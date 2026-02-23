ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ షేర్ల జోరు: TGSRTC భారీ ఆర్డరే కారణమా? 7% పెరిగిన షేరు ధర
ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల తయారీ సంస్థ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ (Olectra Greentech) షేర్లు సోమవారం ట్రేడింగ్లో ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) నుండి సుమారు ₹1,800 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్ రావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
చాలా కాలంగా నష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక తీపి కబురు అందింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ సంస్థకు సొంత రాష్ట్రం నుండే భారీ కాంట్రాక్ట్ దక్కడం విశేషం. ఈ ఆర్డర్ వివరాలు, స్టాక్ మార్కెట్ పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉందో చూద్దాం.
TGSRTC నుండి ₹1,800 కోట్ల మెగా ఆర్డర్
ఒలెక్ట్రా అనుబంధ సంస్థ అయిన 'ఈవీ ట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (Evey Trans) కు తెలంగాణ ఆర్టీసీ నుండి లెటర్ ఆఫ్ అవార్డ్ (LOA) అందింది. ఈ ఆర్డర్ ద్వారా:
మొత్తం బస్సులు: 1,085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు.
రకాలు: 1,025 (12 మీటర్ల నాన్-ఏసీ), 60 (12 మీటర్ల ఏసీ) బస్సులు.
డెలివరీ సమయం: రాబోయే 20 నెలల్లో ఈ బస్సులను సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది.
నిర్వహణ: ఇది 12 ఏళ్ల కాంట్రాక్ట్ (GCC/OPEX మోడల్). అంటే బస్సుల సరఫరాతో పాటు వాటి మెయింటెనెన్స్ కూడా ఒలెక్ట్రానే చూసుకుంటుంది.
ఇన్వెస్టర్లకు ఊరట
గత కొన్ని నెలలుగా ఒలెక్ట్రా షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నాయి.
భారీ పతనం: ఫిబ్రవరి 2024లో ఉన్న ₹2,221 గరిష్ట ధరతో పోలిస్తే ఈ షేరు 51% పడిపోయింది.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళన: ఈ కంపెనీలో సామాన్య ఇన్వెస్టర్ల వాటా ఏకంగా 42.3% ఉంది. షేరు ధర నిరంతరం పడిపోతుండటంతో వారు భారీగా నష్టపోయారు.
నేటి రికవరీ: ఇవాల్టి కనిష్ట స్థాయి నుండి షేరు 7% పైగా కోలుకోవడం ఒక పాజిటివ్ సైన్ గా మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఆర్థిక ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి? (Q3 ఫలితాలు)
ఈ నెల మొదట్లో కంపెనీ తన డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాలను వెల్లడించింది:
నికర లాభం: ₹47 కోట్లు (గతేడాది తో పోలిస్తే పెద్దగా మార్పు లేదు).
ఆదాయం: ₹664 కోట్లు (గతేడాది ₹515 కోట్లుగా ఉంది - 29% వృద్ధి).
ఖర్చులు: నిర్వహణ ఖర్చులు 31% పెరగడం వల్ల ఆదాయం పెరిగినా లాభం మాత్రం స్థిరంగా ఉండిపోయింది.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం: ఒలెక్ట్రాకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని ఆర్డర్ బుక్. ఇప్పుడు TGSRTC నుండి వచ్చిన ₹1,800 కోట్ల ఆర్డర్ వల్ల రాబోయే రెండేళ్ల వరకు కంపెనీ ఆదాయానికి ఢోకా ఉండదు. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో టాటా మోటార్స్ వంటి దిగ్గజాల నుండి వస్తున్న పోటీని తట్టుకోవడం ఒలెక్ట్రాకు సవాలుగా మారవచ్చు.
(గమనిక: షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు రిస్క్ తో కూడుకున్నవి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులను సంప్రదించండి.)