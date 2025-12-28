Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వన్‌ప్లస్ 13 ధర: ₹40,000 లోపే సొంతం చేసుకోండి.. అమెజాన్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ డీల్

    అమెజాన్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ సందర్భంగా వన్‌ప్లస్ 13 స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర భారీగా తగ్గింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్లతో కలిపి ఈ ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ను 40,000 కన్నా తక్కువ ధరకే దక్కించుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Dec 28, 2025 3:39 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మీరు వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్ ప్రేమికులా? కొత్త ఏడాదిలో ఒక పవర్‌ఫుల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది శుభవార్తే! అమెజాన్ నిర్వహిస్తున్న 'ఇయర్ ఎండ్ సేల్' (Year End Sale) లో వన్‌ప్లస్ 13 స్మార్ట్‌ఫోన్ కళ్లు చెదిరే ధరకే లభిస్తోంది. కేవలం బ్యాంక్ ఆఫర్లు మాత్రమే కాకుండా, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లను కూడా కలిపితే ఈ ఫోన్ ధర అనూహ్యంగా తగ్గిపోయింది.

    వన్‌ప్లస్ 13 ధర: ₹40,000 లోపే సొంతం చేసుకోండి.. అమెజాన్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ డీల్ (X: OnePlus India)
    వన్‌ప్లస్ 13 ధర: ₹40,000 లోపే సొంతం చేసుకోండి.. అమెజాన్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ డీల్ (X: OnePlus India)

    40,000 లోపే ఎలా పొందాలి?

    వన్‌ప్లస్ 13 (12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) వేరియంట్ అసలు ధర 72,999 కాగా, ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో ఇది 63,999 కే లిస్ట్ అయ్యింది. దీనికి తోడు అదనపు లాభాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    బ్యాంక్ ఆఫర్: మీరు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి (HDFC) లేదా యాక్సిస్ (Axis) బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే అదనంగా 4,000 తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

    ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా గరిష్టంగా 44,450 వరకు రాయితీ పొందే అవకాశం ఉంది. మీ దగ్గర ఉన్న ఫోన్ మోడల్, దాని కండిషన్‌ను బట్టి ఈ ధర మారుతుంది. ఒకవేళ మీ పాత ఫోన్‌కు 20,000 పైగా ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ వస్తే, మీరు ఈ లేటెస్ట్ వన్‌ప్లస్ 13ను కేవలం 40,000 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    డిస్‌ప్లే అదిరింది.. పెర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోయింది

    వన్‌ప్లస్ 13 ఫీచర్లు చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఇందులో 6.82 అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లే ఉంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, డాల్బీ విజన్ హెచ్‌డిఆర్ సపోర్ట్ వల్ల సినిమా చూస్తున్నా లేదా గేమ్స్ ఆడుతున్నా అద్భుతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను ఇందులో అందించారు.

    పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, క్వాల్కమ్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ (Snapdragon 8 Elite) ప్రాసెసర్‌తో ఇది పనిచేస్తుంది. 12GB RAM, UFS 4.0 స్టోరేజ్ వల్ల మల్టీ టాస్కింగ్ చాలా స్మూత్‌గా సాగుతుంది.

    కెమెరా, బ్యాటరీ ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో వెనుక వైపు మూడు 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి.

    మెయిన్ కెమెరా: 50MP సోనీ LYT-808 సెన్సార్ (OIS సపోర్ట్‌తో).

    అల్ట్రా వైడ్ & టెలిఫోటో: రెండూ కూడా 50MP కెమెరాలే. దీనివల్ల ఫొటోలు చాలా స్పష్టంగా వస్తాయి.

    సెల్ఫీ: 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.

    The OnePlus 13 with 12GB RAM and 256GB storage is currently listed on Amazon at <span class='webrupee'>₹</span>63,999, down from its original price of <span class='webrupee'>₹</span>72,999. (Aman Gupta)
    The OnePlus 13 with 12GB RAM and 256GB storage is currently listed on Amazon at <span class='webrupee'>₹</span>63,999, down from its original price of <span class='webrupee'>₹</span>72,999. (Aman Gupta)

    బ్యాటరీ విషయంలో వన్‌ప్లస్ అస్సలు తగ్గలేదు. భారీ 6,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ను ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా, నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి IP68, IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.

    ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ, అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ఉన్న ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఈ డీల్ ఒక వరం లాంటిది

    recommendedIcon
    News/News/వన్‌ప్లస్ 13 ధర: ₹40,000 లోపే సొంతం చేసుకోండి.. అమెజాన్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ డీల్
    News/News/వన్‌ప్లస్ 13 ధర: ₹40,000 లోపే సొంతం చేసుకోండి.. అమెజాన్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ డీల్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes