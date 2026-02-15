Edit Profile
    తెలంగాణలో ఇండియన్ ఆర్మీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్.. వయోపరిమితిలో కీలక మార్పు, అప్లై చేయండి!

    ఇండియన్ ఆర్మీ అగ్నివీర్ నియామకాలను ప్రారంభించింది. తెలంగాణ యువత దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలి.

    Published on: Feb 15, 2026 3:12 PM IST
    By Anand Sai
    ఫిబ్రవరి 13న ఇండియన్ ఆర్మీ వెబ్‌సైట్‌లో అగ్నివీర్ పథకంలోని వివిధ కేటగిరీల కింద యువత నియామకానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తెలంగాణలోని శాశ్వత నివాసితులందరి నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అగ్నివీర్ జనరల్ డ్యూటీ, అగ్నివీర్ టెక్నికల్, అగ్నివీర్ క్లర్క్/స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్, అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్‌మన్ 10వ తరగతి పాస్, అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్‌మన్ 8వ తరగతి పాస్ కేటగిరీల కింద నియామకాలు జరుగుతాయి.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    అభ్యర్థులు వారి అర్హత ఆధారంగా ఏవైనా రెండు కేటగిరీలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు అన్ని కేటగిరీలకు గరిష్ట వయోపరిమితిని 21 నుండి 22 సంవత్సరాలకు పెంచారు.

    అభ్యర్థుల కోసం ఆన్‌లైన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ (CEE) తెలుగుతో సహా 13 భాషలలో నిర్వహిస్తారు. ఐటీఐ, డిప్లొమా, నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్ -అర్హత పొందిన అభ్యర్థులకు బోనస్ మార్కులు కేటాయిస్తారు.

    దరఖాస్తుల సమర్పణకు ఆన్‌లైన్ విండో ఏప్రిల్ 1న ముగుస్తుంది. జూన్ 1 నుండి జూన్ 15 వరకు తాత్కాలికంగా షెడ్యూల్ చేసిన ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    అడ్మిట్ కార్డుల కోసం ఏవైనా అప్డేట్స్, అభ్యర్థుల రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్‌ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం, అభ్యర్థులు సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ రిక్రూటింగ్ కార్యాలయాన్ని 040-27740059 నంబర్‌లో సంప్రదించవచ్చు. ఎవరైనా ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి లేదా నమోదు చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తామని చెప్పే దళారీలు, మోసగాళ్ల బారిన పడవద్దని కూడా అభ్యర్థులను అధికారులు హెచ్చరించారు.

    నియామక ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్, మెరిట్ ఆధారిత, న్యాయమైనదనిగా ఆర్మీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. మధ్యవర్తుల పట్ల అభ్యర్థులను అధికారులు హెచ్చరించారు. దరఖాస్తుదారులు అధికారిక కమ్యూనికేషన్‌పై మాత్రమే ఆధారపడాలని సూచించారు.

    రిక్రూటింగ్ ఇయర్ 2027 కోసం అగ్నివీర్‌లోని వివిధ కేటగిరీల కింద పెళ్లికాని యువత నియామకానికి నోటిఫికేషన్ www.joinindianarmy.nic.inలో ప్రచురించారు. ఈ వెబ్‌సైట్‌లో యువత అప్లై చేసుకోవచ్చు.

