిజిటల్ ఆర్టిస్ట్ 'కెల్సోనిక్' షేర్ చేసిన రెండర్డ్ చిత్రాల ప్రకారం, కొత్త టక్సన్ డిజైన్‌లో భారీ మార్పులు ఉండనున్నాయి:

    బాక్సీ స్టైల్: ప్రస్తుత మోడల్‌తో పోలిస్తే కొత్త వెర్షన్ మరింత నిటారుగా, బాక్సీ ఆకారంలో ఉండనుంది. బాడీపై షార్ప్ క్రీజులు, మృదువైన వంపులు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

    ముందు భాగం: ఫ్లాటర్ నోస్ డిజైన్, బోనెట్, బంపర్ మధ్య సన్నని లైట్ బార్ ఉండనుంది. క్లామ్‌షెల్ స్టైల్ బోనెట్, పెద్ద ఎయిర్ ఇన్‌టేక్‌లు దీనికి గంభీరమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.

    సైడ్ ప్రొఫైల్: ఫ్లష్-టైప్ డోర్ హ్యాండిల్స్, రీడిజైన్ చేసిన వింగ్ మిర్రర్స్ మరియు పెద్ద కిటికీలు ఈ ఎస్‌యూవీకి క్లీన్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

    వెనుక భాగం: హారిజాంటల్ టైల్ ల్యాంప్స్, రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్ మరియు మెటాలిక్ ఇన్సర్ట్‌తో కూడిన కొత్త రియర్ బంపర్ అంచనా వేస్తున్నారు.

    కొత్త హ్యుందాయ్​ టక్సన్​- ఇంజిన్, సామర్థ్యం..

    కొత్త తరం టక్సన్‌లో కూడా హ్యుందాయ్ పాత ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. గతంలో భారత్‌లో లభించిన టక్సన్ ఇంజిన్ వివరాలు ఇవే:

    పెట్రోల్: 2.0-లీటర్ ఇంజిన్, 154 హెచ్​పీ పవర్​ని, 192 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది (6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్).

    డీజిల్: 2.0-లీటర్ ఇంజిన్, 184 హెచ్​పీ పవర్​ని, 416 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది (8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్).

    అధునాతన ప్యాకేజింగ్ వల్ల కొత్త మోడల్‌లో క్యాబిన్ స్పేస్​, బూట్ స్పేస్ పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. భారత్‌లో ఈ కొత్త మోడల్ ఎప్పుడు విడుదలవుతుందనే దానిపై కార్ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    ఈ మోడల్​కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు రానున్న రోజుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    News/News/Hyundai Tucson : ఇండియాలో డిస్కంటిన్యూ- అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లోకి కొత్తగా​- ఈ​ ఎస్​యూవీ ఎలా ఉండబోతోంది?
