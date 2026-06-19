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    Oppo Reno 16c : 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 16సీ! తక్కువ ధరకే లాంచ్?

    Upcoming Oppo Smartphones : ఒప్పో తన పాపులర్ రెనో సిరీస్‌లో సరికొత్త ఫోన్‌ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ‘ఒప్పో రెనో 16సీ’ మోడల్‌ను లాంచ్ చేయనున్నట్లు లీకులు చెబుతున్నాయి. ఇందులో 6,500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఉండనుంది.

    Published on: Jun 19, 2026 4:15 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునే ఒప్పో రెనో సిరీస్‌లో త్వరలోనే సరికొత్త ఫోన్లు సందడి చేయనున్నాయి. ‘ఒప్పో రెనో 16’ సిరీస్ వచ్చే నెలలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల కానుంది. అయితే భారత్‌లో ఈ సిరీస్ ఎప్పుడు అడుగుపెడుతుందనే విషయాన్ని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. కానీ, తాజా నివేదికల ప్రకారం ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా భారతదేశం కోసం ప్రత్యేకంగా ‘ఒప్పో రెనో 16సీ’ అనే సరికొత్త మోడల్‌ను కూడా కంపెనీ తీసుకురాబోతోందని తెలుస్తోంది. రెనో 16 సిరీస్‌లోని మిగతా మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇది తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి రానుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లాంచ్ కానున్న రెనో 16ఎఫ్ ఫీచర్లతోనే ఈ ఫోన్ భారత్‌లోకి వస్తుందని సమాచారం.

    ఒప్పో నుంచి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్.. తక్కువ ధరకే, క్రేజీ ఫీచర్స్! (Representative Image)
    ఒప్పో నుంచి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్.. తక్కువ ధరకే, క్రేజీ ఫీచర్స్! (Representative Image)

    ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఒప్పో సంస్థ భారత్‌లో రెనో 16, రెనో 16సీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లాంచ్ చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని నివేదికలు వెలువడ్డాయి. ఇప్పటికే రెనో 16 మోడల్ పలు సర్టిఫికేషన్, బెంచ్‌మార్క్ వెబ్‌సైట్లలో కనిపించగా, రెనో 16సీ మోడల్ మాత్రం ఈ సిరీస్‌లో సరికొత్తగా చేరబోతోంది.

    గతంలో వచ్చిన రెనో 15 సిరీస్ తరహా వ్యూహాన్నే కంపెనీ ఇప్పుడు కూడా అనుసరిస్తోంది. గతంలో వచ్చిన ఒప్పో రెనో 15సీ మోడల్‌ను ఈ సిరీస్‌లోనే అత్యంత సరసమైన ధరలో కంపెనీ మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. సాధారణ మోడల్స్ కంటే ఇందులో పెద్ద డిస్‌ప్లేను అందించి, ధరను తగ్గించడం కోసం కొన్ని ప్రధాన ఫీచర్లలో స్వల్ప మార్పులు చేశారు.

    అప్పట్లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రారంభ ధర 8GB + 256GB వేరియంట్ కోసం రూ. 34,999గా ఉండగా, 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ. 37,999 గా ఉంది. ఇప్పుడు రాబోయే రెనో 16సీ ధర కూడా దాదాపు ఇదే రేంజ్‌లో ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఒప్పో రెనో 16సీ ఫీచర్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?

    ఇండోనేషియా, మలేషియా మార్కెట్లలో విడుదల కానున్న రెనో 16ఎఫ్ మోడల్ ఫీచర్లనే ఈ కొత్త ఫోన్ పంచుకోనుంది. అదే నిజమైతే, ఇందులో 6.57-ఇంచుల ఫుల్ హెచ్‌డీ+ 120హెచ్​జెడ్ అమోలెడ్ స్క్రీన్‌ను అందించనున్నారు. ఇది బేస్ మోడల్ కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. చైనాలో లాంచ్ అయిన రెనో 16 మోడల్లో కేవలం 6.32-ఇంచుల 1.5కే అమోలెడ్ ప్యానెల్‌ను మాత్రమే ఉపయోగించారు.

    ప్రాసెసర్, స్టోరేజ్: ఈ సరికొత్త ఒప్పో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగించనున్నారు. దీనికి తోడు ఎల్‌పీడీడీఆర్5ఎక్స్ ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 3.1 స్టోరేజ్ సదుపాయం ఉంటుంది.

    కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉండబోతోంది. అందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) సపోర్ట్ ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యం ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో సెన్సార్, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉంటాయి. అలాగే, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ పవర్‌ఫుల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఇవ్వనున్నారు.

    బ్యాటరీ, ఇతర ఫీచర్లు: ఒప్పో రెనో 16సీ ఫోన్ ఏకంగా 6,500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో రానున్నట్లు సమాచారం. దీనికి 45డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌కు ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, స్టీరియో స్పీకర్లు, నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కల్పించే ఐపీ69 రేటింగ్, ఎన్‌ఎఫ్‌సీ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉండనున్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Oppo Reno 16c : 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 16సీ! తక్కువ ధరకే లాంచ్?
    Home/News/Oppo Reno 16c : 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 16సీ! తక్కువ ధరకే లాంచ్?
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