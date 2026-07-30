ఒలెక్ట్రా రికార్డు: దేశంలో 4,000 ఈ-బస్సులు తెచ్చిన తొలి సంస్థ.. హర్యానాకు తాజాగా 297
భారతీయ రోడ్లపై 4,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడిపిన మొదటి సంస్థగా హైదరాబాద్కే చెందిన ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ చరిత్ర సృష్టించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్టీసీకి 297 ఈ-బస్సులను అందించడంతో పాటు తమ వార్షిక ఆర్థిక ఫలితాల్లో రూ. 2,312 కోట్ల రికార్డు ఆదాయాన్ని ప్రకటించింది.
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో హైదరాబాద్కే చెందిన ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ లిమిటెడ్ చారిత్రాత్మక ఘనత సాధించింది. దేశీయ రోడ్లపై ఏకంగా 4,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి భారతీయ కంపెనీగా నిలిచింది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (HRTC) ఫ్లీట్లో నూతనంగా చేరిన 297 ఒలెక్ట్రా ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఈ విశిష్ట మైలురాయిని వేడుకగా నిర్వహించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు, ఉప ముఖ్యమంత్రి ముకేష్ అగ్నిహోత్రిలకు ఒలెక్ట్రా తమ 4,000వ ఎలక్ట్రిక్ బస్సును అధికారికంగా అందించింది.
"భారత రోడ్లపై 4,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను దించిన తొలి సంస్థగా నిలవడం ఒలెక్ట్రా సాధించిన విజయం మాత్రమే కాదు; ఇది భారత ఎలక్ట్రిక్ రవాణా రంగానికే ఒక దిశా నిర్దేశం. పర్యావరణ హిత ప్రజారవాణాపై దేశవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీలు ఉంచిన విశ్వసనీయతకు ఇది ప్రతీక" అని ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మహేష్ బాబు తెలిపారు.
పర్యావరణానికి భారీ లబ్ధి
పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఒలెక్ట్రాకు చెందిన 4,000 ఈ-బస్సులు ఇప్పటివరకు రోడ్లపై 73 కోట్లకు పైగా (730 మిలియన్) గ్రీన్ కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాయి. ఎలాంటి పొగ ఉద్గారాలు లేకుండా ప్రయాణించి దాదాపు 6.5 లక్షల టన్నుల కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ విడుదల కాకుండా అరికట్టగలిగాయి.
ఆర్థిక ఫలితాల్లోనూ రికార్డు వృద్ధి
2025-26 (FY26) ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒలెక్ట్రా అత్యుత్తమ ఆర్థిక ప్రదర్శన నమోదు చేసింది. రికార్డు స్థాయిలో ఈ-బస్సుల సరఫరా, ఆదాయంలో రెండంకెల వృద్ధిని సొంతం చేసుకుంది. FY26 లో కంపెనీ రూ. 2,312.17 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. గత FY25 లో నమోదైన రూ. 1,801.90 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 28 శాతం పెరుగుదల.
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒలెక్ట్రా మొత్తం 1,280 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను క్లయింట్లకు అందజేసింది. గతేడాది అందించిన 972 వాహనాలతో పోలిస్తే ఇది 32 శాతం ఎక్కువ. కంపెనీ చరిత్రలోనే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధిక సంఖ్యలో వాహనాలను సరఫరా చేయడం ఇదే తొలిసారి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More