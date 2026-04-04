Oppo K15 Pro : ఒప్పో నుంచి 2 కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్- ఒకటి 8000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో! ధర, ఇండియా లాంచ్..
ఒప్పో తన ప్రతిష్టాత్మక 'కే15 ప్రో' సిరీస్ను చైనాలో ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది. తాజాగా ఈ సిరీస్లోని కే15 ప్రో, కే15 ప్రో+ మోడళ్లు 2026 మూడవ త్రైమాసికంలో భారత్లో విడుదల కానున్నట్లు సమాచారం. 8,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ వంటి అద్భుత ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా తన కొత్త 'కే15 ప్రో' సిరీస్ను చైనా మార్కెట్లో ఈ వారమే ఆవిష్కరించింది. అయితే, ఈ సిరీస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ వినియోగదారులకు ఒక తీపి కబురు అందింది! ప్రముఖ టిప్స్టర్ దేవయాన్ రాయ్ (@Gadgetsdata) సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఒప్పో కే15 ప్రో, ఒప్పో కే15 ప్రో+ మోడళ్లు ఈ ఏడాది మూడొవ త్రైమాసికంలో (క్యూ3 2026) భారత్లోకి అడుగుపెట్టనున్నాయి! వివరాల్లోకి వెళితే..
ఒప్పో కే15 ప్రో సిరీస్- చైనా స్పెసిఫికేషన్లతోనే భారత్లోకి..
ఈ ఒప్పో కే15 ప్రో సిరీస్.. చైనాలో విడుదలైన ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతోనే భారత్లోనూ లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం 'ఇన్బిల్ట్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్'. గేమింగ్ లేదా ఇతర భారీ టాస్క్లు చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్ వేడెక్కకుండా థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఈ ఫ్యాన్ ఉపయోగపడుతుంది. ధర విషయానికి వస్తే, చైనాలో 12 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ కే15 ప్రో సుమారు రూ. 41,000 (2,999 యువాన్) కాగా, ప్రో+ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 47,000 (3,499 యువాన్) గా ఉంది.
Vivo V70 FE : అదిరిన వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్! 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరాతో వీ70 ఎఫ్ఈ..
ఒప్పో కే15 ప్రో సిరీస్- డిస్ప్లే, పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ సిరీస్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16తో పనిచేస్తుంది:
ఒప్పో కే15 ప్రో+ : ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.78- ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ+ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 165 హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1,800 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500ఎస్ చిప్సెట్తో వస్తుంది.
ఒప్పో కే15 ప్రో : ఇది 6.59- ఇంచ్ డిస్ప్లే, 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 సూపర్ చిప్సెట్ అమర్చారు.
ఒప్పో కే15 ప్రో సిరీస్- కెమెరా, బ్యాటరీ..
ఫొటోగ్రఫీ కోసం రెండు ఫోన్లలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. బ్యాటరీ విషయానికొస్తే, ఒప్పో కే15 ప్రో+ ఏకంగా 8,000 ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండి, 100 డబ్ల్యూ సూపర్ ఊక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక ప్రో మోడల్లో 7,500 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది.
చైనాలో ప్రో+ మోడల్ సైబర్ వింగ్స్, ఆరిజిన్ గ్రే రంగుల్లో లభిస్తుండగా, ప్రో మోడల్ అదనంగా గోల్డెన్ లెజెండ్ వంటి షేడ్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, భారత్ లాంచింగ్పై ఒప్పో సంస్థ నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ప్రకటన తర్వాత ఈ ఒప్పో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన ఫీచర్లు, ధర వంటి వివరాలపై క్లారిటీ వస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఒప్పో కే15 ప్రో సిరీస్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లలో గేమింగ్ సమయంలో వేడిని తగ్గించడానికి ప్రత్యేకంగా 'ఇన్బిల్ట్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్'ను అమర్చారు.
2. ఈ ఫోన్లలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఎంత?
ఒప్పో కె15 ప్రో+ మోడల్లో 8,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, కె15 ప్రో మోడల్లో 7,500 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
3. ఒప్పో కే15 ప్రో సిరీస్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది?
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ‘కలర్ ఓఎస్ 16’ సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేస్తాయి.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More