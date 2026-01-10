Edit Profile
    Kia EV2 : సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 448 కి.మీ రేంజ్​- కియా నుంచి చౌకైన ఎలక్ట్రిక్​ కారు ఇది..

    కియా మోటార్స్ తన అత్యంత చౌకైన, చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఈవీ2'ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. అత్యాధునిక ఈ-జీఎంపీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందిన ఈ కారు.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 448 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్​ని ఇస్తుంది.

    Published on: Jan 10, 2026 11:23 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ కియా మోటార్స్​.. ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో మరో సంచలనానికి తెరలేపింది. ప్రస్తుతం బ్రస్సెల్స్‌లో జరుగుతున్న మోటార్ షోలో తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్​ఓవర్ 'ఈవీ2'ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. కియా నుంచి వస్తున్న అత్యంత చిన్న, సరసమైన గ్లోబల్​ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇదే కావడం విశేషం. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో రెనాల్ట్ 4, ఫోక్స్‌వ్యాగన్ ఐడీ క్రాస్ వంటి మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    కియా ఈవీ2 ఎలక్ట్రిక్​ కారు..
    కియా ఈవీ2 ఎలక్ట్రిక్​ కారు..

    కియా ఈవీ2 డిజైన్: బాక్సీ లుక్.. అదిరిపోయే స్టైల్

    కియా తన పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలైన ఈవీ6, ఈవీ9 ల నుంచి ప్రేరణ పొంది ఈ కారును డిజైన్ చేసింది. ముఖ్యంగా కియా సిగ్నెచర్​ 'టైగర్ ఫేస్' ఫ్రంట్ లుక్, బాక్సీ షేప్ కారుకు ఒక విలక్షణమైన గుర్తింపును ఇచ్చాయి.

    హెడ్‌ల్యాంప్స్: నిలువుగా ఉండే స్ల్పిట్​ హెడ్‌ల్యాంప్స్ ఈ కారుకు యూనిక్ లుక్ తెచ్చాయి.

    వీల్స్: సాధారణ వేరియంట్లలో 16 నుంచి 18 అంగుళాల వీల్స్ ఉండగా, స్పోర్టీ 'జీటీ లైన్' వేరియంట్‌లో ఏకంగా 19 ఇంచ్​ రిమ్స్ ఇచ్చారు.

    కొలతలు: దీని పొడవు 4,060 ఎంఎం, వెడల్పు 1,800 ఎంఎం. ఇది కాంపాక్ట్‌గా ఉన్నా, లోపల స్పేస్​ మాత్రం చాలా విశాలంగా ఉంటుంది.

    కియా ఈవీ2 ఇంటీరియర్: టెక్నాలజీతో 'పిక్నిక్ బాక్స్' ఎక్స్​పీరియెన్స్​

    ఎలక్ట్రిక్​ కారు లోపలి భాగాన్ని కియా 'పిక్నిక్ బాక్స్' థీమ్‌తో రూపొందించింది. ఇది ప్రయాణికులకు ఒక హాయినిచ్చే వ్యక్తిగత స్పేస్​లాగా అనిపిస్తుంది. భారత్‌లో ఇటీవల వచ్చిన కియా 'సైరోస్' తరహాలోనే దీని ఇంటీరియర్ ఉంది.

    డిజిటల్ డ్యాష్‌బోర్డ్: ఇందులో మూడు స్క్రీన్లు ఉంటాయి. 12.3 ఇంచ్​ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 5.3 ఇంచ్​ క్లైమేట్ కంట్రోల్ డిస్​ప్లే, 12.3 ఇంచ్​ ప్రధాన టచ్‌స్క్రీన్.

    ఫ్లెక్సిబిలిటీ: సాధారణ 5-సీటర్ ఆప్షన్‌తో పాటు, 4-సీటర్ వేరియంట్ కూడా ఈ కియా ఈవీ2లో​ లభిస్తుంది. 4-సీటర్ వెర్షన్‌లో వెనుక సీట్లను ముందుకు జరుపుకోవడం ద్వారా 403 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ను పొందవచ్చు.

    ఫీచర్లు: హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, లెవల్ 2 అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్), డిజిటల్ కీ 2.0 వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    కియా ఈవీ2- బ్యాటరీ, రేంజ్ వివరాలు..

    కియా ఈవీ2 రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో వస్తోంది. అవి..

    స్టాండర్డ్ రేంజ్: 42.2కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీతో 317 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది. దీనిలో 147 హెచ్​పీ మోటార్ ఉంటుంది.

    లాంగ్ రేంజ్: 61.0 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీతో గరిష్టంగా 448 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది. దీనిలో 136 హెచ్​పీ మోటార్ అమర్చారు.

    ఛార్జింగ్: ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సాయంతో కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతం బ్యాటరీ నిండుతుంది. అలాగే, వాహనం నుంచి ఇతర పరికరాలకు పవర్ ఇచ్చే వీ2ఎల్​ (వెహికిల్​ టు లోడ్​) టెక్నాలజీ కూడా ఉంది.

    చౌకైన ఎలక్ట్రిక్​ కాారుగా ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ ఈ కియా ఈవీ2 ధరలను సంస్థ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే యూరోప్​లో దీని ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర 26వేల యూరోలు (రూ. 31లక్షలు) ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్రస్తుతానికైతే.. ఈ ఈవీ2 ఇండియా లాంచ్​పై సంస్థ ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. లాంచ్​ అయితే మాత్రం ఇండియా మార్కెట్​లో ఇది టాటా పంచ్​ ఈవీ, టాటా నెక్సాన్​ ఈవీ, సిట్రోయెన్​ ఈసీ3 వంటి ఎలక్ట్రిక్​ కార్లకు గట్టిపోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది.

