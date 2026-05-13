పొదుపు బాటలో ప్రధాని: సగానికి తగ్గిన మోదీ కాన్వాయ్.. సామాన్యులకు 7 విన్నపాలు
పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలను పెంచుతున్నాయి. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకునేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. తన భద్రతా కాన్వాయ్ను ఏకంగా 50 శాతం తగ్గించాలని ఎస్పీజీ (SPG)ని ఆదేశించారు.
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. భారత్ తన అవసరాల కోసం అత్యధికంగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. మనం పెట్రోల్, డీజిల్ లేదా బంగారం కొనేందుకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ల రూపంలో భారీగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది దేశ విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలపై పెను భారం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, దేశ ప్రయోజనాల కోసం 'పొదుపు'ను ఒక ఆయుధంగా మలచుకోవాలని ప్రధాని మోదీ నిర్ణయించారు.
భద్రతలో రాజీ లేకుండానే కాన్వాయ్ కుదింపు
సాధారణంగా ప్రధాని మోదీ భద్రత కోసం వాడే కాన్వాయ్లో రెండు డజన్లకు పైగా వాహనాలు ఉంటాయి. ఇందులో అంబులెన్స్, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు, పీఎంఓ బృందం ప్రయాణించే వాహనాలు ఉంటాయి. అయితే, చమురు వినియోగాన్ని తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఈ వాహనాల సంఖ్యను కనీసం 50 శాతం తగ్గించాలని ప్రధాని ఎస్పీజీని ఆదేశించారు.
గత రెండు రోజులుగా ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చింది. భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లకుండానే వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించినట్లు ఉన్నతాధికారులు ధృవీకరించారు. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్తులో తన కాన్వాయ్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను (EVs) ప్రవేశపెట్టాలని కూడా ప్రధాని సూచించారు. ప్రధాని బాటలోనే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా తన కాన్వాయ్ను కేవలం 4-5 వాహనాలకే పరిమితం చేయడం విశేషం.
'మోదీ 7 అప్పీల్స్': దేశభక్తితో కూడిన పొదుపు
మే 10న హైదరాబాద్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు ఏడు కీలక విజ్ఞప్తులు చేశారు. వీటిని ప్రభుత్వం 'మోదీ 7 అప్పీల్స్' (Modi 7 Appeals) పేరుతో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది.
- పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గించండి: అనవసర ప్రయాణాలకు స్వస్తి పలకాలి.
- పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్: మెట్రో, బస్సుల వాడకాన్ని పెంచాలి.
- కార్ పూలింగ్: ఆఫీసులకు వెళ్లేటప్పుడు తోటివారితో కలిసి ప్రయాణించాలి.
- వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్: వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసేలా సంస్థలు ప్రోత్సహించాలి.
- బంగారం కొనుగోళ్లు: కనీసం ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే బంగారం దిగుమతుల వల్ల భారీగా విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఖర్చవుతోంది.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విదేశీ విహారయాత్రలను వాయిదా వేసుకోవాలి.
- ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు: పర్యావరణానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేసే ఈవీలను ఎంచుకోవాలి.
విమర్శల నుంచి ఆచరణ వైపు..
గతంలో గుజరాత్లోని జామ్నగర్ రోడ్షో సమయంలో ప్రధాని భారీ వాహన శ్రేణిని వాడటంపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రజలను పొదుపు చేయమంటున్న ప్రధాని.. స్వయంగా ఇన్ని వాహనాలు ఎందుకు వాడుతున్నారంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నించారు. ఈ విమర్శలను సానుకూలంగా తీసుకున్న మోదీ, ఇప్పుడు స్వయంగా తన కాన్వాయ్ను తగ్గించుకుని విమర్శకులకు సమాధానం ఇచ్చారు.
ప్రధాని పిలుపుతో రాష్ట్రాల్లోనూ కదలిక మొదలైంది. ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇప్పటికే తన మంత్రులు, అధికారుల కాన్వాయ్లలో వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించాలని ఆదేశించారు. వారానికి కనీసం ఒక రోజైనా ప్రజాప్రతినిధులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో లేదా మెట్రోలో ప్రయాణించాలని సూచించారు. ఈ పొదుపు చర్యలు కేవలం ప్రభుత్వానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి పౌరుడు తన బాధ్యతగా భావించినప్పుడే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గట్టెక్కించగలమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ప్రధాని మోదీ తన కాన్వాయ్ను ఎందుకు తగ్గించుకున్నారు?
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, దేశ విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కాపాడటానికి, ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ప్రధాని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
2. 'మోదీ 7 అప్పీల్స్' అంటే ఏమిటి?
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రజలు పాటించాల్సిన ఏడు సూత్రాలు ఇవి. ఇందులో కార్ పూలింగ్, మెట్రో వాడకం, బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించడం, విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
3. కాన్వాయ్ తగ్గించడం వల్ల భద్రతకు ముప్పు ఉంటుందా?
లేదు. ఎస్పీజీ (SPG) నిబంధనల ప్రకారం భద్రతలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండానే వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతానికి తగ్గించినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
4. వేరే ఏ నేతలు ఈ పొదుపు చర్యలు చేపట్టారు?
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తన కాన్వాయ్ను తగ్గించుకున్నారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా తన మంత్రులు, అధికారుల వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More