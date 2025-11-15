క్రెడిట్​ కార్డు లేకపోయినా- మీ క్రెడిట్​ స్కోరును ఇలా పెంచుకోండి..

Subscribe Now! Get features like
దేశంలో బ్యాంకులు, ఎన్బీఎఫ్సీల ద్వారా రుణాల పంపిణీలో సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, క్రెడిట్ వ్యవహారాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రుణం తీసుకోవాలనుకునే వారు పటిష్టమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను, మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరును నిర్వహించడం అత్యంత కీలకం.
మీకు ప్రస్తుతం క్రెడిట్ కార్డు లేకపోయినా, సరైన చర్యలు తీసుకుంటే మీరు నమ్మదగిన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను నిర్మించుకోవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో మీరు పర్సనల్ లోన్, గృహ రుణాలు, కొత్త క్రెడిట్ కార్డులు, తనఖా రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి సరైన ప్రణాళిక కీలకం.
1. చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించండి, సకాలంలో చెల్లించండి
ఒక చిన్న వ్యక్తిగత రుణం లేదా సెక్యూర్డ్ లోన్, అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆధారిత రుణాన్ని ఏదైనా మంచి బ్యాంకు లేదా ఎన్బీఎఫ్సీ నుంచి పొందండి. ఆ తర్వాత, నిర్ణీత గడువు తేదీలను తప్పకుండా పాటిస్తూ సకాలంలో తిరిగి చెల్లించండి.
ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లు అందించే ఈఎంఐ ప్లాన్ ఆఫర్లను ఉపయోగించి వస్తువులను కొనుగోలు చేయండి. మీరు బై నౌ పే లేటర్ ఎంపికను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే చెల్లింపులను సకాలంలో పూర్తి చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇది మీకు మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ, బలమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను ఏర్పాటు చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
2. బిల్లులు, అద్దె చెల్లింపులు క్రమం తప్పకుండా
మీ యుటిలిటీ బిల్లులు, అద్దె, ఇతర సబ్స్క్రిప్షన్లను క్రమం తప్పకుండా చెల్లించేలా చూసుకోండి. హెల్తీ క్రెడిట్ నిర్వహణ పద్ధతులను అలవర్చుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మీరు అధిక క్రెడిట్ స్కోరును కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది.
మౌలిక స్థాయిలో, క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు, వ్యక్తిగత రుణం ఈఎంఐలు, గృహ రుణం ఈఎంఐలను సకాలంలో చెల్లించడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్ నిర్వహణ, తిరిగి చెల్లింపును ప్రదర్శించడమే మీ లక్ష్యం కావాలి.
అయితే, మీరు ఏదైనా వ్యక్తిగత రుణం ఈఎంఐ చెల్లింపులను తప్పినట్లయితే, మీ క్రెడిట్ స్కోరుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. డిఫాల్ట్లు చాలా సంవత్సరాల పాటు మీ ప్రొఫైల్లో ఉండి, భవిష్యత్తులో రుణాలు లేదా క్రెడిట్ కార్డులు పొందడం కష్టతరం చేస్తాయి.
3. స్థిరత్వం, క్రమశిక్షణ పాటించండి
ఊహించదగిన ఆదాయం, స్థిరమైన ఉద్యోగాన్ని కొనసాగించండి. స్థిరమైన ఉద్యోగం అంటే నెలవారీ నగదు ప్రవాహంలో స్థిరత్వం ఉందని, రుణదాతలకు తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం పటిష్టంగా ఉందని సంకేతం.
ఒకేసారి అనేక రకాల వ్యక్తిగత రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులు లేదా గృహ రుణాల కోసం ఎప్పుడూ దరఖాస్తు చేసుకోకూడదు. ప్రతి క్రెడిట్ దరఖాస్తు మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై ‘హార్డ్ ఎంక్వైరీ’ ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. రుణదాతల దృష్టిలో మీరు అధిక అప్పుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తిగా మిగిలిపోతారు.
4. మీ క్రెడిట్ రిపోర్టును పర్యవేక్షించండి
CRIF High Mark, CIBIL, Equifax, Experian వంటి ప్రముఖ క్రెడిట్ బ్యూరోలు క్రెడిట్ రిపోర్టులను అందిస్తాయి. నియంత్రణా సంస్థల ఆదేశాల మేరకు వినియోగదారులు సంవత్సరానికి ఒక ఉచిత క్రెడిట్ రిపోర్టును పొందేందుకు అర్హులు.
బాధ్యతాయుతమైన రుణగ్రహీతగా, మీరు మీ క్రెడిట్ రిపోర్టును తప్పులు లేదా సరికాని ఎంట్రీల కోసం క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి, సమీక్షించాలి. పొరపాట్లు ఉంటే, మీ క్రెడిట్ స్కోరు దెబ్బతినకుండా ఉండటానికి వాటిని తక్షణమే పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి.
క్రెడిట్ బ్యూరోలు క్రెడిట్ కార్డు లేకపోయినా కూడా మీ తిరిగి చెల్లింపు ప్రవర్తనను ట్రాక్ చేస్తాయి. స్థిరమైన తిరిగి చెల్లింపు రికార్డు కాలక్రమేణా మీ క్రెడిట్ స్కోరును నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రెడిట్ స్కోరులో మెరుగుదల తక్షణమే ఉండదు అని గుర్తుంచుకోండి. బాధ్యతాయుతమైన రుణ చెల్లింపు చేసిన ఆరు నుంచి పన్నెండు నెలల కాలంలో అవి క్రమంగా కనిపిస్తాయి.
ముగింపులో, స్థిరమైన చెల్లింపులు చేయడం, తెలివిగా రుణం తీసుకోవడం, ప్రత్యామ్నాయ క్రెడిట్ ఛానెల్లను బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా. క్రెడిట్ కార్డుపై ఆధారపడకుండానే బలమైన క్రెడిట్ స్కోరును నిర్మించుకోవచ్చు.