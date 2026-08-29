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Ola S1Z : రూ. 79,999కే 301 కి.మీ రేంజ్ ఇచ్చే ఓలా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..!

భారత్ సెల్ ఎల్‌ఎఫ్‌పీ బ్యాటరీ సాంకేతికతతో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సరికొత్త 'ఎస్1జెడ్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణిని లాంచ్ చేసింది. రూ. 79,999 ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గరిష్టంగా 301 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది.

Published on: Aug 29, 2026, 09:08:33 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారత ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన విపణిలో తన శక్తిని పెంచుకునేందుకు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. సంపూర్ణంగా దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన 'భారత్ సెల్' ఎల్‌ఎఫ్‌పీ బ్యాటరీ సాంకేతికతతో సరికొత్త ఎంట్రీ లెవెల్ స్కూటర్ సిరీస్ 'ఓలా S1Z'ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఆకట్టుకునే డిజైన్, మైండ్ బ్లోయింగ్ రేంజ్‌తో వచ్చిన ఈ స్కూటర్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 79,999గా నిర్ణయించారు.

ఓలా ఎస్​1జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..
ఓలా ఎస్​1జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..

రెండు బ్యాటరీ వేరియంట్లు.. అద్భుతమైన రేంజ్

కొత్త ఓలా ఎస్1జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రెండు విభిన్న బ్యాటరీ సామర్థ్యాలతో లభిస్తుంది:

3.1 kWh వేరియంట్: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 79,999. ఇది ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే 179 కిలోమీటర్ల (IDC) రేంజ్ ఇస్తుంది.

5.1 kWh వేరియంట్: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 99,999. ఇది గరిష్టంగా 301 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రేంజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.

రోజువారీ నగర ప్రయాణాలతో పాటు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వినియోగదారులను సైతం ఆకట్టుకునేలా ఈ రెండు మోడళ్లను తీర్చిదిద్దారు.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా బ్యాటరీతో రక్షణ, తక్కువ ఖర్చు

ఇంతకాలం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో అత్యంత ఖరీదైన బ్యాటరీ సెళ్లను ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. అయితే ఓలా సంస్థ తన 'బ్యాటరీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్'లో 46-సిరీస్ ఎల్‌ఎఫ్‌పీ (లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్) ప్లాట్‌ఫామ్‌ను సొంతంగా అభివృద్ధి చేసి, గిగాఫ్యాక్టరీలో ఉత్పత్తి ప్రారంభించింది.

మన దేశ తీవ్ర వేసవి వాతావరణాన్ని తట్టుకునేలా అత్యధిక థర్మల్ స్టెబిలిటీ (మంటలు అంటుకోకుండా రక్షణ), ఎక్కువ కాలం మన్నే ఛార్జింగ్ లైఫ్ ఉండేలా ఈ ఎల్‌ఎఫ్‌పీ సెల్స్​ని డిజైన్ చేశారు. స్థానిక తయారీ వల్ల విడిభాగాల వ్యయం తగ్గడంతో ఆ ప్రయోజనాన్ని ఓలా నేరుగా సామాన్య వినియోగదారులకు బదిలీ చేయగలిగింది.

అధునాతన ఫీచర్లు.. ఈజీ పార్కింగ్ సౌకర్యం

ఓలా ఎస్1జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌లో ‘మూవ్‌ఓఎస్ 5’ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అందించారు. ఇందులోని ప్రధాన ఫీచర్లు:

  • క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రివర్స్ మోడ్, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్, జీపీఎస్ నావిగేషన్
  • ఓవర్-ది-ఎయిర్ (ఓటీఏ) సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్లు
  • ఓలా యాప్ ద్వారా జియో-ఫెన్సింగ్, టైమ్ ఫెన్సింగ్, రౌట్ స్టాటిస్టిక్స్, ఎనర్జీ అనలిటిక్స్
  • ఇరుకైన పార్కింగ్ స్థలాల్లో స్కూటర్‌ను సులభంగా ముందుకు, వెనక్కి జరిపేందుకు హ్యాండిల్ ట్విస్ట్‌తో పనిచేసే ‘ఈజీ పార్క్’ సిస్టమ్.

వైట్, ఆంత్రాసైట్, స్కై స్ప్లాష్ బ్లూ, మట్చా గ్రీన్ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో 12 అంగుళాల చక్రాలతో ఈ స్కూటర్ కొనుగోలుకు లభిస్తుంది.

డెలివరీలు ఎప్పుడు? విక్రయాల వ్యూహం ఏంటి?

ఎస్1జెడ్ 3.1 kWh వేరియంట్ డెలివరీలు 2026 డిసెంబర్ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 5.1 kWh మోడల్ డెలివరీలను 2027 మార్చి నుంచి చేపడతారు. ఇప్పటివరకు కేవలం కంపెనీ డైరెక్ట్ స్టోర్ల ద్వారానే విక్రయాలు జరిపిన ఓలా, ఈ కొత్త శ్రేణి నుంచి డీలర్-ఆపరేటెడ్ స్టోర్ల (డీలర్‌షిప్ నెట్‌వర్క్) ద్వారా కూడా అమ్మకాలు చేపట్టనుంది. దీనివల్ల ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాల్లోని వినియోగదారులకు ఓలా స్కూటర్లు, సర్వీసింగ్ సేవలు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

"మా స్వదేశీ బ్యాటరీ సాంకేతికత ప్రతిరోజూ వాహనాలు వాడే సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడే దానికి నిజమైన అర్థం ఉంటుంది," అని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఛైర్మన్ భవిష్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.

టీవీఎస్, ఏథర్, బాజాజ్ నుంచి పోటీ తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో, తక్కువ ధరలో 301 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తున్న ఈ ఓలా ఎస్1జెడ్ మార్కెట్లో ఏ మేరకు పోటీని ఇస్తుందో చూడాలి.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Ola S1Z : రూ. 79,999కే 301 కి.మీ రేంజ్ ఇచ్చే ఓలా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..!
Home/News/Ola S1Z : రూ. 79,999కే 301 కి.మీ రేంజ్ ఇచ్చే ఓలా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..!
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