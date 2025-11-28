Edit Profile
    ట్రిపుల్​ కెమెరా సెటప్​తో Nothing Phone 3a.. ధర రూ. 25వేల కన్నా తక్కువే!

    నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యింది. రూ. 25 వేల బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే ఫీచర్లు అందిస్తోంది! ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్​ఫోన్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 28, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నథింగ్ కంపెనీ భారతదేశంలో మరొక మిడ్​ రేంజ్​ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ని లాంచ్ చేసింది. అదే నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ. సరసమైన ధరలోనే అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తున్న ఈ ఫోన్ గురించి కొన్ని రోజులుగా మంచి బజ్​ నెలకొంది. నథింగ్ సిగ్నేచర్ అయిన గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్ స్థానంలో సరికొత్త “గ్లిఫీ లైట్”ను కలిగి ఉంది ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​. దీని వల్ల ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొత్త డిజైన్, లుక్‌తో కనిపిస్తుంది. మీరు మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఈ నథింగ్​ 3ఏ లైట్ ఏం ఆఫర్ చేస్తుందో తెలుసుకోండి.

    నథింగ్​ ఫోన్​ 3ఏ లైట్​.. (Amit Rahi-HT)
    నథింగ్​ ఫోన్​ 3ఏ లైట్​.. (Amit Rahi-HT)

    నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ- ధర, లభ్యత..

    నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ ప్రారంభ ధర 8జీబీ+128జీబీ వేరియంట్‌కు రూ. 20,999గా ఉంది.

    8జీబీ+256జీబీ మోడల్ ధర భారతదేశంలో రూ. 22,999గా ఉంది.

    లాంచ్ ఆఫర్‌లలో భాగంగా, నథింగ్ కంపెనీ ఐసీఐసీఐ, వన్‌కార్డ్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను కూడా ప్రకటించింది.

    స్మార్ట్‌ఫోన్ సేల్ డిసెంబర్ 5, 2025 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్​తో పాటు విజయ్ సేల్స్, క్రోమా వంటి రిటైల్ స్టోర్‌లలో ప్రారంభమవుతుంది.

    నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ: స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు

    నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీలో ఉన్న కీలకమైన స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    డిస్‌ప్లే: ఇది 6.77 ఇంచ్​ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్టంగా 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ను అందిస్తుంది.

    ప్రాసెసర్ అండ్​ ర్యామ్​: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్‌సెట్ ద్వారా పవర్​ని పొందుతుంది. దీనికి 8జీబీ ర్యామ్​, గరిష్టంగా 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    కెమెరా సెటప్: నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, వివరాలు వెల్లడించని మూడొవ సెన్సార్ ఉన్నాయి.

    సెల్ఫీ కెమెరా: సెల్ఫీల కోసం, ముందు భాగంలో 16ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 5,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    సాఫ్ట్‌వేర్ & అప్‌గ్రేడ్‌లు: ఇది ఆండ్రాయిడ్​ 15 ఆధారిత నథింగ్ ఓఎస్​ 3.5పై పనిచేస్తుంది. కంపెనీ 3 సంవత్సరాల ఓఎస్​ అప్‌గ్రేడ్‌లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌గ్రేడ్‌లు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

