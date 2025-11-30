Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ OnePlus 15R వచ్చేస్తోంది.. లాంచ్​ డేట్​, స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే!

    8000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​ లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది! ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ డిసెంబర్ 17న భారత్‌లో బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్​గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 30, 2025 5:59 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వన్‌ప్లస్ తన తదుపరి బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ మొబైల్‌ను డిసెంబర్ 17న అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. కంపెనీ ఇంకా పూర్తి స్పెసిఫికేషన్ షీట్​ని వెల్లడించనప్పటికీ, ప్రచార చిత్రాలు, ఇటీవల వచ్చిన లీక్‌ల ద్వారా వినియోగదారులు ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ నుంచి ఏం ఆశించవచ్చో ఇప్పటికే ఒక స్పష్టమైన అంచనా లభించింది.

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​ లాంచ్​ త్వరలోనే.. (Aman Gupta)
    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​ లాంచ్​ త్వరలోనే.. (Aman Gupta)

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​- డిజైన్: అధికారిక చిత్రాల్లో వెల్లడి

    వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్ తమ వెబ్‌సైట్‌లో 15ఆర్ మొదటి చిత్రాలను ప్రచురించింది. ఈ ఫొటోల ప్రకారం ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ క్లీన్, ఫ్లాట్-ఎడ్జ్‌డ్ డిజైన్​తో రానుంది. ఇది ప్రీమియం వన్‌ప్లస్ 15 సిరీస్‌కు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. వెనుక వైపున ఉన్న కెమెరా హౌసింగ్ కూడా సరళమైన చతురస్రాకార ఆకృతిని కలిగి ఉంది.

    ఈ ఫోన్ లాంచింగ్ సమయంలో రెండు రంగుల ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. అవి.. క్లాసిక్ బ్లాక్, సరికొత్త గ్రీన్ ఫినిష్.

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్- స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)

    వచ్చిన పలు లీక్‌ల ప్రకారం, ఈ హ్యాండ్‌సెట్ చైనాలో విక్రయిస్తున్న వన్‌ప్లస్ ఏస్ 6టీకి రీబ్యాడ్జ్ వెర్షన్‌గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే, భారతదేశ వేరియంట్‌లో క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ ఫోన్‌ను ఎగువ మధ్య-శ్రేణి కేటగిరీలో నిలబెడుతుంది.

    బ్యాటరీ-

    బ్యాటరీ సామర్థ్యం దీనికి హైలైట్ ఫీచర్‌గా నిలిచే అవకాశం ఉంది! వన్‌ప్లస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లి జీ లూయిస్ ఇప్పటికే ఏస్ 6టీలో భారీగా 8,000ఎఏహెచ్​ బ్యాటరీ సెల్ ఉందని వెల్లడించారు. 15ఆర్ కూడా ఇదే బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, 100డబ్ల్యూ వైర్డు ఛార్జింగ్, 50డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండవచ్చని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా ఇది తన విభాగంలో అత్యంత వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందించే అవకాశం ఉంది.

    డిస్‌ప్లే, కెమెరా-

    డిస్‌ప్లే విషయానికి వస్తే, లీక్‌ల ప్రకారం 165హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్ ప్యానెల్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, పీక్ బ్రైట్‌నెస్- ప్యానెల్ టెక్నాలజీ వంటి ఇతర వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఫొటోగ్రఫీ కోసం వెనుకవైపు డ్యూయల్ 50ఎంపీ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంటుందని సమాచారం.

    ఇతర ఫీచర్లు-

    ఇటీవలి వన్‌ప్లస్ మోడళ్లలో ప్రవేశపెట్టిన కస్టమైజ్ చేయదగిన ప్లస్ కీ ఫీచర్‌ను కూడా 15ఆర్ కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఈ మొబైల్‌కు ఐపీ68, బహుశా ఐపీ69 ప్రొటెక్షన్ రేటింగ్‌లు కూడా ఉండవచ్చని అంచనా.

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్- లాంచ్ తేదీ, ధర (అంచనా)..

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ అధికారికంగా డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో లాంచ్​ అవుతుంది. దీని ధర, పాత మోడల్ అయిన వన్‌ప్లస్ 13ఆర్​తో పోలిస్తే కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. 13ఆర్ ప్రారంభ ధర రూ. 42,999గా ఉంది.

    తాజా అంచనాల ప్రకారం, కొత్త మోడల్ ధర సుమారుగా రూ. 44,999 నుంచి ప్రారంభం కావచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి!

    News/News/బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ OnePlus 15R వచ్చేస్తోంది.. లాంచ్​ డేట్​, స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే!
    News/News/బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ OnePlus 15R వచ్చేస్తోంది.. లాంచ్​ డేట్​, స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes