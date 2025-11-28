ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో Nothing Phone 3a.. ధర రూ. 25వేల కన్నా తక్కువే!
నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. రూ. 25 వేల బడ్జెట్లో అదిరిపోయే ఫీచర్లు అందిస్తోంది! ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
నథింగ్ కంపెనీ భారతదేశంలో మరొక మిడ్ రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ని లాంచ్ చేసింది. అదే నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ. సరసమైన ధరలోనే అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తున్న ఈ ఫోన్ గురించి కొన్ని రోజులుగా మంచి బజ్ నెలకొంది. నథింగ్ సిగ్నేచర్ అయిన గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్ స్థానంలో సరికొత్త “గ్లిఫీ లైట్”ను కలిగి ఉంది ఈ స్మార్ట్ఫోన్. దీని వల్ల ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొత్త డిజైన్, లుక్తో కనిపిస్తుంది. మీరు మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఈ నథింగ్ 3ఏ లైట్ ఏం ఆఫర్ చేస్తుందో తెలుసుకోండి.
నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ- ధర, లభ్యత..
నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ ప్రారంభ ధర 8జీబీ+128జీబీ వేరియంట్కు రూ. 20,999గా ఉంది.
8జీబీ+256జీబీ మోడల్ ధర భారతదేశంలో రూ. 22,999గా ఉంది.
లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, నథింగ్ కంపెనీ ఐసీఐసీఐ, వన్కార్డ్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను కూడా ప్రకటించింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్ డిసెంబర్ 5, 2025 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు విజయ్ సేల్స్, క్రోమా వంటి రిటైల్ స్టోర్లలో ప్రారంభమవుతుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీ: స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు
నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీలో ఉన్న కీలకమైన స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
డిస్ప్లే: ఇది 6.77 ఇంచ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్టంగా 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్ అండ్ ర్యామ్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్సెట్ ద్వారా పవర్ని పొందుతుంది. దీనికి 8జీబీ ర్యామ్, గరిష్టంగా 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
కెమెరా సెటప్: నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ లైట్ 5జీలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, వివరాలు వెల్లడించని మూడొవ సెన్సార్ ఉన్నాయి.
సెల్ఫీ కెమెరా: సెల్ఫీల కోసం, ముందు భాగంలో 16ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.
బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 5,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
సాఫ్ట్వేర్ & అప్గ్రేడ్లు: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత నథింగ్ ఓఎస్ 3.5పై పనిచేస్తుంది. కంపెనీ 3 సంవత్సరాల ఓఎస్ అప్గ్రేడ్లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్గ్రేడ్లు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.