Study In US : అమెరికాలో చదువుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ స్కాలర్షిప్తో ఆర్థిక భారం దూరం..
అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం యూసీఎస్సీ సిలికాన్ వ్యాలీ కీలక ప్రకటన చేసింది. సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో చేరే మెరిట్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక స్కాలర్షిప్లను ప్రకటించింది. అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, గడువు తేదీల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
అమెరికాలో నాణ్యమైన విద్య, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఉన్న డిగ్రీ, లక్షల్లో జీతం వచ్చే ఉద్యోగం.. ఇవీ సగటు భారతీయ విద్యార్థి కలలు. ఈ కలలను నిజం చేసుకునే క్రమంలో ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు ‘యూసీఎస్సీ సిలికాన్ వ్యాలీ’ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ముందుకు తెచ్చింది. తమ సిలికాన్ వ్యాలీ క్యాంపస్లో సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో చేరే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం ‘ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్’ను ప్రవేశపెట్టింది.
అమెరికాలో చదువు- స్కాలర్షిప్ ప్రయోజనాలు..
ఈ స్కాలర్షిప్ కింద ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఒకేసారి 1,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 90,500) ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. విద్యార్థి మొదటి క్వార్టర్ ఎన్రోల్మెంట్ సమయంలో చెల్లించాల్సిన ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఫీజులో ఈ మొత్తాన్ని తగ్గిస్తారు. కేవలం కొత్తగా చేరే పూర్తిస్థాయి ఎఫ్-1 వీసా కలిగిన అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుంది.
అమెరికాలో చదువు- కోర్సుల ప్రత్యేకత ఏంటి?
ప్రపంచ ఐటీ హబ్ అయిన సిలికాన్ వ్యాలీలోని పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కోర్సులను రూపొందించారు. కేవలం థియరీ మాత్రమే కాకుండా, ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ వర్క్ ద్వారా టెక్నాలజీ, బిజినెస్, ఇన్నోవేషన్ రంగాల్లో నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తారు.
"భారతీయ విద్యార్థుల్లో స్వల్పకాలిక, వృత్తి విద్యా కోర్సుల పట్ల ఆసక్తి గణనీయంగా పెరుగుతోంది. సిలికాన్ వ్యాలీలో చదవడం వల్ల టెక్నాలజీ పరిశ్రమలు వాస్తవంగా ఎలా పనిచేస్తాయో అర్థం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు తమ విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ తోడ్పడుతుంది," అని యూసీఎస్సీ సిలికాన్ వ్యాలీ డీన్ పీకే అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
అక్కడి విద్యా విధానం గురించి ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చేసిన పూర్వ విద్యార్థిని సౌమ్య డీ మాట్లాడుతూ.. "క్లాస్రూమ్ చదువుకు, ఆఫీసులో చేసే పనికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ కోర్సు తొలగించింది. ఇన్స్ట్రక్టర్లు రియల్ టైమ్ ఉదాహరణలతో బోధించడం వల్ల నేర్చుకున్న అంశాలను నేరుగా పనిలో అప్లై చేయడం సులభమైంది," అని వివరించారు.
అమెరికాలో చదువు- స్కాలర్షిప్కి అర్హతలు ఇవే..
కొత్తగా ఎఫ్-1 వీసాపై వచ్చే అంతర్జాతీయ విద్యార్థి అయి ఉండాలి.
ఎంచుకున్న సర్టిఫికేట్ కోర్సు అడ్మిషన్ నిబంధనలన్నీ పూర్తి చేయాలి.
అన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలి.
వీసా నిబంధనల ప్రకారం ఫుల్-టైమ్ విద్యార్థిగా చేరాలి.
(గమనిక: ప్రస్తుతం చదువుతున్న వారు లేదా పార్ట్ టైమ్ విద్యార్థులకు ఇది వర్తించదు)
అమెరికాలో చదువు- దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎలా?
కోర్సు అడ్మిషన్ అప్లికేషన్తో పాటు స్కాలర్షిప్ కోసం విడిగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందులో భాగంగా 300 నుంచి 500 పదాలతో ఒక 'పర్సనల్ స్టేట్మెంట్' రాయాల్సి ఉంటుంది. మీ విద్యా లక్ష్యాలు, వృత్తిపరమైన ఆసక్తులు, ఈ స్కాలర్షిప్ మీకు ఎందుకు అవసరమో అందులో వివరించాలి. కోర్సు అప్లికేషన్ గడువు ముగియడానికి నెల రోజుల ముందే స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తును సమర్పించాలి.
అమెరికాలో చదువు- దరఖాస్తు గడువు తేదీలు..
ఫాల్ : జూన్ 15
వింటర్ : అక్టోబర్ 15
స్ప్రింగ్ : జనవరి 15
సమ్మర్ : ఏప్రిల్ 1
వీసా ప్రాసెసింగ్కు పట్టే సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎంపికైన విద్యార్థులు కనీసం 3.0 జీపీఏ (గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్) మెయింటైన్ చేయడంతో పాటు ప్రతి క్వార్టర్లో 12 యూనిట్ల కోర్సును తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. పూర్తి వివరాల కోసం యూసీఎస్సీ సిలికాన్ వ్యాలీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
ప్రశ్న- ఈ స్కాలర్షిప్ కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ఇస్తారా?
సమాధానం- అవును, ఇది ఒకేసారి ఇచ్చే స్కాలర్షిప్. అభ్యర్థి ఎంపికైన తర్వాత, వారు చేరే మొదటి క్వార్టర్ ఫీజులో 1,000 డాలర్లను తగ్గింపుగా ఇస్తారు. ఇది ప్రతి క్వార్టర్లోనూ లేదా ప్రతి ఏటా వచ్చే స్కాలర్షిప్ కాదు.
ప్రశ్న- స్కాలర్షిప్ పొందడానికి అకాడమిక్ నిబంధనలు ఏవైనా ఉన్నాయా?
సమాధానం- ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. స్కాలర్షిప్ పొందిన విద్యార్థులు తమ కోర్సు కాలంలో విద్యాపరమైన ప్రమాణాలను పాటించాలి. ముఖ్యంగా:
ప్రతి క్వార్టర్లో కనీసం 12 యూనిట్ల కోర్సును పూర్తి చేస్తూ ఫుల్-టైమ్ విద్యార్థిగా ఉండాలి.
కనీసం 3.0 జీపీఏ (గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్) నిలబెట్టుకోవాలి.
వీసా నిబంధనలకు లోబడి ఎఫ్-1 (F-1) స్టేటస్ను కొనసాగించాలి.
ప్రశ్న- పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి?
సమాధానం- స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తులో ఇది అత్యంత కీలకమైన భాగం. మీరు 300 నుంచి 500 పదాల మధ్య ఒక వ్యాసాన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో మీ విద్యా లక్ష్యాలు, వృత్తిపరమైన ఆసక్తులు, ఈ స్కాలర్షిప్ మీ కెరీర్కు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో స్పష్టంగా వివరించాలి. మీ అప్లికేషన్ గడువు తేదీకి కనీసం నెల రోజుల ముందే దీనిని సమర్పించడం మంచిది.