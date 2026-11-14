Denza D9 : హైదరాబాద్లో లగ్జరీ ఈవీ బ్రాండ్ షోరూమ్- 730 కి.మీ రేంజ్తో డెంజా డీ9.. టాప్ 5 హైలైట్స్
చైనా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం బీవైడీ తన లగ్జరీ కార్ల బ్రాండ్ 'డెంజా'ను భారత మార్కెట్లో తాజాగా ఆవిష్కరించింది. రూ. 90 లక్షల ధరతో 'డెంజా డీ9' ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని లాంచ్ చేసింది. హైదరాబాద్ సహా ఆరు నగరాల్లో అందుబాటులోకి రానున్న ఈ డెంజా డీ9 టాప్ 5 విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద కార్ల మార్కెట్ అయిన భారత్లో విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. చైనా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం బీవైడీ తన అత్యంత ఖరీదైన లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా'ను భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఈ విభాగంలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న మెర్సిడెస్-బెంజ్, టయోటా వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీనిస్తూ సంపన్న వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు బీవైడీ సిద్ధమైంది.
డెంజా బ్రాండ్ కింద ఏడు సీట్ల విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ ‘డెంజా డీ9’, నాలుగు డోర్ల పర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘డెంజా జెడ్9 జీటీ’ మోడళ్లను భారత్లో విడుదల చేసింది. ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రకారం డెంజా డీ9 ధర రూ. 90 లక్షలుగా, జెడ్9 జీటీ ధర రూ. 1.56 కోట్లుగా కంపెనీ నిర్ణయించింది.
ఇప్పటివరకు టయోటా వెల్ఫైర్, మెర్సిడెస్-బెంజ్ వీ-క్లాస్ కార్లు లగ్జరీ వినియోగదారుల వర్గానికి మొదటి ఎంపికగా నిలుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వాటికి దీటుగా, పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ సాంకేతికతతో డెంజా డీ9 రంగప్రవేశం చేయడం విశేషం. దేశవ్యాప్తంగా డెంజా షోరూమ్లు ప్రారంభమవుతున్న ఆరు ప్రధాన నగరాల్లో హైదరాబాద్ కూడా ఉండటం తెలుగు రాష్ట్రాల కార్ల ప్రియులకు కలిసొచ్చే అంశం.
మీరు కూడా డెంజా డీ9 ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తుంటే, ఈ కారుకు సంబంధించిన ఐదు కీలక విశేషాలను వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. ధర, బుకింగ్ వివరాలు.. హైదరాబాద్ సహా 6 నగరాల్లో సేల్స్
డెంజా డీ9 ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 90 లక్షలతో ప్రీమియం విభాగంలో ప్రవేశపెట్టారు. విదేశాల్లో పూర్తిగా తయారైన కారును నేరుగా దిగుమతి చేసుకునే 'కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్' (సీబీయూ) విధానంలో దీనిని భారత్కు తీసుకొస్తున్నారు. వినియోగదారులకు ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా అన్ని హంగులు ఉన్న ఒకే ఒక ఫుల్లీ-లోడెడ్ వేరియంట్లో ఈ కారు లభిస్తుంది. ఆసక్తి గల కొనుగోలుదారులు రూ. 10 లక్షలు చెల్లించి ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు. వేల్ సీ బ్లూ, కాస్మోస్ బ్లాక్, స్టారీ నైట్ గ్రే, ఆర్కిటిక్ వైట్ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.
దేశవ్యాప్తంగా హైదరాబాద్తో పాటు గురుగ్రామ్, ముంబై, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల్లోని అధికారిక డీలర్షిప్ల ద్వారా డెంజా డీ9 విక్రయాలు సాగనున్నాయి.
2. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్తో 730 కిలోమీటర్ల రేంజ్
పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే లగ్జరీ కార్లలో రేంజ్ ఆందోళన లేకుండా ఉండేందుకు బీవైడీ తన అత్యంత సురక్షితమైన 115.07 kWh బ్లేడ్ ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీ ప్యాక్ను డెంజా డీ9లో అమర్చింది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఎన్ఈడీసీ ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్ఠంగా 730 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే వాహనాన్ని పరీక్షించే విధానాలు, రోడ్డు పరిస్థితులను బట్టి వాస్తవ రేంజ్ 600 నుంచి 730 కిలోమీటర్ల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ లేదా తిరుపతి వంటి సుదూర ప్రయాణాలను సైతం ఛార్జింగ్ ఆందోళన లేకుండా సౌకర్యవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు.
3. అదిరిపోయే ఇంజిన్ సామర్థ్యం.. వేగంలోనూ తగ్గేదేలే
డెంజా డీ9 బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఫ్రంట్-వీల్-డ్రైవ్ సెటప్తో జతచేశారు. ముందు యాక్సిల్పై అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గరిష్ఠంగా 456 బీహెచ్పీ పవర్ని, 365 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంత భారీ వాహనం అయినప్పటికీ కేవలం 8.5 సెకన్లలోనే సున్నా నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుందని డెంజా పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లభించే గ్లోబల్ ఎఫ్డబ్ల్యూడీ మోడల్ 6.9 సెకన్లలో, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ 9.5 సెకన్లలో ఈ వేగాన్ని అందుకుంటాయి. భారతీయ రహదారులకు అనుగుణంగా దీని పనితీరును తీర్చిదిద్దారు.
4. భారీ కొలతలు.. విశాలమైన క్యాబిన్ అనుభూతి
కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి అత్యంత విలాసవంతంగా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా డెంజా డీ9 క్యాబిన్ను రూపొందించారు. రోడ్డుపై వెళుతుంటే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా దీనికి భారీ ఆకృతి ఉంది. కొలతల విషయానికి వస్తే, ఈ కారు పొడవు 5,250 మిల్లీమీటర్లు, వెడల్పు 1,960 మిల్లీమీటర్లు, ఎత్తు 1,920 మిల్లీమీటర్లుగా ఉంది. 3,110 మిల్లీమీటర్ల సుదీర్ఘ వీల్బేస్ ఉండటం వల్ల లోపల కాళ్లు చాపుకుని కూర్చోవడానికి పుష్కలమైన స్థలం లభిస్తుంది.
5. విమానంలోని ఫస్ట్ క్లాస్ను తలపించే అధునాతన ఫీచర్లు..
ఫీచర్ల పరంగా బీవైడీ నుంచి వచ్చిన లగ్జరీ డెంజా డీ9 ఒక నడిచే విలాసవంతమైన ప్యాలెస్ను తలపిస్తుంది. రెండో వరుసలో ప్రయాణించే వీఐపీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆర్మ్రెస్ట్ స్క్రీన్లు ఇచ్చారు. 10-పాయింట్ మసాజ్, 10 రకాలుగా సర్దుబాటు చేసుకునే పవర్ అడ్జస్ట్మెంట్, హీటింగ్, వెంటిలేషన్, మెమరీ ఫంక్షన్లతో కూడిన కెప్టెన్ సీట్లు ప్రయాణాన్ని ఎంతో హాయిగా మారుస్తాయి. పానీయాలు, ఆహార పదార్థాలను చల్లగా లేదా వేడిగా ఉంచేందుకు కూలింగ్, హీటింగ్ కంపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి.
క్యాబిన్ లోపల పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 15.6 అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ యూనిట్, 10.25 అంగుళాల 3డీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ట్విన్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, యాంబియంట్ లైటింగ్, 16 స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్ ఆకట్టుకుంటాయి. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం అడాస్ సూట్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, తొమ్మిది ఎయిర్బ్యాగ్లను అందించారు.
మొత్తం మీద విలాసం, పర్యావరణ హితమైన ఎలక్ట్రిక్ సాంకేతికత కలగలిసిన డెంజా డీ9 రాకతో భారత లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More