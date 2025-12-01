Edit Profile
    నేడు JEE Mains 2026 కరెక్షన్​ విండో ఓపెన్​! అప్లికేషన్​లో ఇలా మార్పులు చేసుకోండి..

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 అప్లికేషన్‌లో మార్పుల కోసం ఫామ్ కరెక్షన్ విండో నేడు ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది! ఏ వివరాలను మార్చుకోవచ్చు? వేటిని మార్చలేము? అప్లికేషన్​లో ఎలా మార్పులు చేయాలి? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 01, 2025 5:31 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 దరఖాస్తు ఫారంలో మార్పులు చేసుకునేందుకు వీలుగా ఫామ్ కరెక్షన్ సదుపాయాన్ని నేడు (డిసెంబర్ 1, సోమవారం) నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సదుపాయం ద్వారా అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్స్​లో పొరపాట్లు ఏమైనా ఉంటే సరిదిద్దుకోవచ్చు.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 కరెక్షన్​ విండో వివరాలు..
    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 కరెక్షన్​ విండో వివరాలు..

    ఈ కరెక్షన్ విండో కేవలం రెండు రోజుల పాటు అంటే డిసెంబర్ 1, 2, 2025 తేదీల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అభ్యర్థులు మార్పులు చేయడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ jeemain.nta.nic.in ను సందర్శించవచ్చు.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026- ఏ మార్పులు చేసుకోవచ్చు?

    అభ్యర్థులు తమ జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 దరఖాస్తు ఫారంలో కింది వివరాలను మార్చుకునేందుకు లేదా సరిదిద్దుకునేందుకు అవకాశం ఉంది:

    • పేరు, తల్లిదండ్రుల పేరు
    • 10వ, 12వ తరగతి విద్యా సమాచారం
    • ఎలిజిబిలిటీ స్టేట్ కోడ్
    • పుట్టిన తేదీ, లింగం, కేటగిరీ (పీడబ్ల్యూడీ లేదా ఉప-కేటగిరీ హోదాతో పాటు)
    • సంతకం, ఎంచుకున్న పేపర్, పరీక్ష కేంద్రం.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026- ఏ వివరాలను మార్చడం కుదరదు?

    అత్యంత కీలకమైన, భద్రతాపరమైన వివరాలను మాత్రం అభ్యర్థులు ఎడిట్ చేయలేరు. అవి..

    • మొబైల్ నంబర్
    • ఈమెయిల్ ఐడీ
    • శాశ్వత లేదా ప్రస్తుత చిరునామా
    • అత్యవసర సంప్రదింపు సమాచారం, ఫోటో

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 కరెక్షన్​ విండో- ఇలా మార్పులు చేయాలి..

    స్టెప్​ 1: ముందుగా jeemain.nta.nic.in వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి, అక్కడ కనిపించే "Registered Candidate Login" పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 2: మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీ ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి.

    స్టెప్​ 3: లాగిన్ అయిన వెంటనే, మీరు సమర్పించిన దరఖాస్తు ఫారం స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    స్టెప్​ 4: మీరు మార్చాలనుకుంటున్న సమాచారాన్ని ఎంచుకుని, అవసరమైన సరిదిద్దుబాట్లు చేయండి.

    స్టెప్​ 5: అన్ని మార్పులు చేసిన తర్వాత, వాటిని సేవ్ చేయడానికి సమర్పించు బటన్‌ను నొక్కండి.

    మరోవైపు జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 కోసం ఫోటోలు, ఇతర డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎన్టీఏ నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.

    ఫోటోల విషయంలో: కలర్​ ఫోటోలు లేదా నలుపు-తెలుపు ఫోటోలు రెండూ ఆమోదయోగ్యమే. కళ్లద్దాలు ధరించి తీసిన ఫోటోలు కూడా అనుమతిస్తారు. అయితే, సన్ గ్లాసెస్ లేదా క్యాప్ ధరించి తీసిన ఫోటోలను మాత్రం స్వీకరించరు.

    ఫోటోలు స్పష్టంగా వీలుగా ఉండాలి. అలాగే, అవి ఎన్టీఏ నిర్దేశించిన ఫైల్ సైజ్, ఫార్మాట్‌కు అనుగుణంగా ఉండాలి.

    సంతకాలు: సంతకాన్ని తెల్ల కాగితంపై స్పష్టంగా చేసి, సరైన ఫార్మాట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి.

    ఇతర డాక్యుమెంట్లు: ఇతర పత్రాలు అన్నీ కూడా దరఖాస్తును సరిగ్గా అంగీకరించడానికి వీలుగా నిర్దేశిత ఫైల్ సైజ్, ఫార్మాట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి.

