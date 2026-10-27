ఎఫ్ఎమ్సీజీ షేర్లు 22 శాతం డౌన్: దీపావళి కొనుగోళ్లకు ఇదో అవకాశమా?
ముడిసరుకుల ధరల పెరుగుదల, వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతల్లో మార్పుల కారణంగా నిఫ్టీ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ ఈ ఏడాది 22 శాతానికి పైగా క్షీణించింది. రాబోయే దీపావళి పండుగ వేళ ఈ షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరమేనా? నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్న కీలక సాంకేతిక వివరాలు, సపోర్ట్ స్థాయిలు ఇక్కడ చూడొచ్చు.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు అక్టోబర్ 27, మంగళవారం అస్థిరంగా కొనసాగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. డిఫెన్సివ్ రంగంగా పేరున్న ఎఫ్ఎమ్సీజీ (FMCG) విభాగం తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. నిఫ్టీ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ అక్టోబర్ 26న 42,800.75 వద్ద 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయిని తాకగా, మంగళవారం ట్రేడింగ్లో ఇంట్రాడే కనిష్ఠం 42,454.50, గరిష్ఠం 43,119.75 మధ్య కదులుతూ చివరకు 43,118.20 వద్ద ముగిసింది.
భారీగా క్షీణించిన సూచీ.. 13 షేర్లకు నష్టాలు
ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి నిఫ్టీ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ దాదాపు 22 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. గత ఆరు నెలల కాలంలోనే 16 శాతం క్షీణతను నమోదు చేసింది. ప్రధాన సూచీ నిఫ్టీ 50 (ఈ ఏడాది 13% క్షీణత, 6 నెలల్లో 6% తగ్గుదల) కంటే ఎఫ్ఎమ్సీజీ రంగం దారుణంగా వెనుకబడింది. సాంకేతిక పరంగా చూస్తే ఈ సూచీ లోయర్-టాప్, లోయర్-బాటమ్ ప్యాటర్న్ను ఏర్పరుస్తూ బలమైన డౌన్ట్రెండ్లో కొనసాగుతోంది. 20 రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (20-DEMA) వద్దకు ధర వచ్చిన ప్రతిసారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బియర్ల ఆధిపత్యమే నడుస్తోందని సాంకేతిక విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు క్షేమకరమైన పెట్టుబడిగా భావించిన ఎఫ్ఎమ్సీజీ విభాగంలో గత ఏడాది కాలంగా 13 ప్రముఖ కంపెనీల షేర్లు ప్రతికూల రాబడులను ఇచ్చాయి.
గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్ ఇండియా షేరు అత్యధికంగా 47 శాతం పడిపోగా, పతంజలి ఫుడ్స్ (-42%), ఐటీసీ (-39%), యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ (-37%), డాబర్ ఇండియా (-29%), కోల్గేట్-పామోలివ్ ఇండియా (-28%), గోద్రెజ్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ (-26%), హిందూస్థాన్ యూనిలీవర్ (-25%), బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ (-23%), టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ (-15%), వరుణ్ బెవరేజెస్ (-11%), నెస్లే ఇండియా (-9%), యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ (-6%) వరుసగా నష్టాల్లో పయనించాయి.
ఎఫ్ఎమ్సీజీ షేర్లపై ఒత్తిడికి కారణాలేంటి?
ముడిసరుకుల ధరల పెరుగుదల, నెమ్మదించిన వృద్ధి అంచనాలు, వినియోగదారుల డిమాండ్పై అనిశ్చితి ఎఫ్ఎమ్సీజీ రంగాన్ని కుదేలు చేస్తున్నాయి. ముడిచమురు, పామాయిల్ ధరలు పెరగడంతో కంపెనీల ప్రాఫిట్ మార్జిన్లు తగ్గిపోతున్నాయి. పెరిగిన ఖర్చుల భారాన్ని వినియోగదారులకు పూర్తిగా బదిలీ చేయలేక కంపెనీలు సతమతమవుతున్నాయి.
హెచ్ఎస్బీసీ (HSBC) నివేదిక ప్రకారం, ఐటీసీని మినహాయించి మిగిలిన వినియోగ వస్తువుల రంగం వృద్ధి రేటు 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్ధంలో ఉన్న 14 శాతం నుంచి ద్వితీయార్ధంలో 10 శాతానికి పడిపోవచ్చని అంచనా. అధిక ఆహార ద్రవ్యోల్బణం వల్ల గృహాల కొనుగోలు శక్తి తగ్గి, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్, పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తుల డిమాండ్పై దెబ్బపడే అవకాశముంది. ఎల్ నినో భయాలు, కమోడిటీ ద్రవ్యోల్బణం వల్ల కంపెనీల వాల్యుయేషన్లపై ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
"కంపెనీలు ఆరోగ్యకరమైన ఫలితాలను వెల్లడిస్తున్నప్పటికీ, పెరిగిన ఉత్పత్తి వ్యయం, ద్రవ్యోల్బణ వాతావరణం వల్ల ఎఫ్ఎమ్సీజీ షేర్లు కన్సాలిడేషన్ దశను ఎదుర్కొంటున్నాయి" అని వెల్త్మిల్స్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తిని పేర్కొన్నారు.
"వ్యవస్థీకృత ఎఫ్ఎమ్సీజీ కంపెనీలు వినియోగదారుల మారుతున్న అలవాట్ల నుంచి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కస్టమర్లు ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు, ప్రాంతీయ బ్రాండ్ల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. పెద్ద రిటైలర్లు సొంత లేబుళ్లతో చౌకగా ఉత్పత్తులను అందించడం పోటీని పెంచి, స్వల్పం నుంచి మధ్యకాలిక మార్జిన్లపై ఒత్తిడి తెస్తోంది. పండుగ సీజన్ డిమాండ్కు ఊతమిచ్చినప్పటికీ, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మార్జిన్లను ఒత్తిడిలోనే ఉంచుతాయి" అని క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషించారు.
దీపావళి సీజన్ కొనుగోళ్లకు అవకాశమిస్తుందా?
నవంబర్ మొదటి వారంలో పండుగ డిమాండ్ పుంజుకోనున్న నేపథ్యంలో రాబోయే రెండు వారాల్లో ఎఫ్ఎమ్సీజీ షేర్లలో తిరిగి కొనుగోలు ఆసక్తి కనిపిస్తుందని సాహి (SAHI) రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ అరోరా అభిప్రాయపడ్డారు. గత ఏడాది జీఎస్టీ 2.0 రేట్ల కోత వల్ల 2025 పండుగ సీజన్లో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఈసారి నవంబర్ 8న దీపావళి రానుండటంతో, పండుగ ఆలస్యంగా రావడమే అక్టోబర్ డిమాండ్ తక్కువగా కనిపించడానికి కారణం కావచ్చు కానీ వినియోగం తగ్గడం కాదని స్పష్టం చేశారు.
"ప్రస్తుత సపోర్ట్ స్థాయిల నుంచి షేర్లు తాత్కాలికంగా పుంజుకునే అవకాశం ఉంది, అయితే ఇది కేవలం పండుగ ఆధారిత తాత్కాలిక ర్యాలీ మాత్రమే కావచ్చు. దీన్ని ట్రెండ్ రివర్సల్గా పరిగణించకూడదు. నిఫ్టీ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ 42,000 మార్కు పైన నిలకడగా కొనసాగుతుందో లేదో ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనించాలి" అని గౌరవ్ అరోరా హెచ్చరించారు.
గమనించాల్సిన కీలక సాంకేతిక స్థాయిలు
సెప్టెంబర్ 2024 గరిష్ఠ స్థాయిల నుంచి నిఫ్టీ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ నిరంతరం కరెక్షన్కు గురవుతోంది. గౌరవ్ అరోరా ప్రకారం, ప్రస్తుతం 42,000 స్థాయి తక్షణ సపోర్ట్గా పనిచేస్తోంది. ఒకవేళ ఈ మార్కు దిగువకు సూచీ పడిపోతే తదుపరి కీలక సపోర్ట్ జోన్ 40,500 వద్ద ఉంది.
ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రీసెర్చ్) సచిన్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, "నిఫ్టీ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ ప్రస్తుతం 42,610 వద్ద తన 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయి సమీపంలో ట్రేడవుతోంది. మంత్లీ చార్ట్లో 39,400 నుంచి 42,000 పరిధి అత్యంత కీలకమైన డిమాండ్ జోన్గా ఉంది. గతంలో కూడా ఈ పరిధి నుంచే బలమైన రీబౌండ్ నమోదైంది. సాంకేతికంగా 39,400 వద్ద 61.8 శాతం ఫిబోనాచీ రీట్రేస్మెంట్ ఉండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది" అని చెప్పారు.
మంత్లీ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ (RSI) 33.90 వద్ద ఉండి, ఓవర్సోల్డ్ జోన్కు దగ్గరగా ఉందని, సూచీ చరిత్రలోనే ఆర్ఎస్ఐ ఈ స్థాయికి రావడం ఇదే తొలిసారని సచిన్ గుప్తా వివరించారు. ఈ పరిధిలో కొనుగోలు ఆసక్తి పెరిగితే సూచీ రీబౌండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన షేర్ల సపోర్ట్ స్థాయిలు:
హిందూస్థాన్ యూనిలీవర్ (HUL): ప్రస్తుతం ₹1,770 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, ₹1,730 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉంది.
ఐటీసీ (ITC): ప్రస్తుతం ₹257 వద్ద ఉండగా, ₹253.70 వద్ద 200 రోజుల ఈఎమ్ఏ (EMA) సపోర్ట్ ఉంది.
వరుణ్ బెవరేజెస్: ప్రస్తుతం ₹407 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, లోయర్ బోలింగర్ బ్యాండ్ అయిన ₹381 సమీపంలో సపోర్ట్ ఉనికిలో ఉంది.
ఈ కీలక షేర్లు స్థిరపడితే ఎఫ్ఎమ్సీజీ సూచీ స్వల్ప నుంచి మధ్యకాలంలో 46,000 నుంచి 49,700 స్థాయిల వైపు నడిచే అవకాశం ఉంది. అయితే, మంత్లీ క్యాండిల్ 39,400 దిగువన ముగిస్తే బుల్లిష్ అంచనాలు విఫలమవుతాయి, కాబట్టి డిమాండ్ జోన్ వద్ద ప్రైస్ యాక్షన్ను ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం అవగాహన, సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ తెలిపిన విశ్లేషణలు, సిఫార్సులు సంబంధిత నిపుణులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలకు చెందినవి మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టభయాలకు లోబడి ఉంటాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More