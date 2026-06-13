JoSAA 2026 : ఏఐ కోర్సులవైపు విద్యార్థుల చూపు! జోసా కౌన్సెలింగ్ ట్రెండ్స్ ఇలా..
josaa counselling 2026 : దేశంలోని ఐఐటీ, ఎన్ఐటీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జోసా 2026 మొదటి రౌండ్ సీట్ల కేటాయింపు పూర్తయింది. కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సులకు విపరీతమైన పోటీ నెలకొనగా, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వంటి నూతన కోర్సుల వైపు విద్యార్థులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే..
josaa counselling 2026 round 1 opening and closing ranks : భారతదేశపు ఇంజనీరింగ్ విద్యా వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం, జోసా 2026 మొదటి రౌండ్ సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అడ్మిషన్ల నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ మొదటి రౌండ్ ఫలితాలు దేశంలోని అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక విద్యా సంస్థల క్రేజ్ను, విద్యార్థుల మారుతున్న ప్రాధాన్యతలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి. జాయింట్ సీట్ అలొకేషన్ అథారిటీ (జోసా) పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్న ఈ ప్రక్రియ.. ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలలో ప్రవేశాలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల మధ్య నెలకొన్న తీవ్రమైన పోటీని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ ప్రారంభ ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ ర్యాంకులు రాబోయే విద్యా సంవత్సరపు అకడమిక్ ట్రెండ్స్ను విశ్లేషించడానికి ప్రాథమిక ఆధారాలుగా నిలుస్తాయి.
అగ్రశ్రేణి ఐఐటీల కటాఫ్ విశ్లేషణ
సాంకేతిక విద్యా రంగంలో ఒక డిగ్రీ మార్కెట్ విలువను ఆయా సంస్థల క్లోజింగ్ ర్యాంకులు నిష్పాక్షికంగా నిర్ణయిస్తాయి. అడ్మిషన్ల ప్రక్రియలో 'ఓపెనింగ్ ర్యాంక్' అనగా ఒక కోర్సులో ప్రవేశం పొందిన అత్యున్నత మెరిట్ గల అభ్యర్థి ర్యాంకు కాగా, 'క్లోజింగ్ ర్యాంక్' అనేది ఆ విభాగానికి సంబంధించి అడ్మిషన్ లభించిన చివరి ర్యాంకును సూచిస్తుంది. క్లోజింగ్ ర్యాంకు ఎంత తక్కువగా ఉంటే, ఆ సంస్థకు విద్యార్థుల నుంచి అంతటి అధిక డిమాండ్ ఉందని అర్థం.
ప్రస్తుత రౌండ్ 1 గణాంకాల ప్రకారం.. అగ్రశ్రేణి ఐఐటీలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ (సీఎస్ఈ) విభాగానికి ఉన్న డిమాండ్ (క్లోజింగ్ ర్యాంక్) వివరాలు:
- ఐఐటీ బాంబే- కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ (65)
- ఐఐటీ దిల్లీ- కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ (123)
- ఐఐటీ మద్రాస్- కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ (149)
ఈ డేటా విశ్లేషణ ద్వారా ఐఐటీ బాంబే తన ఎదురులేని ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటుకుంది. క్లోజింగ్ ర్యాంక్ 65 వద్ద ముగియడం అనేది అగ్రశ్రేణి విద్యార్థుల ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా ఐఐటీ బాంబే నిలకడగా కొనసాగుతోందని నిరూపిస్తోంది. దిల్లీ, మద్రాస్ క్యాంపస్లలో కూడా సీఎస్ఈ సీట్లు మొదటి 150 ర్యాంకుల లోపే ముగిసిపోవడం ఈ రంగంలో నెలకొన్న అసాధారణ పోటీని సూచిస్తోంది.
సరికొత్త కోర్సుల వైపు విద్యార్థుల చూపు.. మారిన ట్రెండ్స్!
ఇంజనీరింగ్ విద్యా ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఒక నూతన విప్లవం కనిపిస్తోంది. మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులు కంప్యూటర్ సైన్స్తో పాటు కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), డేటా అనలిటిక్స్ వంటి ప్రత్యేక రంగాల వైపు గణనీయంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ మార్పు కారణంగా సాంప్రదాయ కోర్సుల ప్రాధాన్యత కొంత తగ్గుముఖం పడుతోంది.
కీలక కోర్సుల కటాఫ్ విశ్లేషణ:
ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ : ఈ నూతన కోర్సు 226 క్లోజింగ్ ర్యాంకుతో అత్యంత వేగంగా అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.
మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ (ఐఐటీ దిల్లీ): దీని ముగింపు ర్యాంక్ 320గా నమోదైంది, ఇది విద్యార్థుల మారుతున్న అభిరుచులను ప్రతిబింబిస్తోంది.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ (ఐఐటీ బాంబే): ఇది 400 క్లోజింగ్ ర్యాంకు వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
ఇతర విభాగాల పోటీ శ్రేణిని పరిశీలిస్తే.. ఐఐటీ బాంబేలో ఎకనామిక్స్ 2,270 వద్ద, ఏరోస్పేస్ 2,593 వద్ద, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ 2,750 వద్ద అడ్మిషన్లు ముగిశాయి. ఐఐటీ మద్రాస్లో ఏరోస్పేస్ 3,125 వద్ద, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 5,970 వద్ద ముగిశాయి. ఐఐటీ దిల్లీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 4,798 ర్యాంకు వద్ద నిలిచింది.
వ్యూహాత్మక విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఐఐటీ మద్రాస్లో నూతనంగా ప్రారంభమైన ఏఐ విభాగపు ఓపెనింగ్ ర్యాంక్, అదే సంస్థలోని సివిల్ లేదా కెమికల్ వంటి పాత విభాగాల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ కంటే చాలా రెట్లు మెరుగ్గా ఉండటం గమనార్హం. సాంప్రదాయ ఇంజనీరింగ్ విభాగాల విలువ అగ్రశ్రేణి విద్యార్థుల దృష్టిలో తగ్గుతోందని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
జూన్ 26లోగా ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ తప్పనిసరి..
జోసా కౌన్సెలింగ్ 2026 రౌండ్ 1 సీటు కేటాయింపు పొందిన అభ్యర్థులు నిర్దేశిత గడువులోగా చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమైతే, వారి ప్రవేశాన్ని అధికారులు తక్షణమే రద్దు చేస్తారు. అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో ఎటువంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా కింది అంశాలను గమనించాలి:
ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ గడువు: జూన్ 13 నుంచి జూన్ 26, 2026 మధ్య అభ్యర్థులు తమ నిర్ణయాన్ని అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా తెలియజేయాలి.
సీట్ అక్సెప్టెన్స్ ఫీజు: జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ. 30,000, రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ. 15,000 చెల్లించాలి.
సీటు ఎంపిక విధానం-
ఫ్రీజ్: కేటాయించిన సీటుపై పూర్తి సంతృప్తి ఉన్నప్పుడు దీనిని ఎంచుకోవాలి. అభ్యర్థి తదుపరి కౌన్సెలింగ్ రౌండ్ల నుండి వైదొలుగుతారు.
ఫ్లోట్: ప్రస్తుతం లభించిన సీటును రిజర్వ్ చేసుకుంటూనే, ఇతర కాలేజీలలో మెరుగైన కోర్సు కోసం పోటీ పడటం.
స్లైడ్: అదే కాలేజీలో మరింత మెరుగైన కోర్సు కోసం అవకాశం చూసుకోవడం.
పత్రాల ధృవీకరణ, క్వెరీ విండో సమయంలో అధికారుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి జూన్ 29 చివరి తేదీ. జూన్ 26 నాటికి ఫీజు చెల్లించని అభ్యర్థుల సీటు తక్షణమే రద్దవుతుంది, వారు కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ మొత్తానికి అనర్హులుగా మారుతారు. సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఫీజు చెల్లింపులో సమస్యలు ఎదుర్కొన్న విద్యార్థుల కోసం జూన్ 29న ప్రత్యేక ‘పేమెంట్ రిజల్యూషన్ విండో’ అందుబాటులో ఉంచుతారు.
అకడమిక్ కౌన్సెలర్లకు నిపుణుల కీలక సూచనలు
రౌండ్ 1 డేటా ఆధారంగా, అకడమిక్ కౌన్సెలర్లు విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు మార్గనిర్దేశం చేయాల్సిన కీలక అంశాలు:
సీఎస్ఈ అంచనాలను పునఃసమీక్షించండి: అగ్రశ్రేణి ఐఐటీలలో సీఎస్ఈ విభాగంలో పోటీ ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంది. అభ్యర్థులు కేవలం సీఎస్ఈ పైనే కాకుండా, ఏఐ, డేటా అనలిటిక్స్ వంటి సమకాలీన కోర్సులపై దృష్టి సారించేలా కౌన్సెలర్లు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి.
అడ్మిషన్ రూల్స్ పాటించడం: అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో ఫీజు చెల్లింపు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అత్యంత సున్నితమైన అంశాలు. నిర్ణీత గడువు (జూన్ 26) దాటితే ఎటువంటి మినహాయింపులు ఉండవని అభ్యర్థులను హెచ్చరించాలి.
నిరంతర పర్యవేక్షణ: రౌండ్ 2 ఫలితాలు జూన్ 30న వెలువడనున్నాయి. రౌండ్ 1 నుంచి రౌండ్ 2 మధ్య క్లోజింగ్ ర్యాంకులలో వచ్చే మార్పులను నిశితంగా గమనించడం తదుపరి వ్యూహరచనకు అవసరం.
భారతదేశపు సాంకేతిక విద్యా రంగం మారుతున్న మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా అత్యుత్తమ సంస్థల ప్రతిష్ట, విద్యార్థుల ప్రాధాన్యతలు నిరంతరం పరిణామం చెందుతూనే ఉంటాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)-
ప్రశ్న 1: జోసా (JoSAA 2026) మొదటి రౌండ్ సీట్ల కేటాయింపు తర్వాత ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
జవాబు: సీటు కేటాయింపు పొందిన అభ్యర్థులు జూన్ 13 నుంచి జూన్ 26, 2026 లోపు ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ పూర్తి చేసి తమ నిర్ణయాన్ని తెలపాలి.
ప్రశ్న 2: కౌన్సెలింగ్లో 'Freeze', 'Float', 'Slide' ఆప్షన్ల అర్థం ఏమిటి
జవాబు: కేటాయించిన సీటు నచ్చితే 'Freeze' చేసి కౌన్సెలింగ్ ముగించవచ్చు. సీటును రిజర్వ్ చేసుకుని వేరే కాలేజీలో మెరుగైన కోర్సు కోసం ప్రయత్నించడాన్ని 'Float' అంటారు. అదే కాలేజీలో మెరుగైన బ్రాంచ్ కోసం చూసే విధానాన్ని 'Slide' అంటారు.
ప్రశ్న 3: మొదటి రౌండ్లో ఐఐటీ బాంబే కంప్యూటర్ సైన్స్ (CSE) కటాఫ్ ఎంతగా నమోదైంది?
జవాబు: ఓపెన్ కేటగిరీలో ఐఐటీ బాంబే సీఎస్ఈ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ 65 వద్ద ముగిసింది.
ప్రశ్న 4: జూన్ 26 లోగా ఫీజు చెల్లించకపోతే ఏమవుతుంది? ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు వస్తే పరిష్కారం ఉందా?
జవాబు: నిర్ణీత గడువులోగా ఫీజు చెల్లించకపోతే సీటు రద్దవుతుంది. అయితే సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇబ్బందులు పడిన వారి కోసం జూన్ 29న ప్రత్యేక 'పేమెంట్ రిజల్యూషన్ విండో' అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More