భారత్లో నేడే OnePlus 15R సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న OnePlus 15R, 15R Ace ఎడిషన్లు నేడు భారత్లో విడుదల కానున్నాయి. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్, భారీ 7,400mAh బ్యాటరీ వంటి అదిరిపోయే ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్లు రాబోతున్నాయి.
టెక్ దిగ్గజం వన్ప్లస్ (OnePlus) భారత మార్కెట్లో తన 12 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని నేడు ఒక భారీ ఈవెంట్కు సిద్ధమైంది. బెంగళూరు వేదికగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో OnePlus 15R, అలాగే OnePlus 15R Ace Edition స్మార్ట్ఫోన్లను కంపెనీ లాంచ్ చేయనుంది. వీటితో పాటు OnePlus Pad Go 2 కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
లాంచ్ ఈవెంట్ను లైవ్లో చూడటం ఎలా?
ఈ మెగా లాంచ్ ఈవెంట్ నేడు (డిసెంబర్ 17) సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. వన్ప్లస్ ఇండియా అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడవచ్చు.
అంచనా ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
ధరల విషయంలో కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, అంచనా సమాచారం ప్రకారం:
12GB + 256GB మోడల్: రూ. 47,000 నుండి రూ. 49,000 మధ్య ఉండవచ్చు.
12GB + 512GB మోడల్: రూ. 52,000 పైమాటే అని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 3,000 నుండి రూ. 4,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్లు అమెజాన్ (Amazon), వన్ప్లస్ ఇండియా వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
OnePlus 15R ప్రత్యేకతలు (Specifications):
ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే. గతేడాది మోడళ్లతో పోలిస్తే వన్ప్లస్ ఇందులో భారీ మార్పులు చేసింది:
ప్రాసెసర్: ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా Snapdragon 8 Gen 5 చిప్సెట్తో ఈ ఫోన్ వస్తోంది. దీనిని 3nm టెక్నాలజీతో రూపొందించింది. కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
డిస్ప్లే: గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో 165Hz రీఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన స్క్రీన్ను అందించారు.
బ్యాటరీ: సాధారణంగా ఫోన్లలో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, కానీ వన్ప్లస్ ఇందులో ఏకంగా 7,400mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చింది.
కెమెరా: వెనుక వైపు 50MP ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. ఇది 4K వీడియోలను సెకనుకు 120 ఫ్రేమ్స్ వేగంతో రికార్డ్ చేయగలదు.
రక్షణ: నీరు, ధూళి నుండి రక్షణ కోసం దీనికి IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.
రంగులు: ఈ ఫోన్ చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్, ఎలక్ట్రిక్ వయొలెట్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
"భారతదేశంలో మా 12 ఏళ్ల ప్రయాణంలో భాగంగా, కమ్యూనిటీ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేయడం గర్వంగా ఉంది" అని వన్ప్లస్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
అత్యాధునిక ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16 (Android 16 ఆధారితం) పై పనిచేసే ఈ ఫోన్, మార్కెట్లో గట్టి పోటీనిస్తుందని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ సాయంత్రం లాంచ్ తర్వాత వీటి పూర్తి వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి.