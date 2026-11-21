ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
నా మాట విని బంగారం కొనడం తగ్గించారు.. ధరలు దిగొచ్చాయి: ప్రధాని మోదీ
అత్యవసరమైతే తప్ప బంగారం కొనవద్దన్న తన పిలుపును దేశ ప్రజలు పాటించారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల పొదుపు మంత్రంతోనే పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నాటి ఉపవాస పిలుపును ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
లఖ్నవూ: అత్యవసరమైతే తప్ప బంగారం కొనుగోలు చేయవద్దని తాను ఇచ్చిన పిలుపును దేశ ప్రజలు పాటించారని, ఫలితంగానే పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ప్రజల పొదుపు మంత్రం వల్ల వారి డబ్బు ఆదా అయిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం (నవంబర్ 21) ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లఖ్నవూలోని విభూతి ఖండ్లో ఉన్న ఇందిరా గాంధీ ప్రతిష్ఠాన్లో జరిగిన ఐదో జాతీయ నైపుణ్య స్నాతకోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు.
"అవసరమైతే తప్ప ఏడాది పాటు బంగారం కొనవద్దని నేను ఏడాది క్రితం దేశ ప్రజలను కోరాను. నాడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జీ ఒక పూట భోజనం మానేయాలని పిలుపునిస్తే దేశం ఎలాగైతే పాటించిందో, నేడూ నా దేశ ప్రజలు అదే గుణగణాలను కొనసాగించడం నాకు ఎంతో ఆనందాన్నిస్తోంది" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
"నాలాంటి ఒక సామాన్యుడు బంగారం తక్కువ కొనమని కోరితే దేశ ప్రజలు దానిని తు.చ. తప్పకుండా పాటించారు. పసిడి కొనుగోళ్లు తగ్గడంతో ధరలు కిందకు దిగొచ్చాయి. 'మోదీ జీ.. మీరు చెప్పారు, మేము మీ సలహా విన్నాం, మా డబ్బు ఆదా అయింది' అని నేడు ప్రజలు నాతో చెబుతున్నారు" అని ఆయన వివరించారు.
శాస్త్రి నాటి పిలుపును గుర్తుచేస్తూ..
మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి హయాంలోని చారిత్రక ఘట్టాన్ని మోదీ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. 1965లో అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు లిండన్ బీ జాన్సన్ గోధుమల సరఫరాను ఆలస్యం చేయడంతో భారత్లో తీవ్ర ఆహార కొరత ఏర్పడింది. ఆ క్లిష్ట సమయంలో వారానికి ఒకసారి స్వచ్ఛందంగా ఒక పూట భోజనం మానేయాలని నాటి ప్రధాని శాస్త్రి దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఆయన మాటపై గౌరవంతో కోట్లాది మంది భారతీయులు ఉపవాసం పాటించారు. నాటి ప్రజల త్యాగనిరతి, క్రమశిక్షణ నేటికీ దేశ ప్రజల్లో చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయని మోదీ కొనియాడారు.
యుద్ధ సంక్షోభం.. పొదుపు సూత్రాలు
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది మే నెలలో ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు పలు పొదుపు సూచనలు చేశారు. ఇంధనాన్ని ఆదా చేసేందుకు ప్రజా రవాణాను వినియోగించడం, వీలైన చోట వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్ విధానాన్ని అనుసరించడం, అనవసర విదేశీ మారకద్రవ్య వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకు మళ్లీ ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. విదేశాల్లో వివాహ వేడుకలు, విహారయాత్రల కోసం విదేశీ పర్యటనలు మానుకోవాలని, బంగారం కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. అంతర్జాతీయ యుద్ధాల వల్ల వాణిజ్యం, ఇంధన మార్కెట్లు, సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతింటున్న వేళ దేశ ఆత్మనిర్భరతను బలోపేతం చేసేందుకే ప్రధాని ఈ పిలుపునిచ్చారు.
కుప్పకూలిన పసిడి ధరలు.. నేటి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. బ్లూమ్బెర్గ్ శనివారం వెలువరించిన నివేదిక ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ విపణిలో పసిడి ధరలు వరుసగా ఐదో రోజు క్షీణించి, మార్చి నెల తర్వాత అతిపెద్ద వారపు నష్టాన్ని నమోదు చేశాయి. శుక్రవారం బులియన్ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం 3,500 డాలర్ల సమీపంలో ట్రేడవగా, ఈ ఒక్క వారంలోనే దాదాపు 9 శాతం విలువను కోల్పోయింది.
దేశీయంగానూ బంగారం ధరలు దిగివచ్చాయి. నవంబర్ 21న భారత్లో గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.12,508 వద్ద నిలిచింది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల పసిడి గ్రాము ధర రూ.11,465గా, 18 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర రూ.9,381గా నమోదయ్యాయి.