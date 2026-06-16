Vivo X Fold 6 : వివో నుంచి కొత్త ఫాల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్- 4 కెమెరాలతో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6! లాంచ్ డేట్ ఇదే..
Vivo X Fold 6 leaks : వివో కంపెనీ తన నెక్ట్స్ జనరేషన్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6' లాంచ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో జూన్ 26న ఈ ఫోన్ చైనాలో విడుదల కానుంది.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ వివో తన ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల విభాగంలో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది! గత కొన్ని వారాలుగా టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తున్న నెక్ట్స్ జనరేషన్ మోడల్ ‘వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6’ లాంచ్ డేట్ని కంపెనీ అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. గతేడాది మార్కెట్లోకి వచ్చిన వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 5 విజయవంతం కావడంతో, దానికి తదుపరి వర్షన్గా మరింత అధునాతన సాంకేతికతతో ఈ కొత్త ఫోన్ను తీసుకొస్తున్నారు. ఈ కారు తరహా ఫోల్డబుల్ హ్యాండ్సెట్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే టెక్నాలజీ, కెమెరా సామర్థ్యాల గురించి వివో అగ్ర అధికారులు ఇప్పటికే పలు ఆసక్తికరమైన వివరాలను వెల్లడించారు.
వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6- లాంచ్ ఎప్పుడు?
చైనీస్ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ‘వీబో’లో వివో చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. జూన్ 26వ తేదీన చైనా కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:00 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు) ఈ గ్రాండ్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరగనుంది. ఈ పవర్ఫుల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కోసం చైనాలో ఇప్పటికే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ప్రీ-రిజర్వేషన్లు (ముందస్తు బుకింగ్స్) కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. లాంచ్కు ముందే ఈ ఫోన్ను రిజర్వ్ చేసుకునే కస్టమర్ల కోసం కంపెనీ ఒక లక్కీ డ్రాను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో గెలుపొందిన కొందరు అదృష్టవంతులకు ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ పూర్తిగా ఉచితంగా లభించనుంది!
డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఈ బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ కారు సరికొత్త ‘బ్లూ హోల్’ కలర్ ఆప్షన్లో లభించనుంది. సముద్ర గర్భంలోని లోతైన బ్లూ సింక్హోల్స్ స్ఫూర్తితో ఈ రంగును డిజైన్ చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. అఫీషియల్ ఇమేజెస్ ప్రకారం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గుండ్రటి అంచులు, ఫ్లాట్ వర్టికల్ ఎడ్జెస్ కలిగిన 2.5డీ మెటల్ ఫ్రేమ్తో చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తోంది.
వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6- ఆండ్రాయిడ్ 16, అడ్వాన్స్డ్ మల్టీటాస్కింగ్..
వివో ప్రొడక్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హువాంగ్ టావో వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ కొత్త వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6 స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ‘అరిజిన్ ఓఎస్ 6 ఫోల్డ్’ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది. ఈ సరికొత్త ఓఎస్లో 'అటామిక్ వర్క్బెంచ్' ఫీచర్ను మరింత శక్తివంతంగా మార్చారు. పెద్ద స్క్రీన్ ఉన్న ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో మల్టీటాస్కింగ్ (ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు చేయడం)ని సులభతరం చేయడం కోసమే దీనిని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. దీని సాయంతో వినియోగదారులు ఫోన్ లోపలి విశాలమైన డిస్ప్లేపై ఒకే సమయంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పలు అప్లికేషన్లను రన్ చేయవచ్చు.
దీనితో పాటు ఆఫీస్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయడానికి వీలుగా వివో ఇందులో కొత్త ‘ఏఐ లైట్ ఆఫీస్ టూల్’ సూట్ను కూడా జోడించింది. ఇది ఉద్యోగులు, ప్రొఫెషనల్స్ తమ రోజువారీ పనులను, వర్క్ఫ్లోను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోవడానికి అవసరమైన ఉత్పాదకత ఆధారిత ఏఐ ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6- కళ్లు చెదిరే 200ఎంపీ కెమెరా.. సూపర్ చిప్సెట్!
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్లో వివో ఊహించని రేంజ్ కెమెరా సెటప్ను అమర్చింది. వివో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ హాన్ బాక్సియావో ధృవీకరించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ వెనుక భాగంలో క్వాడ్-రియర్-కెమెరా (నాలుగు కెమెరాలు) సెటప్ ఉండబోతోంది. ఇందులో ప్రధానమైనది ఏకంగా 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కావడం విశేషం. వివోకు చెందిన బ్లూప్రింట్ ఇమేజింగ్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా శాంసంగ్ భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రత్యేక సెన్సార్ను ఉమ్మడిగా అభివృద్ధి చేశారు. ఇది 1/1.4-ఇంచ్ సెన్సార్ సైజ్, ఎఫ్/1.68 అపెర్చర్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) వంటి ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో వస్తోంది. దీనివల్ల ఫోటోలు ఎంతమాత్రం షేక్ అవ్వకుండా, చీకట్లో సైతం అత్యంత స్పష్టమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది.
ఇక పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే.. ఈ ఫోన్ లోపల అత్యంత శక్తివంతమైన కస్టమ్ 3ఎన్ఎం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 సూపర్ ఎడిషన్ చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. పాత మోడల్ అయిన వివో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 5 తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త ప్రాసెసర్ ఏకంగా 111 శాతం అధిక పీక్ ఎన్పీయూ పర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. అంటే ఈ ఫోన్ లోని ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఫీచర్లు మునుపటి కంటే రెట్టింపు వేగంతో పనిచేస్తాయి.
జూన్ 26న చైనాలో అధికారికంగా విడుదల కానున్న ఈ ఫోన్ ధర, గ్లోబల్ లాంచ్ వివరాలు త్వరలోనే తెలియనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More