    ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ షేర్ల జోరు: TGSRTC భారీ ఆర్డరే కారణమా? 7% పెరిగిన షేరు ధర

    ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల తయారీ సంస్థ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ (Olectra Greentech) షేర్లు సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) నుండి సుమారు 1,800 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్ రావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. 

    Published on: Feb 23, 2026 3:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    చాలా కాలంగా నష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక తీపి కబురు అందింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ సంస్థకు సొంత రాష్ట్రం నుండే భారీ కాంట్రాక్ట్ దక్కడం విశేషం. ఈ ఆర్డర్ వివరాలు, స్టాక్ మార్కెట్ పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉందో చూద్దాం.

    ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ షేర్ల జోరు: TGSRTC భారీ ఆర్డరే కారణమా? 7% పెరిగిన షేరు ధర (Pixabay)
    ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ షేర్ల జోరు: TGSRTC భారీ ఆర్డరే కారణమా? 7% పెరిగిన షేరు ధర (Pixabay)

    TGSRTC నుండి 1,800 కోట్ల మెగా ఆర్డర్

    ఒలెక్ట్రా అనుబంధ సంస్థ అయిన 'ఈవీ ట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (Evey Trans) కు తెలంగాణ ఆర్టీసీ నుండి లెటర్ ఆఫ్ అవార్డ్ (LOA) అందింది. ఈ ఆర్డర్ ద్వారా:

    • మొత్తం బస్సులు: 1,085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు.
    • రకాలు: 1,025 (12 మీటర్ల నాన్-ఏసీ), 60 (12 మీటర్ల ఏసీ) బస్సులు.
    • డెలివరీ సమయం: రాబోయే 20 నెలల్లో ఈ బస్సులను సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది.
    • నిర్వహణ: ఇది 12 ఏళ్ల కాంట్రాక్ట్ (GCC/OPEX మోడల్). అంటే బస్సుల సరఫరాతో పాటు వాటి మెయింటెనెన్స్ కూడా ఒలెక్ట్రానే చూసుకుంటుంది.

    ఇన్వెస్టర్లకు ఊరట

    గత కొన్ని నెలలుగా ఒలెక్ట్రా షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నాయి.

    • భారీ పతనం: ఫిబ్రవరి 2024లో ఉన్న 2,221 గరిష్ట ధరతో పోలిస్తే ఈ షేరు 51% పడిపోయింది.
    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళన: ఈ కంపెనీలో సామాన్య ఇన్వెస్టర్ల వాటా ఏకంగా 42.3% ఉంది. షేరు ధర నిరంతరం పడిపోతుండటంతో వారు భారీగా నష్టపోయారు.
    • నేటి రికవరీ: ఇవాల్టి కనిష్ట స్థాయి నుండి షేరు 7% పైగా కోలుకోవడం ఒక పాజిటివ్ సైన్ గా మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    ఆర్థిక ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి? (Q3 ఫలితాలు)

    ఈ నెల మొదట్లో కంపెనీ తన డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాలను వెల్లడించింది:

    • నికర లాభం: 47 కోట్లు (గతేడాది తో పోలిస్తే పెద్దగా మార్పు లేదు).
    • ఆదాయం: 664 కోట్లు (గతేడాది 515 కోట్లుగా ఉంది - 29% వృద్ధి).
    • ఖర్చులు: నిర్వహణ ఖర్చులు 31% పెరగడం వల్ల ఆదాయం పెరిగినా లాభం మాత్రం స్థిరంగా ఉండిపోయింది.

    విశ్లేషకుల అభిప్రాయం: ఒలెక్ట్రాకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని ఆర్డర్ బుక్. ఇప్పుడు TGSRTC నుండి వచ్చిన 1,800 కోట్ల ఆర్డర్ వల్ల రాబోయే రెండేళ్ల వరకు కంపెనీ ఆదాయానికి ఢోకా ఉండదు. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో టాటా మోటార్స్ వంటి దిగ్గజాల నుండి వస్తున్న పోటీని తట్టుకోవడం ఒలెక్ట్రాకు సవాలుగా మారవచ్చు.

    (గమనిక: షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు రిస్క్ తో కూడుకున్నవి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులను సంప్రదించండి.)

