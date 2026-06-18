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    Vivo Y500 4G : 8,100ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వివో స్మార్ట్​ఫోన్- వై500 హైలైట్ ఇదే!

    Vivo Y500 4G launch : ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ వివో తన సరికొత్త 'వివో వై500 4జీ' మోడల్‌ను త్వరలోనే లాంచ్ చేయనుంది. 1.5కే ఇన్ఫినిటీ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, భారీ 8,100ఎంఏహెచ్ బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ఫీచర్లను కంపెనీ అధికారికంగా టీజ్ చేసింది. ఆ వివరాలు..

    Published on: Jun 18, 2026 10:13 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో మరో సంచలనానికి తెరలేపింది! వివో వై సిరీస్ నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ‘వివో వై500 4జీ’ని త్వరలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఇటీవల గూగుల్ ప్లే కన్సోల్ డేటాబేస్‌లో కనిపించిన ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇప్పుడు అధికారికంగా లాంచ్ కాబోతున్నట్లు స్పష్టమైంది. ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రమోషన్లను వివో ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునేలా దీని స్క్రీన్, బ్యాటరీ సామర్థ్యానికి సంబంధించిన కీలక వివరాలను కూడా కంపెనీ రివీల్ చేసింది.

    వివో వై500 4జీ..
    వివో వై500 4జీ..

    త్వరలోనే నేపాల్‌లో గ్రాండ్ లాంచ్!

    వివో తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా వివో వై500 4జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌కు సంబంధించిన టీజర్లను విడుదల చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్‌ను పొరుగు దేశమైన నేపాల్‌లో మొదటగా లాంచ్ చేయనున్నట్లు ఈ టీజర్లు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. కంపెనీ ఇంకా అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రమోషనల్ పోస్టులను చూస్తుంటే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    అదిరిపోయే డిస్‌ప్లే.. అల్ట్రా స్మూత్ ప్రాసెసర్

    టీజర్ల ప్రకారం, ఈ కొత్త ఫోన్ 1.5కే రిజల్యూషన్ కలిగిన ‘ఇన్ఫినిటీ అమోలెడ్’ డిస్‌ప్లేతో రానుంది. ఇది వినియోగదారులకు అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇందులో "అల్ట్రా-స్మూత్ ప్రాసెసర్"ని ఉపయోగించినట్లు వివో పేర్కొంది. కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఈ చిప్‌సెట్ పేరును అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇటీవల గూగుల్ ప్లే కన్సోల్ లిస్టింగ్‌లో ఈ ఫోన్ ‘యూనిసోక్ టీ7300’ ప్రాసెసర్‌తో కనిపించింది.

    వివో స్మార్ట్‌ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో పాటు 8 జీబీ ర్యామ్ సామర్థ్యంతో పని చేయనుందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా. లుక్ పరంగా ఈ ఫోన్ వెనుక వైపు నిలువుగా అమర్చిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. టీజర్లలో ఈ ఫోన్‌ను ఆకర్షణీయమైన వైట్ కలర్ ఆప్షన్‌లో కంపెనీ చూపించింది.

    కొండంత బ్యాటరీ.. ఛార్జింగ్ టెన్షనే లేదు!

    ఈ వివో వై500 4జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యమేనని చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఏకంగా 8,100ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల ‘బ్లూవోల్ట్’ బ్యాటరీని అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. దీనివల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజులకు రోజులు బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    వివో వై500 5జీ మోడల్‌తో పోలిస్తే మార్పులు ఏంటి?

    గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో వివో కంపెనీ చైనా మార్కెట్లో 'వివో వై500 5జీ' వేరియంట్‌ను లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర 1,399 యువాన్లు (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 17,000) గా ఉంది. ఇప్పుడు రాబోతున్న 4జీ మోడల్‌కు, ఆ 5జీ మోడల్‌కు ప్రాసెసర్ పరంగా ప్రధాన మార్పు ఉంది.

    గత 5జీ వేరియంట్ ఫీచర్లు ఇలా ఉన్నాయి:

    ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ఎస్​ఓసీ చిప్‌సెట్

    మెమరీ: 12జీబీ వరకు LPDDR4x ర్యామ్, 512జీబీ వరకు యూఎఫ్​ఎస్ 3.1 స్టోరేజ్డిస్‌ప్లే: 6.77-ఇంచుల అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, 120హెచ్​జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్

    కెమెరా: వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా + 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్. సెల్ఫీల కోసం ముందు వైపు 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి.

    బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్: 8,200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 90డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్. రక్షణ: ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్‌కు ఐపీ68, ఐపీ69, ఐపీ69+ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.

    ఈ 5జీ వేరియంట్ తరహాలోనే రాబోయే 4జీ మోడల్‌లో కూడా భారీ బ్యాటరీ, పవర్‌ఫుల్ కెమెరా ఫీచర్లను అందిస్తూనే, తక్కువ ధరలో లభించేలా యూనిసోక్ ప్రాసెసర్‌ను వివో వాడుతోంది. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు, భారీ బ్యాటరీ కావాలనుకునే వారికి ఈ వివో వై500 4జీ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలవనుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Vivo Y500 4G : 8,100ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వివో స్మార్ట్​ఫోన్- వై500 హైలైట్ ఇదే!
    Home/News/Vivo Y500 4G : 8,100ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వివో స్మార్ట్​ఫోన్- వై500 హైలైట్ ఇదే!
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