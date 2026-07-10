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    Nissan Tekton : నిస్సాన్ టెక్టాన్ కొంటున్నారా? వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు ఇవే..

    Nissan Tekton suv : భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి సరికొత్త సంచలనంగా అడుగుపెట్టిన నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్‌యూవీ వేరియంట్ల వారీగా లభించే ఫీచర్లను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. రూ. 10.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వస్తున్న ఈ ఎస్​యూవీ ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jul 10, 2026, 14:02:51 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ వాహనదారులకు ఎస్‌యూవీలపై క్రేజ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ట్రాఫిక్‌ను తట్టుకుంటూ, లాంగ్ డ్రైవ్స్‌కు సౌకర్యవంతంగా ఉండే మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీలకు విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ విభాగంలో తన పట్టును బలపరుచుకోవడానికి జపనీస్ కార్ల తయారీ దిగ్గజం నిస్సాన్.. తన సరికొత్త మోడల్ ‘నిస్సాన్ టెక్టాన్’తో మార్కెట్లోకి దూసుకొచ్చింది. కస్టమర్ల బడ్జెట్, అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కారును మొత్తం ఆరు విభిన్న వేరియంట్లలో కంపెనీ డిజైన్ చేసింది. బేస్ మోడల్ 'విసియా' రూ. 10.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుండగా, టాప్-ఎండ్ మోడల్ 'టెక్నా+' ధర రూ. 18.59 లక్షల వరకు ఉంది.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్​యూవీ ఇదిగో..
    నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్​యూవీ ఇదిగో..

    ఈ నేపథ్యంలో నిస్సాన్ టెక్టాన్ వేరియంట్లు, వాటిలో లభించే ఫీచర్లు, వాటి ప్రత్యేకతలపై ఒక లుక్కేద్దాము..

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ విసియా - బేస్ మోడలే అయినా ఫీచర్ల జాతరే!

    చౌకైన ధరలో లభించే ఈ నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్​యూవీ బేస్ వేరియంట్ ధరను రూ. 10.49 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. తక్కువ ధర అయినప్పటికీ ఇందులో రక్షణకు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్) వంటి అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 7-ఇంచుల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ డిస్‌ప్లే, ఆటోమేటిక్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ లైట్స్, రేర్ ఏసీ వెంట్స్, ఆర్కామిస్ 4-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, పవర్ విండోస్, 17-ఇంచుల స్టీల్ వీల్స్ ఈ మోడల్ సొంతం.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ విసియా+ - టెక్నాలజీ అప్‌గ్రేడ్..

    బేస్ మోడల్ కంటే కొద్దిగా అదనపు ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం ఈ వేరియంట్‌ను తెచ్చారు. దీని ధర రూ. 11.14 లక్షలు. ఇందులో విసియా ఫీచర్లతో పాటు డైనమిక్ గైడ్‌లైన్స్‌తో కూడిన రేర్-వ్యూ కెమెరా, వైర్‌లెస్ ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేసే 9-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్ లభిస్తాయి.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ అసెంటా - కంఫర్ట్ ప్యాకేజీ..

    రూ. 11.79 లక్షల నుంచి రూ. 14.99 లక్షల ధరలో లభించే ఈ నిస్సాన్ టెక్టాన్ వేరియంట్‌లో స్మార్ట్ కీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, రూఫ్ రైల్స్, రేర్ డిఫాగర్, వైపర్, 10.1-ఇంచుల ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్, 60:40 స్ప్లిట్ రేర్ సీట్లు వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు దీని డీసీటీ (ఆటోమేటిక్) వెర్షన్ ఎంచుకుంటే అదనంగా క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్స్, రేర్ డిస్క్ బ్రేకులు, ఆటో హోల్డ్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు యాడ్ అవుతాయి.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎన్-కనెక్టా - లగ్జరీ ఫీలింగ్..

    రూ. 13.69 లక్షల నుంచి రూ. 16.49 లక్షల బడ్జెట్‌లో లభించే ఈ ఎస్​యూవీ ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇందులో భారీ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, బ్లూ సెమీ-లెథరెట్ సీట్లు, కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్, 10.25-ఇంచుల పూర్తి డిజిటల్ క్లస్టర్, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, స్మార్ట్‌కార్ ద్వారా విండోస్, సన్‌రూఫ్ కంట్రోల్ చేసే ఫీచర్లు, 18-ఇంచుల స్టైలిష్ అలాయ్ వీల్స్ వస్తాయి.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ టెక్నా- అల్ట్రా సేఫ్టీ..

    రూ. 15.39 లక్షల నుంచి రూ. 17.79 లక్షల శ్రేణిలో లభించే టెక్నా వేరియంట్ లగ్జరీతో పాటు గరిష్ట భద్రతను ఇస్తుంది. ఇందులో అడాస్ టెక్నాలజీని జోడించారు. అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, బ్లైండ్ స్పాట్ వార్నింగ్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, డ్రైవర్ డ్రౌజినెస్ అలర్ట్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కంఫర్ట్ కోసం వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, యాంబియంట్ లైటింగ్, 6-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, 3 ఏళ్ల పాటు ఉచితంగా లభించే మైనిస్సాన్ కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ టెక్నా+ - ఫుల్లీ లోడెడ్ టాప్ మోడల్..

    రూ. 16.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 18.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు లభించే ఈ టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ టెక్నాలజీకి కేరాఫ్ అడ్రస్. ఇందులో అత్యంత సురక్షితమైన 360-డిగ్రీల కెమెరా, కాంట్రాస్ట్ యాక్సెంట్లతో కూడిన పూర్తి లెథరెట్ సీట్లు, డ్రైవర్ డిస్‌ప్లేలోనే మ్యాప్స్ చూసుకునే సదుపాయం, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్ (డిక్కీ డోర్), గూగుల్ ఇన్‌బిల్ట్ సపోర్ట్‌తో కూడిన 10.1-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ లభిస్తాయి.

    మధ్యతరగతి ఫ్యామిలీల నుంచి లగ్జరీ రైడ్ కోరుకునే వారి వరకు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకునేలా నిస్సాన్ ఈ వేరియంట్లను తీర్చిదిద్దింది.

    మరి వీటిల్లో మీరు ఏ నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్​యూవీ వేరియంట్​ని ఎంచుకుంటున్నారు?

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Nissan Tekton : నిస్సాన్ టెక్టాన్ కొంటున్నారా? వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు ఇవే..
    Home/News/Nissan Tekton : నిస్సాన్ టెక్టాన్ కొంటున్నారా? వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు ఇవే..
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