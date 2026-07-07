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    Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్​ కొనొచ్చా? ఫీచర్లు, రేంజ్, ధర..

    Tata Sierra EV base variant : భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాటా సియెర్రా ఈవీ'ని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. రూ. 18.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ బేస్ వేరియంట్ 'ప్యూర్' లో ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయో చూద్దాము..

    Published on: Jul 7, 2026, 17:22:09 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ వాహన (ఈవీ) మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేచింది. ఒకప్పుడు భారతీయుల మనసు దోచుకున్న ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'సియెర్రా'ను సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో టాటా మోటార్స్ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. గతేడాది ఆటో ఎక్స్‌పోలో కాన్సెప్ట్ రూపంలో ఆకట్టుకున్న ఈ కారును, ఇప్పుడు వినియోగదారుల ముందుకు తెచ్చారు. ప్రారంభ ఆఫర్ కింద టాటా సియెర్రా ఈవీ ప్రారంభ ధరను రూ. 18.79 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్ హైలైట్స్..
    టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్ హైలైట్స్..

    ఈ ఎస్‌యూవీ మొత్తం ఆరు విభిన్న వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అందులో ప్యూర్, ప్యూర్ ఎస్, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్, ఎంపవర్డ్ ఏ, ఎంపవర్డ్ ఏ క్యూడబ్ల్యూడీ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్యూడబ్ల్యూడీ అంటే 'క్వాడ్ వీల్ డ్రైవ్' అని అర్థం. సాధారణంగా ఆటోమొబైల్ పరిభాషలో వాడే ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సాంకేతికతకు టాటా మోటార్స్ ఈ సరికొత్త పేరు పెట్టింది. అయితే, తక్కువ బడ్జెట్‌లో సియెర్రా ఈవీని సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు ఎక్కువగా దీని బేస్ వేరియంట్ అయిన ‘ప్యూర్’ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ బేస్ వేరియంట్‌లో టాటా ఎలాంటి ఫీచర్లు అందిస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాము.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్- రంగులు..

    టాటా సియెర్రా ఈవీ మొత్తం ఏడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుండగా, బేస్ వేరియంట్ అయిన ప్యూర్ కొనుగోలుదారుల కోసం కంపెనీ మూడు ప్రత్యేక రంగులను కేటాయించింది. కస్టమర్లు ఈ వేరియంట్‌ను కూర్గ్ క్లౌడ్స్, ప్యూర్ గ్రే, ప్రిస్టైన్ వైట్ రంగులలో ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

    బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ ప్రీమియం ఫీచర్లు..

    ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ (బేస్) వేరియంట్ అయినప్పటికీ, టాటా మోటార్స్ ఫీచర్ల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. సాధారణంగా టాప్ ఎండ్ మోడల్స్​లో కనిపించే ఎన్నో ఆధునిక హంగులను ఈ ప్యూర్ వేరియంట్‌లోనే అమర్చారు.

    బయటి డిజైన్ పరంగా చూస్తే, దీనికి బై-ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, ఆకర్షణీయమైన ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్స్ అందించారు. కారుకు మరింత స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చేలా 18-ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు, ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్‌లైట్స్ ఉన్నాయి. కారు దగ్గరికి వెళ్లగానే వెల్కమ్ లైట్స్‌తో మెరిసిపోయేలా డోర్ హ్యాండిల్స్ డిజైన్ చేయడం విశేషం. వెనుక వైపు వైపర్, వాషర్ కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీలో లభిస్తాయి.

    Tata Sierra EV Pure: Key features
    CategoryFeatures
    Exterior
    • Bi-LED projector headlamps
    • Light Saber LED DRLs & tail lamp
    • 18-inch alloy wheels
    • Follow-me-home headlamps
    • Electric adjustable ORVMs with turn indicators
    • LED turn indicators
    • Air purifier with PM 2.5 filter
    • Shark fin antenna with GPS
    • Valet mode
    • Flush door handles with welcome lights
    • Illuminated ring on charging bowl
    • High-mounted LED stop lamp
    Interior
    • 12.3-inch touchscreen infotainment
    • 10.25-inch digital driver display
    • iRA.ev connected car suite with advance 5G
    • Rear AC vents
    • Cooled glovebox
    • Monostable gear shifter
    • Paddle shifters for multi-mode regen
    • Wireless Android Auto & Apple CarPlay
    • Steering-mounted controls
    • Tilt & telescopic steering with illuminiated logo
    • Rear window sunshade
    • Over-the-air (OTA) updates
    • All door power windows
    • EV route planner for Android Auto
    • One shot up/down driver window
    • Vanity mirror on driver & co-driver side
    • Front armrest with storage
    • 12V power outlet in boot
    • Adjustable headrest in front & rear row
    • Auxiliary lamp in tailgate
    • 250+ native voice assist commands in 6 languages
    • Amazon Alexa voice assistant
    • 8 speakers (4 speakers + 4 tweeters)
    • 6-way manually adjustable driver seat
    • 4-way manually adjustable co-driver seat
    • Prismatic IRVM
    • Drive modes (Economy, City & Sport)
    • Fully Automatic Temperature Control (FATC)
    • 2 front Type-C USB (15W multimedia + 65W charging)
    • 2 rear 65W Type-C USB
    • Electric tailgate release
    Safety
    • 6 airbags (Driver, co-driver, curtain & side airbags)
    • Auto headlamps
    • Rain-sensing wipers
    • Central locking with PEPS key fob and push-button start
    • Electronic Stability Program (ESP) with 19 features
    • Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
    • Perimetric Alarm System
    • All-wheel disc brakes
    • ISOFIX
    • Cruise control
    • Tyre repair kit
    • Front-row height-adjustable seat belts
    • Rear wiper with washer system
    • Rear camera with Park Assist Guides
    • Electronic parking brake with auto hold
    Others
    • Ultra glide suspension

    టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్- విలాసవంతమైన క్యాబిన్..

    టాటా సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్ కారు లోపల అడుగుపెడితే ఒక లగ్జరీ కారులో కూర్చున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై ప్రధాన ఆకర్షణగా 12.3-ఇంచుల భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు. ఇది వైర్‌లెస్ ఫోన్ మిర్రరింగ్ (ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే) సపోర్ట్ చేస్తుంది. డ్రైవర్ సమాచారం కోసం 10.25-ఇంచుల డిజిటల్ డిస్‌ప్లే ఉంది.

    ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెనుక సీట్లలో ఏసీ వెంట్స్, ఎండ దెబ్బ తగలకుండా వెనుక కిటికీలకు సన్‌షేడ్స్ ఇచ్చారు. మొబైల్స్ ఛార్జింగ్ కోసం మూడు 65W టైప్-సి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పోర్టులు ఉన్నాయి. వస్తువులు చల్లగా ఉంచుకోవడానికి కూల్డ్ గ్లోవ్ బాక్స్, ముందు భాగంలో ఆర్మ్‌రెస్ట్ స్టోరేజ్, క్యాబిన్ లోపల గాలిని శుభ్రంగా ఉంచే ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. లగేజీ పెట్టుకోవడానికి ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్‌గేట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.

    భద్రతకు పెద్దపీట..

    టాటా కార్లకు సేఫ్టీలో ఉన్న రేటింగే వేరు. సియెర్రా ఈవీ ప్యూర్ వేరియంట్‌లో ప్రయాణికుల భద్రత కోసం భారీగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు జోడించారు.

    • మొత్తం 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు
    • టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్
    • పార్కింగ్ అసిస్ట్‌తో కూడిన రియర్ కెమెరా
    • ఆటో హోల్డ్ ఫీచర్‌తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్
    • రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్
    • నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్‌లు

    టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్- బ్యాటరీ సామర్థ్యం, పవర్, రేంజ్..

    ఈ బేస్ వేరియంట్ ప్రదర్శన విషయానికి వస్తే, ఇందులో శక్తివంతమైన 63 kWh సామర్థ్యం ఉన్న బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను వాడారు. ఈ ప్యూర్ వేరియంట్‌లో సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంటుంది, ఇది కారు వెనుక చక్రాలకు పవర్‌ను చేరవేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గరిష్టంగా 235 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను, 315 ఎన్​ఎం టాప్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్‌లోనైనా, హైవేలపైనైనా ఈ పవర్ ప్రయాణాన్ని ఎంతో సాఫీగా మారుస్తుంది. ఇక రేంజ్ విషయానికి వస్తే, ఈ కారును ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 566 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ ధృవీకరించింది. పొడవైన ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ రేంజ్ ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్​ కొనొచ్చా? ఫీచర్లు, రేంజ్, ధర..
    Home/News/Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ బేస్​ వేరియంట్​ కొనొచ్చా? ఫీచర్లు, రేంజ్, ధర..
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