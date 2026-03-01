Edit Profile
    T20 World Cup: పాక్‌కు దిమ్మతిరిగే షాక్‌.. శ్రీలంక‌పై గెలిచినా టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ నుంచి ఔట్‌.. ఇక ఫైన‌ల్స్ ఇండియాలోనే

    T20 World Cup: పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్ కు దిమ్మతిరిగే షాక్ తగిలింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఆ టీమ్ సెమీస్ చేరకుండానే నిష్క్రమించింది. సూపర్ 8లో తన చివరి మ్యాచ్ లో శ్రీలంకపై గెలిచినా నెట్ రన్ రేట్ లో వెనుకబడి పాక్ ఇంటి ముఖం పట్టింది. దీంతో టోర్నీ ఫైనల్స్ ఇండియాలో జరగడం ఖాయమైంది. 

    Published on: Mar 01, 2026 6:28 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ కు నిరాశే. టీ20 ప్రపంచకప్ లో మరోసారి చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ తో ఇండియా ఆడాలని, ఆ జట్టును మళ్లీ చిత్తు చేయాలని భారత అభిమానులు ఆశించారు. కానీ పాకిస్థాన్ సెమీస్ చేరకుండానే టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి నిష్క్రమించింది. సూపర్ 8లోనే ఇంటి ముఖం పట్టింది.

    పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్
    పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీమ్

    పాకిస్థాన్ ఔట్

    టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్ ప్రయాణం ముగిసింది. ఆ టీమ్ సూపర్ 8లోనే నిష్క్రమించింది. శనివారం (ఫిబ్రవరి 28) రాత్రి జరిగిన సూపర్ 8 మ్యాచ్ లో శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ 5 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. కానీ నెట్ రన్ రేట్ లో వెనుకబడి సెమీస్ చేరే అవకాశాన్ని పాకిస్థాన్ దూరం చేసుకుంది. గ్రూప్ 2 నుంచి ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ సెమీస్ కు క్వాలిఫై అయ్యాయి.

    గ్రూప్-2 ఇలా

    టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్ 8 గ్రూప్-2లో ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక ఉన్నాయి. ఆడిన మూడు మ్యాచ్ ల్లోనూ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ ఆరు పాయింట్లతో సెమీస్ చేరింది. ఇక న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్ మూడు మ్యాచ్ ల్లో ఒక విజయం, ఒక ఓటమి, ఒక రద్దు (వర్షం కారణంగా)తో నిలిచాయి. చెరో మూడు పాయింట్లు సాధించాయి. కానీ పాకిస్థాన్ నెట్ రన్ రేట్ (-0.123) కంటే బెటర్ రన్ రేట్ (1.390)తో న్యూజిలాండ్ సెమీస్ కు అర్హత సాధించింది.

    147 రన్స్ లోపే

    శ్రీలంకతో మ్యాచ్ లో పాకిస్థాన్ ఫస్ట్ భారీ స్కోరు చేసింది. ఫర్హాన్ (100), ఫకర్ జమాన్ (84) చెలరేగడంతో పాక్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 212 పరుగులు చేసింది. అయితే ఛేజింగ్ లో శ్రీలంకను 147 రన్స్ లోపే కట్టడి చేసి ఉంటే పాక్ సెమీస్ కు క్వాలిఫై అయ్యేది. కానీ శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 207 రన్స్ చేసింది. లంక కెప్టెన్ దాసున్ షనక (76 నాటౌట్), పవన్ రత్నాయకె (58) పాక్ ను ముంచేశారు.

    ఫైనల్స్ ఇండియాలోనే

    టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి పాక్ నిష్క్రమించడంతో ఇక ఫైనల్స్ కు ఇండియా ఆతిథ్యమివ్వడం ఖాయమైంది. ఒకవేళ పాక్ ఫైనల్ చేరితే ఆ టైటిల్ పోరు శ్రీలంకలో జరిగేది. ఈ పొట్టి కప్ టోర్నీకి ఇండియా, శ్రీలంక ఉమ్మడిగా ఆతిథ్యమిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇండియాలో మ్యాచ్ లు ఆడేందుకు నిరాకరించిన పాక్ తన మ్యాచ్ లను శ్రీలంకలోనే ఆడింది. ఇప్పుడు పాక్ లేదు కాబట్టి ఇక ఫైనల్ ఇండియాలోని అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది.

