Kia Sonet : సెల్టోస్ తరహా డిజైన్, సన్రూఫ్తో కియా సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్!
Kia Sonet facelift : కియా సోనెట్ తన సెకండ్ జనరేషన్ మోడల్తో 2027లో మార్కెట్ని పలకరించనుంది. సెల్టోస్ తరహా డిజైన్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 12.3 ఇంచ్ డిస్ప్లే వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లతో రానున్న ఈ ఎస్యూవీ టెస్ట్ రన్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి..
2027 Kia Sonet : సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లలో కియా సోనెట్ ఒకటి. 2020లో భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన ఈ కారు, మూడేళ్ల క్రితం చిన్నపాటి మార్పులు పొందినా.. ప్రాథమికంగా ఆరేళ్లుగా పెద్దగా మార్పుల్లేకుండానే కొనసాగుతోంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ సెగ్మెంట్లో పోటీ తీవ్రమవడంతో, దక్షిణ కొరియా కార్ల దిగ్గజం కియా తన సెకండ్ జనరేషన్ సోనెట్ను రంగంలోకి దించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తాజాగా ఈ కియా సోనెట్ టెస్ట్ మ్యూల్స్ (టెస్టింగ్ వాహనాలు) మొదటిసారి రోడ్లపై కనిపించాయి. వాటి ద్వారా కొన్ని కీలక వివరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
కియా సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్- సెల్టోస్ తరహా డిజైన్.. పనోరమిక్ సన్రూఫ్!
టెస్టింగ్ సమయంలో ఈ కారు పూర్తిగా కవర్ చేసి ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలక మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్ దాని పెద్దన్న 'సెల్టోస్' నుంచి స్ఫూర్తి పొందినట్లు తెలుస్తోంది. ముందు భాగంలో వెడల్పైన గ్రిల్, దానికి అనుసంధానంగా ఉన్న హెడ్ల్యాంప్స్, పైన స్టైలిష్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు ఈ ఎస్యూవీకి ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తున్నాయి. బంపర్ డిజైన్ను మరింత క్లీన్గా రూపొందించగా, బోనెట్ మాత్రం ప్రస్తుత మోడల్ లాగే అగ్రెసివ్ లుక్ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా, ఈసారి సోనెట్లో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
కియా సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్- కొత్త ప్లాట్ఫారమ్.. మెరుగైన భద్రత
రెండో తరం సోనెట్ను కియా తన అధునాతన 'కే1' ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందిస్తోంది. ఇదే ప్లాట్ఫారమ్ను మనం కియా సైరోస్, హ్యుందాయ్ వెన్యూలోనూ చూడవచ్చు. దీనివల్ల కారు వీల్బేస్ పెరిగి, వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికులకు లెగ్ స్పేస్ మరింత ఎక్కువగా లభించనుంది.
భద్రత పరంగా కూడా కియా బలమైన అడుగులే వేస్తోంది. సైరోస్, వెన్యూ కార్లు భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన నేపథ్యంలో, కొత్త సోనెట్ కూడా అదే స్థాయి భద్రతా ప్రమాణాలతో రానుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
కియా సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్- ప్రీమియం ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..
ఎస్యూవీ లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) కూడా పూర్తిగా మారిపోనుంది. సైరోస్, సెల్టోస్ తరహాలోనే మినిమలిస్టిక్ డ్యాష్బోర్డ్ డిజైన్, సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్ వాడనున్నారు. 12.3 ఇంచ్ భారీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, పూర్తి డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే వంటివి ఇందులో ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే, లెవల్-2 అడాస్ ఫీచర్లను కూడా కియా ఈసారి సోనెట్లో ప్రవేశపెట్టవచ్చని సమాచారం.
కియా సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్ సామర్థ్యం, హైబ్రిడ్ ఆప్షన్..
ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే.. ప్రస్తుతమున్న 1.2 లీటర్ పెట్రోల్, 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లనే కియా కొనసాగించనుంది. అయితే, భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్పై ఆధారపడిన స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను కూడా కియా అభివృద్ధి చేస్తోంది. కానీ, ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్ 2029 నాటికి మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కియా సోనెట్ ఫేస్లిఫ్ట్ 2027 ప్రారంభంలో గ్లోబల్ డెబ్యూ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు ఈ కారుకు సంబంధించి మరిన్ని ఆసక్తికర వివరాలు వెలుగులోకి రానున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More