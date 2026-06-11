రూ.1 లక్షను 10 ఏళ్లలో రూ.1.8 కోట్లు చేసిన డిఫెన్స్ స్టాక్
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో డిఫెన్స్ రంగ చిన్న తరహా షేరు 'నిబె' (Nibe) ఇన్వెస్టర్లకు ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. గత పదేళ్లలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 17,862 శాతం పెరిగి, లక్ష రూపాయల పెట్టుబడిని కోట్లాది రూపాయల సంపదగా మార్చింది.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఇటీవల కాలంలో ఎంతోమంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల సంపదను భారీగా పెంచింది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులే ఊహించని లాభాలకు రాజమార్గమని నిరూపిస్తూ దలాల్ స్ట్రీట్లో ఒక స్మాల్-క్యాప్ డిఫెన్స్ స్టాక్ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అదే రక్షణ రంగ సాంకేతిక సంస్థ 'నిబే' (Nibe) లిమిటెడ్. గత కొన్నేళ్లుగా స్థిరమైన వృద్ధితో దూసుకుపోతున్న ఈ షేరు, ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ మల్టీబ్యాగర్గా అవతరించింది.
పదేళ్లలోనే కోటీశ్వరులను చేసిన షేరు
పదేళ్ల క్రితం కేవలం రూ. 8 వద్ద ట్రేడైన నిబే షేరు విలువ, ప్రస్తుతం రూ. 1,437 స్థాయికి చేరుకుంది. అంటే ఈ పదేళ్ల కాలంలో దాదాపు 17,862 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. పదేళ్ల క్రితం ఈ షేరులో రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి ఇప్పటివరకు విక్రయించకుండా దాచుకున్న ఇన్వెస్టర్ల సొమ్ము ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 1.8 కోట్లకు చేరింది. సరైన షేర్లను ఎంచుకుని ఓపికగా ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎలాంటి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో చెప్పడానికి ఈ కంపెనీ ఒక చక్కని ఉదాహరణగా నిలిచింది.
2022 నుంచి తిరుగులేని ర్యాలీ
మార్కెట్లో ఎంతటి ఒడిదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ, నిబే స్టాక్ గత ఆరు క్యాలెండర్ ఇయర్లలో వరుసగా లాభాల్లోనే ముగిసింది. జూన్ 2022 నుండి జూలై 2024 మధ్య కాలంలో ఈ షేరు ఏకంగా 3,900 శాతం దూసుకెళ్లి రూ. 2,025 రికార్డు స్థాయిని తాకింది. ఆ తర్వాత 2025 మొదటి త్రైమాసికంలో మార్కెట్ పతనంతో కొంత తగ్గినప్పటికీ, తర్వాతి నెలల్లోనే ఆ నష్టాలన్నింటినీ భర్తీ చేసుకుని మళ్లీ పుంజుకుంది. గురువారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి కంపెనీ మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ. 2,190 కోట్లకు చేరింది.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లదే హవా
సాధారణంగా ఇలాంటి భారీ లాభాలు పెద్ద పెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకే దక్కుతుంటాయి. కానీ ఈ కంపెనీ సాధించిన వృద్ధిలో సింహభాగం లాభాలు సామాన్య రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకే దక్కడం విశేషం. మార్చి త్రైమాసిక బీఎస్ఈ (BSE) గణాంకాల ప్రకారం, కంపెనీలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు అత్యధికంగా 37.6 శాతం వాటా ఉంది. అందులోనూ రూ. 2 లక్షల లోపు పెట్టుబడి పెట్టిన దాదాపు 40,500 మందికి పైగా చిన్న ఇన్వెస్టర్లు ఈ కంపెనీలో 25.08 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నారు.
నిబే (NIBE) అనేది అత్యాధునిక రక్షణ వ్యవస్థల అభివృద్ధి, తయారీ మరియు వాటి అనుసంధాన (Integration) రంగంలో పనిచేస్తున్న ప్రముఖ భారతీయ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ కంపెనీ. దేశీయ రక్షణ రంగానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత ఈ కంపెనీ ఎదుగుదలకు బాగా కలిసివచ్చింది.
గమనిక: ఇన్వెస్టర్లు ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందైనా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More