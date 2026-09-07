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ఎన్‌ఎస్‌ఈ ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌లో కొత్త నిబంధనలు.. నేటి నుంచే అమలు

నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) ఈరోజు సెప్టెంబరు 7 నుంచి ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు అమలులోకి తెచ్చింది. మార్కెట్ సమయం మారనప్పటికీ, ఆర్డర్ ఎంట్రీ సమయాన్ని వివిధ దశలుగా విభజించారు. ఈ కొత్త మార్పుల వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.

Published on: Sep 7, 2026, 06:09:54 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే ఇన్వెస్టర్లు, ట్రేడర్లకు ఎన్‌ఎస్‌ఈ కీలక సమాచారం అందించింది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) తన ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ కోసం సవరించిన నూతన నిబంధనలను ఈరోజు (సెప్టెంబరు 7) నుంచి అమలులోకి తీసుకొచ్చింది. మార్కెట్ ప్రారంభ వేళల్లో ఎలాంటి మార్పూ లేదు. అయితే, ప్రీ-ఓపెన్ సమయంలో ఆర్డర్లు నమోదు చేసే విధానంలో ఎన్‌ఎస్‌ఈ పలు కీలక సవరణలు చేసింది.

ఎన్‌ఎస్‌ఈ ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌లో కొత్త నిబంధనలు.. నేటి నుంచే అమలు
ఎన్‌ఎస్‌ఈ ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌లో కొత్త నిబంధనలు.. నేటి నుంచే అమలు

స్టాక్ మార్కెట్లో పారదర్శకతను పెంచడం, క్యాష్, డెరివేటివ్స్ విభాగాల మధ్య మెరుగైన సమన్వయాన్ని సాధించడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

సమయం అదే.. కానీ ఆర్డర్లలో నాలుగు దశలు

ప్రతిరోజూ ఉదయం 9:00 గంటల నుంచి 9:15 గంటల వరకు సాగే 15 నిమిషాల ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌ను ఇప్పుడు నాలుగు స్పష్టమైన దశలుగా విభజించారు:

ఉదయం 9:00 నుంచి 9:05 వరకు (తొలి దశ): ఇన్వెస్టర్లు లిమిట్ ఆర్డర్లతో పాటు మార్కెట్ ఆర్డర్లను కూడా నమోదు చేయవచ్చు. పాత ఆర్డర్లను సవరించుకోవడం లేదా రద్దు చేసుకోవడం కూడా ఈ 5 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు.

ఉదయం 9:05 నుంచి 9:10 వరకు (రెండో దశ): ఈ ఐదు నిమిషాల వ్యవధిలో కేవలం 'లిమిట్ ఆర్డర్ల'ను మాత్రమే నమోదు చేయడానికి, మార్చడానికి లేదా రద్దు చేయడానికి అనుమతిస్తారు. ఈ సమయంలో మార్కెట్ ఆర్డర్లపై పరిమితులు ఉంటాయి.

ఉదయం 9:10 నుంచి 9:12 వరకు (మూడో దశ): ఆర్డర్ల మ్యాచింగ్, ట్రేడ్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రక్రియ అంతా ఈ రెండు నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతుంది. గతంలో 9:08 నుంచి 9:12 వరకు ఉన్న సమయాన్ని ఇప్పుడు 9:10కి మార్చారు. ఈ సమయంలోనే కంపెనీల ప్రారంభ ధర (Opening Price) ఖరారవుతుంది.

ఉదయం 9:12 నుంచి 9:15 వరకు (నాలుగో దశ): ఇదొక బఫర్ సమయం. ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ ముగిసి సాధారణ ట్రేడింగ్ ప్రారంభమయ్యేందుకు ఈ సమయం సహాయపడుతుంది. ఉదయం 9:15 గంటలకు యథావిధిగా సాధారణ ట్రేడింగ్ మొదలవుతుంది.

ఏ ఏ షేర్లకు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి?

ఈ కొత్త నిబంధనలు కేవలం ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (ఎఫ్‌అండ్‌ఓ) ట్రేడర్లకు మాత్రమే పరిమితం కావు. క్యాష్ లేదా ఈక్విటీ మార్కెట్‌లోని విస్తృత శ్రేణి సెక్యూరిటీలకు ఇవి వర్తిస్తాయి.

మెయిన్ బోర్డులో లిస్టయిన లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలతో పాటు ఎస్‌ఎంఈ (SME) షేర్లు, పార్షియల్లీ పెయిడ్-అప్ షేర్లు, ఆర్‌ఈఐటీలు (REITs), ఐఎన్‌విఐటీలు (InvITs) వంటి అన్ని రకాల ఈక్విటీ సెక్యూరిటీల ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌కు ఈ రూల్స్ అమలవుతాయి.

సెబీ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే మార్పులు

భారతీయ సెక్యూరిటీల నిధి నియంత్రణ మండలి (సెబీ) ఆగస్టు 4న ఈక్విటీ క్యాష్ మార్కెట్లో క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్ (CAS) విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. మార్కెట్ ముగిసే సమయంలో ముగింపు ధరలను మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా నిర్ణయించేందుకు సెబీ ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.

అదే తరహాలోనే మార్కెట్ ప్రారంభమయ్యే సమయంలోనూ పారదర్శకమైన ధరల నిర్ధారణ (Price Discovery) జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్‌ఎస్‌ఈ తన ప్రీ-ఓపెన్ విధానాన్ని సవరించింది. దీనివల్ల మార్కెట్ ప్రారంభంలో తీవ్రమైన అస్థిరత తగ్గడమే కాకుండా ఇన్వెస్టర్లకు సరైన ధరల్లో లావాదేవీలు నిర్వహించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉదయాన్నే ఆర్డర్లు ఇచ్చే ఇన్వెస్టర్లు, ట్రేడర్లు ఈ సమయ మార్పులను గమనించి తమ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలను రూపొందించుకోవడం శ్రేయస్కరం.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ఎన్‌ఎస్‌ఈ ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌లో కొత్త నిబంధనలు.. నేటి నుంచే అమలు
Home/News/ఎన్‌ఎస్‌ఈ ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్‌లో కొత్త నిబంధనలు.. నేటి నుంచే అమలు
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