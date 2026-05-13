బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకం పెంపుతో కుప్పకూలిన నగల కంపెనీల షేర్లు
బంగారం, వెండిపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని కేంద్ర ప్రభుత్వం 15 శాతానికి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో జ్యువెలరీ షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్, టైటాన్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీల షేర్లు 6 శాతం మేర నష్టపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలకు మరింత రెక్కలు రానున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా దిగుమతి సుంకాన్ని (Customs Duty) భారీగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. మే 13, బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో జ్యువెలరీ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల నగల తయారీ వ్యయం పెరగడమే కాకుండా, మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గుతుందనే భయాలు మదుపర్లను వెంటాడుతున్నాయి.
భారీగా పెరిగిన సుంకం.. ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇప్పటివరకు బంగారం, వెండి దిగుమతులపై 6 శాతంగా ఉన్న కస్టమ్స్ డ్యూటీని ప్రభుత్వం ఏకంగా 15 శాతానికి పెంచింది. ఇందులో 10 శాతం ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకం ఉండగా, మరో 5 శాతం అగ్రికల్చరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెస్ (AIDC)గా విధించారు. అంటే, విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రతి గ్రాము బంగారంపై ఇప్పుడు అదనపు భారం పడనుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వివాహాల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ నిర్ణయం సామాన్యులపై పెను ప్రభావం చూపనుంది. సాధారణంగా మన దేశంలో బంగారం అనేది కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గం. అయితే ధరలు పెరిగితే కొనుగోళ్లు తగ్గే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కుప్పకూలిన జ్యువెలరీ స్టాక్స్
ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెలువడిన వెంటనే స్టాక్ మార్కెట్లో జ్యువెలరీ కంపెనీల షేర్లు కిందకు జారాయి.
కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఇండియా, టైటాన్ కంపెనీ షేర్లు దాదాపు 6 శాతం వరకు నష్టపోయాయి.
పిసి జ్యువెలర్, పి.ఎన్. గాడ్గిల్, సెన్కో గోల్డ్, తంగమయిల్ జ్యువెలరీ వంటి కంపెనీలు కూడా నష్టాల్లోనే ట్రేడ్ అయ్యాయి.
కేవలం సుంకం పెంపు మాత్రమే కాకుండా, ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా ఈ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
నగల రంగంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఏంజెల్ వన్ ఈక్విటీ అనలిస్ట్ రాజేష్ భోసలే మాట్లాడుతూ.. "ప్రధాని విజ్ఞప్తి తర్వాత జ్యువెలరీ స్టాక్స్ ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకునే వరకు ఈ రంగంలో అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ షేర్లపై దూకుడుగా బెట్టింగ్లు వేయకపోవడమే మంచిది" అని అభిప్రాయపడ్డారు.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ హెడ్ రుచిత్ జైన్ కూడా ఇదే తరహా హెచ్చరిక చేశారు. సుంకాల పెంపు వల్ల డిమాండ్ తగ్గుతుందనే ఆందోళన మార్కెట్లో ఉందని, ఇన్వెస్టర్లు 'వేచి చూడడం' (Wait-and-Watch) ఉత్తమమని ఆయన సూచించారు.
ఎందుకీ నిర్ణయం?
విదేశీ మారక ద్రవ్యం నిల్వలను కాపాడుకోవడానికి, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ (CAD)ను తగ్గించుకోవడానికి ప్రభుత్వం అనవసర దిగుమతులపై ఆంక్షలు విధిస్తుంటుంది. బంగారం దిగుమతులు పెరగడం వల్ల రూపాయి విలువపై ప్రభావం పడుతుందనే ఉద్దేశంతోనే కేంద్రం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మార్చి నుంచి కస్టమ్స్ వద్ద బంగారం రవాణాలో జాప్యం జరుగుతోందని అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ముందే హెచ్చరించాయి, ఇప్పుడు అది సుంకాల పెంపు రూపంలో కార్యరూపం దాల్చింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం ఎంత పెరిగింది?
బంగారం, వెండిపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని గతంలో ఉన్న 6 శాతం నుండి 15 శాతానికి పెంచారు. ఇందులో 10% బేసిక్ డ్యూటీ, 5% సెస్ ఉన్నాయి.
2. జ్యువెలరీ కంపెనీల షేర్లు ఎందుకు పడిపోయాయి?
దిగుమతి సుంకం పెరగడం వల్ల నగల తయారీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల అమ్మకాలు తగ్గి, కంపెనీల లాభాలు పడిపోతాయనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను విక్రయిస్తున్నారు.
3. ప్రస్తుతం నగల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ప్రస్తుతానికి జ్యువెలరీ స్టాక్స్ ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడడం మంచిది.
4. సామాన్యులపై ఈ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
సుంకం పెరగడం వల్ల నేరుగా బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనేవారికి ఇది అదనపు భారం కానుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.