మార్కెట్ పతనంలోనూ ‘ఓలా’ జోరు.. షేరు ధర 9% పెరగడానికి అసలు కారణాలివే
సొంతంగా లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ సెల్స్ సిద్ధం చేసినట్లు ప్రకటించడంతో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు రాకెట్లా దూసుకుపోతున్నాయి. గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు 9 శాతానికి పైగా లాభపడి ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తించింది.
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలైన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు గురువారం ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ నష్టపోయాయి. అయితే, ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ (Ola Electric Mobility) షేరు మాత్రం ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంది. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు 9 శాతం పైగా లాభపడి రూ. 33.14 స్థాయిని తాకింది. గత రెండు రోజుల్లోనే ఈ కంపెనీ షేరు విలువ సుమారు 15 శాతం పెరగడం గమనార్హం. దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత ఈ షేరు రూ. 30 మార్కును దాటడం విశేషం.
రాకెట్ లాంటి ర్యాలీకి కారణమైన ‘LFP బ్యాటరీ’
ఓలా షేరు ఇంతలా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఆ కంపెనీ ఏప్రిల్ 7న చేసిన కీలక ప్రకటన. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో అత్యంత ఖరీదైనది బ్యాటరీ. ఇప్పటివరకు చాలా కంపెనీలు బ్యాటరీ సెల్స్ కోసం విదేశాలపై ఆధారపడుతున్నాయి. కానీ, ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన సొంత ‘లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) 46100’ సెల్ను సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం వాడుతున్న బ్యాటరీల కంటే ఇవి పరిమాణంలో పెద్దవిగా ఉండటమే కాకుండా, తయారీ వ్యయాన్ని భారీగా తగ్గిస్తాయి. ఈ కొత్త సెల్స్ను వచ్చే త్రైమాసికం నుంచే ఓలా స్కూటర్లలో వాడనున్నారు. దీనివల్ల కంపెనీకి లాభాలు పెరగడమే కాకుండా, స్కూటర్ల ధరలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. గిగాఫ్యాక్టరీ సామర్థ్యాన్ని 2.5 GWh నుంచి 6 GWh కి పెంచుతుండటం కూడా కంపెనీ భవిష్యత్తుపై ధీమాను పెంచింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ: ధరల కోత.. అమ్మకాల జోరు
"మా ఎల్ఎఫ్పీ 46100 సెల్ సిద్ధమవ్వడం అనేది భారతదేశపు అత్యంత అధునాతన ఈవీ (EV) ఎకోసిస్టమ్ నిర్మాణంలో ఒక కీలక మలుపు" అని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
కేవలం బ్యాటరీ సాంకేతికతే కాకుండా, కంపెనీ తీసుకున్న ఇతర నిర్ణయాలు కూడా కలిసి వచ్చాయి:
- ధరల తగ్గింపు: రోడ్స్టర్ X+ మోడల్పై ఏకంగా రూ. 60,000 వరకు ధర తగ్గించడం వల్ల కొనుగోలుదారులు ఓలా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
- రికార్డు స్థాయిలో రిజిస్ట్రేషన్లు: వాహన్ (VAHAN) గణాంకాల ప్రకారం, ఫిబ్రవరిలో 3,973 యూనిట్లుగా ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్లు మార్చి నాటికి 10,117 కు చేరుకున్నాయి. ఇది సుమారు 150 శాతం వృద్ధి.
- సర్వీస్ మెరుగుదల: గతంలో ఓలా స్కూటర్ల సర్వీస్ విషయంలో వినియోగదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు 80 శాతానికి పైగా వాహనాలకు అదే రోజున సర్వీస్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఇంకా గరిష్ట స్థాయి కంటే ఎంతో దూరం
ప్రస్తుతం షేరు పెరుగుతున్నప్పటికీ, గడిచిన ఏడాది కాలాన్ని పరిశీలిస్తే ఇన్వెస్టర్లు ఇంకా నష్టాల్లోనే ఉన్నారు. 2025 సెప్టెంబర్లో ఈ షేరు రూ. 71.24 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఆ స్థాయి నుంచి చూస్తే ఇప్పటికీ షేరు ధర 53 శాతం తక్కువలోనే ఉంది. మార్చి 2026లో ఈ షేరు రూ. 21.21 వద్ద కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. అంటే గత నెల రోజుల్లోనే ఈ స్టాక్ 42 శాతం మేర కోలుకుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎల్ఐ (PLI) ప్రయోజనాలను నేరుగా వినియోగదారులకు బదిలీ చేయడం, బైబ్యాక్ గ్యారెంటీ వంటి పథకాలు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మార్కెట్ వాటాను మళ్లీ పెంచుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు ఆదరణ పెరుగుతున్న వేళ, ఓలా తీసుకుంటున్న ఈ స్వయం సమృద్ధి చర్యలు ఆ కంపెనీకి కలిసొచ్చే అంశమే.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు ఒక్కసారిగా ఎందుకు పెరిగాయి?
కంపెనీ సొంతంగా లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ సెల్స్ను అభివృద్ధి చేసిందని ప్రకటించడం, మార్చి నెలలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు 150 శాతం పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు.
2. కొత్త LFP 46100 సెల్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి?
ఈ బ్యాటరీ సెల్స్ వల్ల వాహనాల తయారీ వ్యయం తగ్గుతుంది. ఇవి ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి మరియు సురక్షితమైనవి. వచ్చే త్రైమాసికం నుంచి వీటిని ఓలా వాహనాల్లో వాడనున్నారు.
3. ఓలా స్కూటర్ల సర్వీస్ సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయా?
కంపెనీ అధికారిక నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం 80 శాతానికి పైగా ఫిర్యాదులను అదే రోజున పరిష్కరిస్తున్నారు. విడిభాగాల లభ్యతను పెంచడం ద్వారా సర్వీస్ వేగాన్ని పెంచినట్లు ఓలా తెలిపింది.
4. ఈ స్టాక్లో ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
ప్రస్తుతం షేరు ధర పుంజుకుంటున్నప్పటికీ, ఇది ఇంకా 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి కంటే 53 శాతం తక్కువలోనే ఉంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల దృష్ట్యా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More