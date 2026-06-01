ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ సరికొత్త రికార్డు: రూ.2,312 కోట్ల ఆదాయం
ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయి ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. ఆదాయం 28 శాతం పెరగడంతో పాటు కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా ఈవీ డెలివరీలు పూర్తి చేసింది.
ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ రంగంలో అగ్రగామిగా దూసుకుపోతున్న ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ లిమిటెడ్ (Olectra Greentech) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) గాను అద్భుతమైన వార్షిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. రికార్డు స్థాయిలో ఈవీ వాహనాల డెలివరీలు, రెండంకెల ఆదాయ వృద్ధి, లాభాల శాతాన్ని పెంచుకుంటూ కంపెనీ సరికొత్త మైలురాళ్లను అధిగమించింది.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY25) రూ. 1,801.90 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ ఆదాయం.. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) 28 శాతం వృద్ధితో రూ. 2,312.17 కోట్లకు చేరింది. ప్రజా రవాణా సంస్థల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్, అంతర్గత కార్యాచరణ సామర్థ్యం ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. వాహనాల డెలివరీల పరంగా చూస్తే, గతేడాది అందించిన 972 వాహనాలతో పోలిస్తే ఈసారి ఏకంగా 32 శాతం వృద్ధితో 1,280 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కస్టమర్లకు అందించారు. కంపెనీ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఈ స్థాయిలో వార్షిక ఈవీ డెలివరీలు జరగడం ఇదే తొలిసారి.
లాభాల్లోనూ అదే దూకుడు
ఆదాయంతో పాటు లాభాల విభాగంలోనూ ఒలెక్ట్రా అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. కంపెనీ ఎబిటా (EBITDA) 27 శాతం పెరిగి రూ. 352.28 కోట్లుగా నమోదైంది. పన్నుకు ముందు లాభం (PBT) 31 శాతం వృద్ధితో రూ. 246.14 కోట్లకు చేరగా, పన్నుల తర్వాతి నికర లాభం (PAT) 29 శాతం పెరిగి రూ. 179.53 కోట్లు దాటింది. గతేడాది నికర లాభం రూ. 139.21 కోట్లుగా ఉండేది. లాభాలు పెరగడంతో షేరు ఆదాయం (EPS) సైతం రూ. 16.92 నుంచి రూ. 21.62కు చేరింది.
నాలుగో త్రైమాసికంలో లాభాల పంట.. చేతిలో వేలాది ఆర్డర్లు
ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో (Q4) కంపెనీ ఊహించని వేగంతో వృద్ధి చెందింది. క్యూ4 ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 44 శాతం పెరిగి రూ. 644.72 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా 82 శాతం వృద్ధితో రూ. 106.20 కోట్లు సాధించగా, నికర లాభం ఏకంగా 177 శాతం పెరిగి రూ. 57.39 కోట్లుగా నమోదైంది. కంపెనీకి చెందిన ఎనర్జీ డివిజన్ కూడా గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు రెట్టింపు వృద్ధిని నమోదు చేసి సంస్థ పురోగతిలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
మార్చి 31, 2026 నాటికి ఒలెక్ట్రా మొత్తం ఈవీ డెలివరీల సంఖ్య 3,998 కి చేరుకుంది. భవిష్యత్తు వృద్ధికి తిరుగులేదని నిరూపిస్తూ ప్రస్తుతం కంపెనీ చేతిలో 10,161 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల భారీ ఆర్డర్ బుక్ సిద్ధంగా ఉంది.
"ప్రపంచవ్యాప్తంగా సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, క్రమశిక్షణతో కూడిన నిర్వహణ, స్థిరమైన వ్యూహాల వల్ల మొబిలిటీ, ఎనర్జీ రెండు విభాగాల్లోనూ లాభదాయకమైన వృద్ధిని సాధించగలిగాం" అని ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మహేష్ బాబు తెలిపారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ సాధించిన మొత్తం ఆదాయం ఎంత? ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 2,312.17 కోట్ల రికార్డు ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 28 శాతం ఎక్కువ.
2. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ ఎన్ని ఈవీ వాహనాలను డెలివరీ చేసింది? కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యధికంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,280 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను డెలివరీ చేసింది. దీనితో కంపెనీ మొత్తం డెలివరీల సంఖ్య 3,998 కి చేరింది.
3. భవిష్యత్తు వ్యాపార వృద్ధి కోసం ఒలెక్ట్రా చేతిలో ప్రస్తుతం ఎన్ని ఆర్డర్లు ఉన్నాయి? మార్చి 31, 2026 నాటికి ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్ చేతిలో 10,161 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సంబంధించిన భారీ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి. ఇది రాబోయే కాలంలో కంపెనీ స్థిరమైన వృద్ధికి భరోసా ఇస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More