Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    భారత్‌లో నేడే OnePlus 15R సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే

    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న OnePlus 15R, 15R Ace ఎడిషన్లు నేడు భారత్‌లో విడుదల కానున్నాయి. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్, భారీ 7,400mAh బ్యాటరీ వంటి అదిరిపోయే ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్లు రాబోతున్నాయి.

    Published on: Dec 17, 2025 3:03 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టెక్ దిగ్గజం వన్‌ప్లస్ (OnePlus) భారత మార్కెట్లో తన 12 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని నేడు ఒక భారీ ఈవెంట్‌కు సిద్ధమైంది. బెంగళూరు వేదికగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో OnePlus 15R, అలాగే OnePlus 15R Ace Edition స్మార్ట్‌ఫోన్లను కంపెనీ లాంచ్ చేయనుంది. వీటితో పాటు OnePlus Pad Go 2 కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.

    భారత్‌లో నేడే OnePlus 15R సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే (OnePlus)
    భారత్‌లో నేడే OnePlus 15R సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే (OnePlus)

    లాంచ్ ఈవెంట్‌ను లైవ్‌లో చూడటం ఎలా?

    ఈ మెగా లాంచ్ ఈవెంట్ నేడు (డిసెంబర్ 17) సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. వన్‌ప్లస్ ఇండియా అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్‌తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడవచ్చు.

    అంచనా ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

    ధరల విషయంలో కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, అంచనా సమాచారం ప్రకారం:

    12GB + 256GB మోడల్: రూ. 47,000 నుండి రూ. 49,000 మధ్య ఉండవచ్చు.

    12GB + 512GB మోడల్: రూ. 52,000 పైమాటే అని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 3,000 నుండి రూ. 4,000 వరకు ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్లు అమెజాన్ (Amazon), వన్‌ప్లస్ ఇండియా వెబ్‌సైట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.

    OnePlus 15R ప్రత్యేకతలు (Specifications):

    ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే. గతేడాది మోడళ్లతో పోలిస్తే వన్‌ప్లస్ ఇందులో భారీ మార్పులు చేసింది:

    ప్రాసెసర్: ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా Snapdragon 8 Gen 5 చిప్‌సెట్‌తో ఈ ఫోన్ వస్తోంది. దీనిని 3nm టెక్నాలజీతో రూపొందించింది. కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

    డిస్‌ప్లే: గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో 165Hz రీఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన స్క్రీన్‌ను అందించారు.

    బ్యాటరీ: సాధారణంగా ఫోన్లలో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, కానీ వన్‌ప్లస్ ఇందులో ఏకంగా 7,400mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చింది.

    కెమెరా: వెనుక వైపు 50MP ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. ఇది 4K వీడియోలను సెకనుకు 120 ఫ్రేమ్స్ వేగంతో రికార్డ్ చేయగలదు.

    రక్షణ: నీరు, ధూళి నుండి రక్షణ కోసం దీనికి IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.

    రంగులు: ఈ ఫోన్ చార్‌కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్, ఎలక్ట్రిక్ వయొలెట్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    "భారతదేశంలో మా 12 ఏళ్ల ప్రయాణంలో భాగంగా, కమ్యూనిటీ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ శక్తివంతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్లను విడుదల చేయడం గర్వంగా ఉంది" అని వన్‌ప్లస్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

    అత్యాధునిక ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16 (Android 16 ఆధారితం) పై పనిచేసే ఈ ఫోన్, మార్కెట్లో గట్టి పోటీనిస్తుందని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ సాయంత్రం లాంచ్ తర్వాత వీటి పూర్తి వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి.

    News/News/భారత్‌లో నేడే OnePlus 15R సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే
    News/News/భారత్‌లో నేడే OnePlus 15R సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes