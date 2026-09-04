Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

ఫిజిక్స్ వాలా స్టాక్‌లో 58% లాభాల అంచనా: ‘బై’ రేటింగ్ ఇచ్చిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్

ఎడ్యూటెక్ రంగంలో దూసుకెళ్తున్న ఫిజిక్స్ వాలా (పీడబ్ల్యూ) షేర్లపై ప్రముఖ దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సానుకూల వైఖరి వ్యక్తం చేసింది. ఈ షేరు ధర సమీప భవిష్యత్తులో 200 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ ‘బై’ రేటింగ్ కేటాయించింది. సమర్థవంతమైన వ్యాపార నమూనా ఇందుకు ప్రధాన కారణమని పేర్కొంది.

Published on: Sep 4, 2026, 18:18:22 IST
By Praveen Kumar Lenkala
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

గతేడాది దలాల్ స్ట్రీట్‌లోకి అడుగుపెట్టిన సరికొత్త న్యూ-ఏజ్ టెక్ కంపెనీల్లో ఒకటైన ‘ఫిజిక్స్ వాలా’ పట్ల ప్రముఖ దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ బుల్లిష్‌గా ఉంది. ఈ ఎడ్‌టెక్ దిగ్గజ షేర్లపై కొత్తగా కవరేజ్ ప్రారంభించిన బ్రోకరేజ్, ఈ స్టాక్ భవిష్యత్తులో గణనీయమైన ర్యాలీ సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది.

ఫిజిక్స్ వాలా స్టాక్‌లో 58% లాభాల అంచనా: ‘బై’ రేటింగ్ ఇచ్చిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్
ఫిజిక్స్ వాలా స్టాక్‌లో 58% లాభాల అంచనా: ‘బై’ రేటింగ్ ఇచ్చిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్

ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర నుంచి ఈ షేరు దాదాపు 58 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందంటూ, ఒక్కో షేరుకు 200 లక్ష్యిత ధరను (టార్గెట్ ప్రైస్) నిర్ణయించింది. గత శుక్రవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి ఫిజిక్స్ వాలా షేరు ధర 126.42 వద్ద నిలిచింది. సంస్థ అనుసరిస్తున్న తక్కువ మూలధన వ్యయ వ్యాపార నమూనా, ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ విభాగాల్లో ఉన్న వృద్ధి అవకాశాలు కంపెనీ భవిష్యత్తుకు గట్టి పునాది వేస్తున్నాయని బ్రోకరేజ్ విశ్లేషించింది.

మూలధన సామర్థ్యమే అతిపెద్ద బలం

భారత ఎడ్‌టెక్ రంగంలో అత్యంత తక్కువ మూలధన వ్యయంతో నడిచే వ్యాపార నమూనా ఫిజిక్స్ వాలా సొంతమని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఈ వ్యూహం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతోనే కొత్త విద్యార్థులను ఆకర్షించడం కంపెనీకి సులువవుతోంది. ఆపై ఆన్‌లైన్, హైబ్రిడ్, ఆఫ్‌లైన్ కోర్సుల ద్వారా వారి నుంచి ఆదాయాన్ని పొందే మార్గాలను సుగమం చేసుకుంది.

యూట్యూబ్‌లో ఏకంగా 10 కోట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రైబర్లతో ఒక బలమైన సమాజాన్ని నిర్మించుకున్న ఈ సంస్థ, 2023-26 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య వార్షిక సంయుక్త వృద్ధి రేటును (CAGR) ఏకంగా 74 శాతంగా నమోదు చేసింది. "దేశంలో విద్యారంగంలోని పలు విభాగాల్లో డిజిటల్ చొచ్చుకుపోక ఇంకా ప్రాథమిక స్థాయిలోనే ఉంది" అని పేర్కొన్న బ్రోకరేజ్, రాబోయే రోజుల్లో ఫిజిక్స్ వాలా వ్యాపార విస్తరణకు అపరిమిత అవకాశాలు ఉన్నాయని అభిప్రాయపడింది. ఫ్లాగ్‌షిప్ కోర్సులైన జేఈఈ (JEE), నీట్ (NEET) విభాగాల్లో ఆన్‌లైన్ వ్యాపారం 20 శాతం మేరకే ఉండగా.. ఫౌండేషన్, స్టేట్ బోర్డులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పోటీ పరీక్షల్లో డిజిటల్ విస్తరణ 1 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉందని, ఇది డిజిటల్ బోధనకు భారీ అవకాశాలను కల్పిస్తోందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

ఆఫ్‌లైన్ బిజినెస్‌తో లాభాల మెరుగుదల

కంపెనీ నడుపుతున్న ఆఫ్‌లైన్ కోచింగ్ సెంటర్లు ఒక్కో విద్యార్థి నుంచి ఎక్కువ ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే విభాగాలుగా పనిచేస్తున్నాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ విశ్లేషించింది. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన సెంటర్లు స్థిరపడే కొద్దీ, విద్యార్థుల చేరికలు పెరిగి లాభదాయకత పెరుగుతుందని భావిస్తోంది. 2026-30 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఆఫ్‌లైన్ ఆదాయం దాదాపు 20 శాతం CAGR వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని లెక్కగట్టింది.

రంగంలో అమలు తీరును నిశితంగా పరిశీలించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికే 353 సెంటర్లతో దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా విస్తరించిన ఆఫ్‌లైన్ కోచింగ్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకటిగా ఫిజిక్స్ వాలా నిలిచిందని బ్రోకరేజ్ వెల్లడించింది.

ఆన్‌లైన్ రంగమే ప్రధాన వృద్ధి చోదకం

ఆఫ్‌లైన్ విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, కంపెనీ విలువను పెంచే ప్రధాన ఇంజన్‌గా ఆన్‌లైన్ బిజినెస్సే కొనసాగుతుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ స్పష్టం చేసింది. చెల్లింపులు చేసే వినియోగదారుల సంఖ్య పెరగడం, కొత్త కోర్సులను ప్రారంభించడం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకోవడం వల్ల 2026-30 మధ్య ఆన్‌లైన్ ఆదాయం 28 శాతం CAGR చొప్పున పెరుగుతుందని అంచనా వేసింది.

కస్టమర్ల సేకరణ వ్యయం తగ్గడం, నిర్వహణ సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల కంపెనీ ప్రి-ఇండ్ ఏఎస్ ఈబీఐటీడీఏ (Pre-Ind AS EBITDA) మార్జిన్లు 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉన్న 26 శాతం నుంచి 2028 నాటికి 30 శాతానికి పెరుగుతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ఏ విభాగానికి ఎంత విలువ కట్టారంటే...

కంపెనీ సమగ్ర విలువను లెక్కించేందుకు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ‘సమ్-ఆఫ్-ది-పార్ట్స్’ (SoTP) పద్ధతిని ఉపయోగించింది. ఆన్‌లైన్ వ్యాపారంలో మార్కెట్ ఆధిక్యత, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, తక్కువ నిర్వహణ వ్యయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, 2028 ఆర్థిక సంవత్సర ఈబీఐటీడీఏ అంచనాకు 50 రెట్ల మల్టిపుల్ (50x EV/EBITDA) కేటాయించింది. దీనివల్ల ఒక్కో షేరు విలువ 172గా లెక్క తేలింది.

తీవ్ర పోటీ, మూలధన అవసరాలు, మార్జిన్ల పరిమితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆఫ్‌లైన్ వ్యాపారానికి 15 రెట్ల మల్టిపుల్ (15x EV/EBITDA) ఇచ్చి, షేరుకు 4 విలువ కట్టింది. ఇతర చిన్న వ్యాపారాలకు 1 రెట్టు సేల్స్ మల్టిపుల్ (1x EV/Sales) ఇచ్చి షేరుకు 1 విలువ కేటాయించింది. ఈ లెక్కన మొత్తం కలిపి కంపెనీ షేరు లక్ష్యిత ధరను 200గా నిర్ణయించింది.

ఇవీ గమనించాల్సిన ముప్పులు

కంపెనీపై సానుకూల అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు కొన్ని కీలకమైన నష్టభయాలను కూడా గమనించాలని బ్రోకరేజ్ హెచ్చరించింది. ఎడ్‌టెక్ రంగంలో పెరుగుతున్న పోటీ, ఆఫ్‌లైన్ సెంటర్ల నిర్వహణలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, నాణ్యమైన అధ్యాపకులు సంస్థను వీడిపోవడం వల్ల బ్రాండ్ ప్రతిష్ట దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. కోచింగ్ సెంటర్లు, ప్రకటనలు లేదా డాటా గోప్యత విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చే ప్రతికూల నిబంధనలు కంపెనీ వృద్ధిపై ప్రభావం చూపవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

(గమనిక: పై నివేదికలోని వివరాలు, విశ్లేషణలు బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ స్వయంకృతం. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు జోక్యంతో కూడుకున్నవి. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/ఫిజిక్స్ వాలా స్టాక్‌లో 58% లాభాల అంచనా: ‘బై’ రేటింగ్ ఇచ్చిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్
Home/News/ఫిజిక్స్ వాలా స్టాక్‌లో 58% లాభాల అంచనా: ‘బై’ రేటింగ్ ఇచ్చిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes