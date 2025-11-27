14 నెలల తర్వాత నిఫ్టీ 50 సరికొత్త రికార్డు.. సెన్సెక్స్, బ్యాంక్ నిఫ్టీల జోరు

సానుకూల అంతర్జాతీయ సంకేతాల అండతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఈ రోజు (నవంబర్ 27, గురువారం) సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుకుంది. దాదాపు 14 నెలల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత దేశీయ బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ 50 (Nifty 50) మళ్లీ కొత్త జీవితకాల గరిష్టాన్ని (Life-time High) తాకింది.
ముఖ్యంగా, ఈ రోజు నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ ఒకానొక దశలో 26,295.55 రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. గతంలో 2024 సెప్టెంబర్లో నమోదైన 26,277.35 పాత గరిష్టాన్ని నిఫ్టీ సులభంగా అధిగమించింది.
సెన్సెక్స్ కూడా పరుగు: రికార్డుకు చేరువలో
నిఫ్టీతో పాటు బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ (BSE Sensex) కూడా 200 పాయింట్లకు పైగా లాభపడింది. ఇది తాజాగా 85,940.24 వద్ద 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది. 30 షేర్ల ఈ ఇండెక్స్ దాని రికార్డు స్థాయికి కేవలం 38 పాయింట్ల దూరంలో ఉంది. 2024 సెప్టెంబర్ 27న సెన్సెక్స్ 85,978.25 వద్ద అత్యధిక స్థాయిని తాకిన విషయం తెలిసిందే. మార్కెట్ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, త్వరలోనే సెన్సెక్స్ కూడా తన పాత రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది.
బ్యాంక్ నిఫ్టీలోనూ రికార్డుల హోరు
ఈ పరుగు కేవలం నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్లకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. బ్యాంకింగ్ రంగం షేర్లతో కూడిన బ్యాంక్ నిఫ్టీ (Bank Nifty) ఇండెక్స్ కూడా దూకుడు ప్రదర్శించింది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ సైతం చారిత్రక రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ రోజు అది 59,802.65 స్థాయిని తాకింది.
ఏ షేర్లు లాభపడ్డాయంటే?
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ వంటి అగ్రగామి బ్యాంకుల షేర్లలో కొనుగోళ్లు పెరగడం వల్లే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ ఘనత సాధించింది. మార్కెట్లో కనిపించిన ఈ సానుకూలత మదుపర్లలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తించింది.
ఇతర రంగాల పరిస్థితి ఏమిటి?
ప్రధాన ఇండెక్స్లు దూసుకుపోయినా, విస్తృత మార్కెట్లు (Broader Markets) మాత్రం వెనుకబడ్డాయి. నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100, నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ 100 ఇండెక్స్లు ఈ రోజు నష్టాలతో ట్రేడ్ అయ్యాయి. అంటే, చిన్న, మధ్య తరహా కంపెనీల షేర్లు అంతగా రాణించలేకపోయాయి.
లాభపడిన, నష్టపోయిన రంగాల వివరాలు
రంగాలవారీగా చూస్తే (సెక్టోరల్ ఇండెక్స్లు), ఈ రోజు కొన్ని రంగాలలో భారీ లాభాలు కనిపించాయి. ముఖ్యంగా నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ, నిఫ్టీ మెటల్స్, మరియు నిఫ్టీ ఫార్మా ఇండెక్స్లు పుంజుకున్నాయి.
అయితే, ఈ ర్యాలీలో అన్ని రంగాలూ పాలుపంచుకోలేదు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ రంగానికి చెందిన నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్, అలాగే నిఫ్టీ రియల్టీ, నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్లు మాత్రం నష్టాలను చవిచూశాయి.
