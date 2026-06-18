కొత్త పన్ను విధానం: జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులు మిస్ కాకూడని 5 టాక్స్ సేవింగ్ చిట్కాలు
కొత్త పన్ను విధానంలో పాత మినహాయింపులు లేవని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ, తెలివిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇప్పటికీ పన్ను భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది.
కొత్త పన్ను విధానం (New Tax Regime) అమల్లోకి వచ్చాక పన్ను ప్రణాళికలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. సెక్షన్ 80C, 80D వంటి పాత మినహాయింపులు ఇందులో లేకపోవడంతో, పన్ను ఆదాకు మార్గం లేదని ఉద్యోగులు పొరబడుతుంటారు. అయితే, తక్కువ పన్ను శ్లాబులతో పాటు, కొన్ని ముఖ్యమైన నిబంధనల ద్వారా ఇప్పటికీ పన్ను ఆదా చేసుకోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రూ. 75,000 ప్రామాణిక మినహాయింపు (Standard Deduction)
కొత్త పన్ను విధానంలో జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట లభించింది. గతంలో రూ. 50,000గా ఉన్న స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ను ప్రభుత్వం రూ. 75,000కు పెంచింది. దీనివల్ల పన్ను చెల్లించాల్సిన ఆదాయం రూ. 25,000 వరకు తగ్గుతుంది. ఎటువంటి పెట్టుబడులు లేదా డాక్యుమెంటేషన్ లేకుండానే ఉద్యోగులందరికీ ఈ మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
యజమాని అందించే ఎన్పీఎస్ (NPS) కాంట్రిబ్యూషన్
పెట్టుబడి ఆధారిత మినహాయింపులు లేని ఈ కొత్త విధానంలో ఎన్పీఎస్ ఒక గొప్ప అవకాశం. ఉద్యోగి జీతంలో యజమాని చెల్లించే ఎన్పీఎస్ వాటాపై పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. "ఎన్పీఎస్లో యజమాని ఇచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు బేసిక్ జీతంలో 14% వరకు అనుమతి లభిస్తుంది. ఇది పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంచి మార్గం" అని టాక్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిపుణులు బల్వంత్ జైన్ పేర్కొన్నారు.
ఆఫీసు పని కోసం అయ్యే ఖర్చులు
అన్ని అలవెన్సులు పన్ను పరిధిలోకి వస్తాయని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, ఆఫీసు పని నిమిత్తం సంస్థ చెల్లించే రీయింబర్స్మెంట్లు పన్ను మినహాయింపు పొందుతాయి. ఉదాహరణకు, ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో భాగంగా అయ్యే మొబైల్ బిల్లులు, ఇంటర్నెట్ ఛార్జీలను యాక్చువల్ ఖర్చుల ఆధారంగా క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. అయితే, ఇవి ఫిక్స్డ్ అలవెన్సులు కాకుండా, ఖర్చు చేసిన మొత్తానికి సంబంధించిన రీయింబర్స్మెంట్లై ఉండాలి.
ఇంటి అద్దె ఆదాయంపై పన్ను ప్రయోజనం
కొత్త విధానంలో సొంత ఇంటిపై తీసుకున్న హోమ్ లోన్ వడ్డీకి మినహాయింపు లేదు. అయితే, మీరు వేరొక ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చి ఆదాయం పొందుతుంటే, ఆ ఇంటిపై చెల్లించే హోమ్ లోన్ వడ్డీని ఆదాయం నుండి మినహాయించుకోవచ్చు. ఆ అద్దె ఆదాయం నుండి వడ్డీని తీసివేయడం ద్వారా పన్నును తగ్గించుకోవచ్చు.
సెక్షన్ 87A రిబేట్
చాలా మందికి పెద్ద ఊరట సెక్షన్ 87A కింద లభించే రిబేట్. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ, రూ. 12 లక్షల వరకు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం ఉన్న వారికి ఈ రిబేట్ వర్తిస్తుంది. ఆదాయం స్వల్పంగా పరిమితిని మించిన వారికి 'మార్జినల్ రిలీఫ్' కూడా లభిస్తుంది. పన్ను విధానంలో మినహాయింపుల కంటే, ఇలాంటి రిబేట్ ప్రయోజనాలే ఇప్పుడు కీలకంగా మారాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కొత్త పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80C మినహాయింపులు ఉంటాయా?
ఉండవు. కొత్త పన్ను విధానం ఆకర్షణీయమైన తక్కువ పన్ను శ్లాబులను అందిస్తుంది, కానీ పాత పద్ధతిలో ఉన్న సెక్షన్ 80C, 80D వంటి పెట్టుబడి ఆధారిత మినహాయింపులు ఇందులో వర్తించవు.
2. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయడానికి ఏవైనా రసీదులు చూపాలా?
అవసరం లేదు. ఇది ఉద్యోగులకు ఆటోమేటిక్గా లభించే మినహాయింపు. దీని కోసం ఎటువంటి ఖర్చులను లేదా పెట్టుబడులను చూపాల్సిన పనిలేదు.
3. మొబైల్, ఇంటర్నెట్ రీయింబర్స్మెంట్లను ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి?
మీ సంస్థ అందించే పాలసీ ప్రకారం, ఆఫీసు పని కోసం ఖర్చు చేసిన బిల్లులను సమర్పించి, వాటిని రీయింబర్స్మెంట్గా పొందితే, ఆ మొత్తంపై పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
4. మార్జినల్ రిలీఫ్ అంటే ఏమిటి?
మీ ఆదాయం పన్ను మినహాయింపు పరిమితి కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, పన్ను భారం అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం అందించే వెసులుబాటునే 'మార్జినల్ రిలీఫ్' అంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More