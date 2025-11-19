సెన్సెక్స్ 513 పాయింట్లు జంప్: 26,050 పైన స్థిరపడిన నిఫ్టీ.. టాప్ 10 ముఖ్యాంశాలు
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం మరోసారి దూకుడు చూపించాయి. సెన్సెక్స్ 513 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 143 పాయింట్లు లాభపడింది. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై పెరుగుతున్న ఆశాభావం, ఐటీ, బ్యాంకింగ్ షేర్ల కొనుగోళ్లు మార్కెట్ను పైకి నడిపించాయి. ఈ ఒక్క రోజులోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద దాదాపు రూ. లక్ష కోట్ల మేర పెరిగింది.
నవంబర్ 19, బుధవారం ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మరోసారి లాభాల బాట పట్టాయి. సెన్సెక్స్ 513 పాయింట్లు పెరిగి 85,186.47 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 50 కూడా 143 పాయింట్లు లాభపడి 26,052.65 స్థాయిని అధిగమించింది. ఈ లాభాలకు ఐటీ, బ్యాంకింగ్ రంగాలలోని బడా కంపెనీలు ప్రధాన కారణమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి మిశ్రమ సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, మన మార్కెట్లు మాత్రం పుంజుకున్నాయి.
మార్కెట్లో నేటి 10 కీలక ముఖ్యాంశాలు
1. మార్కెట్ పెరుగుదలకు కారణాలు ఏమిటి?
భారత్-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆశాభావం: మార్కెట్ పుంజుకోవడానికి ప్రధాన కారణం భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం త్వరలో కుదిరే అవకాశం ఉందని వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మంగళవారం చేసిన ప్రకటన. ఇరు దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం బలంగా ఉందని, వివిధ రంగాలలో అది విస్తరిస్తోందని ఆయన సూచించారు. చర్చలు పురోగమిస్తున్నాయని, దేశ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే విధంగా, సమతుల్యమైన ఒప్పందంపై మాత్రమే సంతకం చేస్తామని గోయల్ స్పష్టం చేశారు.
ఐటీ, బ్యాంకింగ్ షేర్ల జోరు: మార్కెట్ సూచీలు పుంజుకోవడంలో బ్యాంకింగ్, ఐటీ రంగాల కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఇన్ఫోసిస్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్సీఎల్ టెక్, టీసీఎస్ వంటి భారీ షేర్లు సెన్సెక్స్ లాభాలకు ఎక్కువ దోహదపడ్డాయి.
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, "యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే ఆశలు, అమెరికాలో బలహీనపడిన కార్మిక డేటా కారణంగా ఐటీ రంగం ర్యాలీ చేసింది. పీఎస్యూ బ్యాంకులు మెరుగైన ప్రాథమిక అంశాలు, విలీన సంబంధిత వార్తల కారణంగా లాభపడ్డాయి. తదుపరి పాలసీ సంకేతాల కోసం ఇప్పుడు రేపటి FOMC మినిట్స్పై దృష్టి ఉంది" అని వివరించారు.
2. ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 1 లక్ష కోట్ల లాభం
ఒక్క రోజులోనే స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారుల సంపద దాదాపు ₹1 లక్ష కోట్ల మేర పెరిగింది. బీఎస్ఈ-లిస్టెడ్ సంస్థల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (M-Cap) గత సెషన్లోని ₹474.6 లక్షల కోట్ల నుంచి ₹475.6 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.
3. నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్స్
మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ (4.30% వృద్ధి)
హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (4.19% వృద్ధి)
ఇన్ఫోసిస్ (3.74% వృద్ధి)
నిఫ్టీ 50 సూచీలో మొత్తం 31 స్టాక్లు లాభాల్లో ముగిశాయి.
4. నిఫ్టీ 50లో టాప్ లూజర్స్
టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికిల్స్ (2.77% పతనం)
కోల్ ఇండియా (1.21% పతనం)
మారుతి సుజుకి ఇండియా (1.19% పతనం)
5. రంగాల వారీగా పనితీరు
రంగాల వారీగా చూస్తే, నిఫ్టీ ఐటీ ఏకంగా 2.97 శాతం ఎగిసి టాప్ గెయినర్గా నిలిచింది. నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్ 1.16 శాతం పెరిగింది. నిఫ్టీ బ్యాంక్ సూచీ 0.54 శాతం లాభపడి 59,216.05 వద్ద ముగిసింది. అయితే, మిడ్-క్యాప్ సూచీ 0.34% పెరగ్గా, స్మాల్-క్యాప్ సూచీ మాత్రం 0.39% తగ్గి మిశ్రమ ఫలితాలను చూపించింది.
6. వాల్యూమ్ పరంగా అత్యంత చురుకైన స్టాక్లు
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో (ఎన్ఎస్ఈ) వాల్యూమ్ పరంగా అత్యంత చురుకుగా ఉన్న స్టాక్లు:
జైప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ (65.24 కోట్ల షేర్లు)
వోడాఫోన్ ఐడియా (62.83 కోట్ల షేర్లు)
ది సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ (16 కోట్ల షేర్లు)
7. బీఎస్ఈలో 15% పైగా పెరిగిన స్టాక్లు
బీఎస్ఈలో జైప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్, సెక్యూర్క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్, సంభావ మీడియా, వీనస్ రెమెడీస్, జెనరిక్ ఇంజనీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ సహా మొత్తం 10 స్టాక్లు ఏకంగా 15 శాతం కంటే ఎక్కువ లాభపడ్డాయి.
8. అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ నిష్పత్తి
బీఎస్ఈలో మొత్తం 4,346 స్టాక్లు ట్రేడ్ అవగా, 1,841 స్టాక్లు లాభాల్లో ముగిశాయి (అడ్వాన్స్), 2,338 స్టాక్లు నష్టపోయాయి (డిక్లైన్). 167 స్టాక్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. లాభపడిన స్టాక్ల కంటే నష్టపోయిన స్టాక్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
9. 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకిన 120కి పైగా స్టాక్లు
భారతీ ఎయిర్టెల్, ఎస్బీఐ, పీఎన్బీ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, టైటాన్, హీరో మోటోకార్ప్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్ వంటి మొత్తం 123 స్టాక్లు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో తమ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి.
10. 52 వారాల కనిష్టాన్ని తాకిన 200కి పైగా స్టాక్లు
మరోవైపు, గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్, వెస్ట్లైఫ్ ఫుడ్వరల్డ్, వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్, యూబీఎల్, థర్మాక్స్ వంటి మొత్తం 205 స్టాక్లు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో 52 వారాల కనిష్ట స్థాయిని తాకాయి.
నిఫ్టీ సాంకేతిక దృక్పథం (Technical Outlook)
"నిఫ్టీకి 26,100–26,150 జోన్ కీలక నిరోధక (రెసిస్టెన్స్) స్థాయిగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది. 26,150 పైన స్థిరంగా ఉంటే, ఆ సూచీ 26,350 వైపుగా కదలవచ్చు. దిగువ స్థాయిలో (డౌన్సైడ్), 25,850-25,800 జోన్ సూచీకి బలమైన మద్దతు (సపోర్ట్) స్థాయిగా పనిచేస్తుందని అంచనా" అని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్, డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా వివరించారు.
(గమనిక: ఇది కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం రూపొందించిన కథనం. ఇందులో వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే, హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కాదు. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారవచ్చు కాబట్టి, ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ధృవీకరించబడిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచించడమైనది.)
