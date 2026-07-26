Kia Sonet : సరికొత్తగా కియా సోనెట్- హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లతో!
రెండవ తరం కియా సోనెట్ సబ్కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ టెస్టింగ్ మొదలైంది. రూపురేఖల్లో భారీ మార్పులు, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్-2 అడాస్ ఫీచర్లు, విశాలమైన కేబిన్తో 2027 నాటికి లాంచ్ కానుంది. ధర, ఇంజిన్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ సబ్కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో సంచలనం సృష్టించిన ‘కియా సోనెట్’ ఇప్పుడు మరింత కొత్తదనంతో కస్టమర్ల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఆటోమొబైల్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. సెకండ్ జెనరేషన్ కియా సోనెట్ ప్రస్తుతం భారత రోడ్లపై టెస్టింగ్ జరుపుకుంటోంది. అంతర్గతంగా క్యూవై2ఈ అనే కోడ్నేమ్తో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ కొత్త మోడల్, 2027 చివరి నాటికి అధికారికంగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.
కొత్త కియా సోనెట్- డిజైన్..
డిజైన్, సాంకేతికత, భద్రతలో విప్లవాత్మక మార్పులతో రానున్న ఈ కార్ల లైనప్లోకి 2028 లేదా 2029 నాటికి సరికొత్త 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' ఇంజిన్ కూడా తోడవుతుందని తెలుస్తోంది. ముందరి భాగంలో హనీకాంబ్ ప్యాటర్న్తో కూడిన చిన్న ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఉంది.
కొత్త కియా సోనెట్లో బూమరాంగ్ ఆకారంలో ఉన్న ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, స్ప్లిట్-స్టైల్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి మరింత అగ్రెసివ్ లుక్ను ఇస్తున్నాయి.
కొత్తగా డిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్, ప్రముఖంగా కనిపించే వీల్ ఆర్చ్లు, డోర్ క్లాడింగ్, ఫ్లష్-స్టైల్ రూఫ్ రైల్స్ కారుకు స్పోర్టీ టచ్ ఇస్తున్నాయి.
వెనుక వైపు మరింత సన్నటి ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, పునర్నిర్మించిన బంపర్ ఈ ఎస్యూవీకి సరికొత్త గ్రేస్ను ఇస్తున్నాయి.
కొత్త కియా సోనెట్- కేబిన్లో అధునాతన హంగులు
స్పై షాట్ల ఆధారంగా.. కొత్త 2027 కియా సోనెట్లో టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు.
కియా సైరోస్ కారు మాదిరిగానే ఇందులో కూడా ఒకే ఫ్రేమ్లో అమర్చిన కర్వ్డ్ డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల డిస్ప్లేలు (ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అండ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే) ఉండనున్నాయి.
డ్రైవింగ్, ప్రయాణీకుల రక్షణ కోసం లెవెల్-2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) సదుపాయాన్ని కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.
వీటితో పాటు 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, ఆటో డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎమ్, యాంబియంట్ లైటింగ్, 4-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు కొనసాగుతాయి.
సురక్షితమైన కొత్త ప్లాట్ఫామ్..
రెండవ తరం కియా సోనెట్ సంస్థ యొక్క అప్గ్రేడెడ్ K2 ప్లాట్ఫామ్ పై నిర్మితమవుతోంది. ఈ కొత్త ఆర్కిటెక్చర్ వల్ల కారు వీల్బేస్ పెరిగి, ప్రస్తుత సోనెట్లో ఉన్న ప్రధాన లోపమైన "వెనుక సీటు స్థలం లెగ్రూమ్ కొరత" సమస్యకు పూర్తి పరిష్కారం లభించనుంది. అంతేకాకుండా, భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్లో ఈ కారుకు ఏకంగా 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించడమే లక్ష్యంగా కియా ఇంజనీర్లు దీనిని డిజైన్ చేస్తున్నారు.
కొత్త కియా సోనెట్- ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ వివరాలు..
ప్రారంభ దశలో 2027 కియా సోనెట్ ప్రస్తుత మోడల్లోని నమ్మకమైన ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగించనుంది:
1.2-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ (83హెచ్పీ)
1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (120హెచ్పీ)
1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ (116హెచ్పీ)
వీటిలో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. తదుపరి దశలో, మైలేజ్, పర్ఫార్మెన్స్ను మెరుగుపరిచేందుకు బలమైన 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' ఆప్షన్ను కూడా తీసుకురానున్నారు.
కొత్త కియా సోనెట్- అంచనా ధర, పోటీ..
డిజైన్లో భారీ మార్పులు, ప్రీమియం ఫీచర్లు, అధునాతన ప్లాట్ఫామ్ కారణంగా కొత్త సోనెట్ ధరలో మార్పులు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్లో సోనెట్ ధర రూ. 7.34 లక్షల నుంచి రూ. 14.09 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య అందుబాటులో ఉంది.
సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో ఈ కొత్త సోనెట్.. టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా, స్కోడా కైలాక్, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ, రెనాల్ట్ కైగర్, నిస్సాన్ మాగ్నెట్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More