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    విపక్షాల నిరసనల నడుమ పార్లమెంట్‌లో 4 కీలక బిల్లులు: నేడు ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం

    అయోధ్య రామాలయం విరాళాల వివాదం, ఢిల్లీ విద్యార్థులపై దాడుల అంశాలపై విపక్షాలు పార్లమెంట్‌ను స్తంభింపజేస్తున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెంపు సహా నాలుగు కీలక బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది.

    Published on: Aug 3, 2026, 08:51:14 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    విపక్షాల వరుస నిరసనలతో హోరెత్తుతున్న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన శాసనసభ కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేసింది. అయోధ్య రామాలయం విరాళాల చోరీ వివాదం, ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన దాడి ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటన చేయాలన్న డిమాండ్లతో కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో ప్రతిపక్షాలు నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ గందరగోళం నడుమే సోమవారం నాలుగు కీలక బిల్లులను పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రభుత్వం సమాయత్తమైంది. ఆగస్టు 13తో వర్షాకాల సమావేశాలు ముగియనున్న నేపథ్యంలో, మిగిలి ఉన్న 9 పనిదినాల్లోనే ప్రధాన బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకోవాలని కేంద్రం పట్టుదలతో ఉంది.

    భారత పార్లమెంటు భవనం
    భారత పార్లమెంటు భవనం

    సభ ముందుకు రానున్న కీలక బిల్లులు ఇవే..

    సభ నేటి అజెండాలో ప్రభుత్వం నాలుగు ముఖ్యమైన అంశాలను చేర్చింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల అనుమతించబడిన సంఖ్యను (Sanctioned strength) 37కు పెంచే బిల్లుతో పాటు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల (MSME) రంగానికి సంబంధించిన చట్ట సవరణలను ప్రభుత్వం తీసుకువస్తోంది.

    వీటితో పాటు ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (ISI) కోసం సమగ్రమైన చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను రూపొందించే బిల్లును, ప్రస్తుత డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ విధానాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకర్ల పుస్తకాల ఆధారాల చట్టాన్ని (Bankers' Books Evidence Act) ఆధునీకరించే మరో బిల్లును కూడా సభ ముందుకు తెస్తున్నారు.

    గత వారంలో క్షణాల్లో ఆమోదం పొందిన బిల్లులు

    గత వారంలో కూడా విపక్షాల నిరసనల మధ్యే ప్రభుత్వం రెండు ముఖ్యమైన బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకుంది. జాతీయ గీతంతో సమానంగా 'వందేమాతరం'కు న్యాయపరమైన రక్షణ కల్పించే బిల్లును కేవలం 15 నిమిషాల వ్యవధిలోనే పార్లమెంట్ ఆమోదించింది. శుక్రవారం నాడు జనన, మరణాల నమోదు సవరణ బిల్లును కేవలం 5 నిమిషాల్లోనే ఆమోదించారు. చట్టాలను ప్రభుత్వం బలవంతంగా ఆమోదింపజేసుకుంటోందన్న విపక్షాల ఆరోపణలను పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఖండించారు.

    "ప్రభుత్వం బిల్లులను బలవంతంగా ఆమోదింపజేస్తోందని ఆరోపించడం సరికాదు. సభలో చర్చల్లో పాల్గొనే అవకాశాన్ని విపక్షాలే స్వయంగా చేజార్చుకున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో తెచ్చే బిల్లులపై కూడా ఇలాగే రచ్చ చేస్తే మంచిది కాదు. దయచేసి సహకరించి సభను సాగనివ్వండి" అని కిరణ్ రిజిజు విజ్ఞప్తి చేశారు.

    ఎఫ్‌సిఆర్‌ఏ చట్టంలో సవరణలపై విపక్షాల అభ్యంతరం

    ఈ సమావేశాల్లోనే విదేశీ విరాళాల క్రమబద్ధీకరణ సవరణ (FCRA) బిల్లును కూడా ఆమోదింపజేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఎఫ్‌సిఆర్‌ఏ రిజిస్ట్రేషన్‌ను సకాలంలో నవీకరించడంలో విఫలమైన సంస్థలకు చెందిన ఆస్తులను ప్రభుత్వ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఈ సవరణ చట్టం వీలు కల్పిస్తుంది. అయితే దీనిపై విస్తృత చర్చ జరగాలని, సమగ్ర పరిశీలన కోసం ఈ బిల్లును పార్లమెంటరీ కమిటీకి పంపాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు డెరెక్ ఓబ్రియన్ డిమాండ్ చేశారు.

    సెగరేపుతున్న రామాలయం విరాళాల చోరీ వివాదం

    అయోధ్య రామాలయం విరాళాల నిధుల మళ్లింపు అంశంపై కాంగ్రెస్ తన దాడిని మరింత ఉధృతం చేసింది. బిజెపి కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే రాముడి పేరును వాడుకుంటోందని, ఆలయ నిర్మాణం కంటే వివాదాన్ని సజీవంగా ఉంచడమే వారికి కావాలని లోక్‌సభలో విపక్ష ఉపనేత ప్రమాద్ తివారీ ఆరోపించారు. ఎన్నికల లబ్ధి కోసమే సగం పూర్తయిన ఆలయాన్ని ప్రారంభించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    గత జూన్ నెలలో లెక్కల లెక్కింపు సమయంలో విరాళాల మళ్లింపు జరిగినట్లు బయటపడటంతో, శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ అభ్యర్థన మేరకు ఎస్‌ఐటీ (SIT) విచారణ ప్రారంభించింది. అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు లక్నో రేంజ్ ఐజీ కిరణ్ ఎస్ నాయకత్వంలో కొత్త ఎస్‌ఐటీని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పునర్వ్యవస్థీకరించి దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది.

    ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం విపక్ష నేతలు సమావేశమై తమ వ్యూహాన్ని ఖరారు చేయనున్నారు. ఢిల్లీ విద్యార్థులపై దాడిపై అమిత్ షా ప్రకటనతో పాటు రామాలయం నిధుల అంశాన్ని పార్లమెంట్‌లో గట్టిగా నిలదీసేందుకు విపక్షాలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/విపక్షాల నిరసనల నడుమ పార్లమెంట్‌లో 4 కీలక బిల్లులు: నేడు ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం
    Home/News/విపక్షాల నిరసనల నడుమ పార్లమెంట్‌లో 4 కీలక బిల్లులు: నేడు ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం
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